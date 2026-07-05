Neymar se emociona após eliminação da Seleção na Copa do Mundo Neymar se despediu da quarta Copa do Mundo da carreira

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, não conteve a emoção após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Amarelinha foi derrotada por 2 a 1 neste sábado, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e se despediu precocemente do torneio.

O meia-atacante do Santos começou a partida no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo na vaga de Rayan. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, recebeu cartão amarelo após cometer falta em Martin Ødegaard no campo de defesa.

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Pouco depois, Casemiro sofreu pênalti e Neymar assumiu a responsabilidade da cobrança. O camisa 10 deslocou o goleiro norueguês e diminuiu o placar, mas não havia mais tempo para uma reação brasileira.

Após o apito final, Neymar foi consolado por companheiros como Alisson e Raphinha. Bastante emocionado, o atacante deixou o gramado chorando diante da frustração de ver escapar mais uma oportunidade de conquistar o título mundial com a Seleção Brasileira.

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A eliminação também ganha contornos ainda mais marcantes pelo momento da carreira do jogador. Aos 34 anos, Neymar se aproxima da reta final de sua trajetória nos gramados, com a aposentadoria sendo cogitada para o fim desta temporada. Assim, a derrota para a Noruega pode ter representado sua última chance de disputar uma Copa do Mundo e realizar o sonho de levantar o principal troféu do futebol.



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Neymar se emociona após eliminação da Seleção para Noruega na Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

Quando Neymar se apresenta ao Santos?

Neymar tem contrato com o Santos até o fim desta temporada. O camisa 10 retornou ao clube em 31 de janeiro de 2025, encerrando um ciclo de mais de uma década atuando no futebol do exterior.

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Após o amistoso contra o União São João, no último sábado (4), na Arena Mercado Livre Pacaembu, o técnico Cuca afirmou que o jogador deverá receber alguns dias de descanso antes de se reapresentar ao elenco santista. O treinador também destacou que não era possível definir um planejamento para o atleta antes do encerramento da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O elenco do Santos retomou as atividades após o período de férias em 22 de junho. O próximo compromisso oficial da equipe será no dia 16 de julho, diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

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