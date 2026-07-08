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Seleção anuncia ídolo como novo treinador após a Copa do Mundo

Ex-capitão assume o cargo principal com a missão de renovar a equipe nacional

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 17:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México
Rafa Márquez assume o comando do México focado no desenvolvimento de jovens promessas para o futebol local (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

A Federação Mexicana de Futebol confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (8), que Rafa Márquez é o novo comandante da equipe principal. O antigo defensor, que trabalhou como assistente na comissão técnica de Javier Aguirre durante a última Copa do Mundo, assume o cargo com foco total na preparação para o ciclo do Mundial.

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    Rafa Márquez assume o comando do México focado no desenvolvimento de jovens promessas para o futebol local
    Rafa Márquez assume o comando do México focado no desenvolvimento de jovens promessas para o futebol local (Foto: Divulgação)

    Segundo a entidade, a escolha pelo ex-atleta busca consolidar a metodologia de trabalho implementada recentemente e acelerar o crescimento do esporte no país. A transição na comissão técnica já estava desenhada previamente, transformando o torneio deste ano em uma espécie de aprendizado prático para Márquez, que antes havia treinado as categorias de base do Real Alcalá e o time B do Barcelona.

    O aval do antigo treinador

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    • Em suas últimas palavras à frente do elenco, Javier Aguirre deu total apoio ao seu antigo braço direito e destacou as qualidades do sucessor para o próximo ciclo.

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    Javier Aguirre durante a Copa do Mundo
    O técnico Javier Aguirre orienta o grupo de atletas no torneio mundial antes de deixar o cargo para seu auxiliar (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    — O Rafa reúne todas as condições necessárias para essa função. Nosso grupo tem valores promissores e atletas competindo em alto nível no futebol europeu. Embora alguns nomes fiquem fora do próximo torneio por conta do fator geracional, Márquez é um profissional diferenciado e competente. Torço para que ele faça um grande trabalho pelo nosso país — declarou Aguirre.

    Márquez carrega o status de ídolo nacional, tendo usado a braçadeira de capitão do México em cinco edições de Copas do Mundo. Nos clubes, seu momento mais brilhante aconteceu na Espanha, onde defendeu o Barcelona entre os anos de 2003 e 2010 ao lado de craques como Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi e Andrés Iniesta.

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    O cenário para o futuro

    A seleção mexicana se despediu da última Copa deixando uma imagem positiva no torneio. A equipe avançou na liderança de sua chave com três vitórias consecutivas e acabou eliminada em um confronto equilibrado diante da Inglaterra, por 3 a 2, no icônico Estádio Azteca.

    A partir de agora, a grande meta do novo treinador será dar rodagem internacional e lapidar os jovens talentos locais que despontam no cenário nacional, como o meia Gilberto Mora, o goleiro José Rangel e o ala Obed Vargas.

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