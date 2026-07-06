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Tomás Rincón se despede oficialmente do Santos: 'Foi uma grande honra'

Volante venezuelano rescindiu seu contrato com o Peixe em comum acordo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 17:07
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Tomás Rincón, jogador do Santos
Tomás Rincón durante trabalhos nos Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O volante venezuelano Tomás Rincón se despediu oficialmente do Santos. Aos 38 anos, o jogador fez uma publicação nas redes sociais para anunciar a saída do clube, dizendo que foi uma honra vestir a camisa alvinegra.

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    – Foi uma grande honra para mim poder representar umas das camisas mais importantes na história do futebol mundial. Obrigado pelo carinho e respeito que sempre me deram, nação santista!. Desejo o melhor para o clube, que voltem logo os tempos de conquistas. O Santos terá sempre um torcedor mais aqui. Vamos, Peixão – escreveu Rincón em sua conta oficial no Instagram.

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    O volante tinha contrato com o Santos até o fim desta temporada, mas em comum acordo com o Santos, houve a rescisão contratual, já que Rincón não fazia parte dos planos do técnico Cuca para a sequência deste ano.

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    • Rincón no Santos

    O venezuelano chegou ao Peixe em agosto de 2023 e, desde então, disputou 78 jogos oficiais com a camisa do clube, marcou dois gols e deu uma assistência neste período.

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    Após ele ficar sem clube desde sua passagem pelo Sampdoria, da Itália, o Santos contratou o jogador. Na época, Rincón chegou ao Peixe para disputar posição com Rodrigo Fernández.

    Natural de San Cristóbal, na Venezuela, o jogador iniciou a carreira profissional em 2007, no Zamora FC. Depois, atuou pelo Deportivo Táchira até acertar sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha, em 2009.

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    Após cinco temporadas no futebol alemão, Rincón seguiu para a Itália em 2014, quando assinou com o Genoa. Seu bom desempenho rendeu a contratação pela Juventus em 2017, ano em que conquistou o título italiano. O volante também defendeu Torino e Sampdoria antes de chegar ao Santos.

    Tomás Rincón
    (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
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