Tomás Rincón se despede oficialmente do Santos: 'Foi uma grande honra'
Volante venezuelano rescindiu seu contrato com o Peixe em comum acordo
O volante venezuelano Tomás Rincón se despediu oficialmente do Santos. Aos 38 anos, o jogador fez uma publicação nas redes sociais para anunciar a saída do clube, dizendo que foi uma honra vestir a camisa alvinegra.
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– Foi uma grande honra para mim poder representar umas das camisas mais importantes na história do futebol mundial. Obrigado pelo carinho e respeito que sempre me deram, nação santista!. Desejo o melhor para o clube, que voltem logo os tempos de conquistas. O Santos terá sempre um torcedor mais aqui. Vamos, Peixão – escreveu Rincón em sua conta oficial no Instagram.
O volante tinha contrato com o Santos até o fim desta temporada, mas em comum acordo com o Santos, houve a rescisão contratual, já que Rincón não fazia parte dos planos do técnico Cuca para a sequência deste ano.
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Rincón no Santos
O venezuelano chegou ao Peixe em agosto de 2023 e, desde então, disputou 78 jogos oficiais com a camisa do clube, marcou dois gols e deu uma assistência neste período.
Após ele ficar sem clube desde sua passagem pelo Sampdoria, da Itália, o Santos contratou o jogador. Na época, Rincón chegou ao Peixe para disputar posição com Rodrigo Fernández.
Natural de San Cristóbal, na Venezuela, o jogador iniciou a carreira profissional em 2007, no Zamora FC. Depois, atuou pelo Deportivo Táchira até acertar sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha, em 2009.
Após cinco temporadas no futebol alemão, Rincón seguiu para a Itália em 2014, quando assinou com o Genoa. Seu bom desempenho rendeu a contratação pela Juventus em 2017, ano em que conquistou o título italiano. O volante também defendeu Torino e Sampdoria antes de chegar ao Santos.
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