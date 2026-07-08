Seleção anuncia ídolo como novo treinador após a Copa do Mundo
Ex-capitão assume o cargo principal com a missão de renovar a equipe nacional
A Federação Mexicana de Futebol confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (8), que Rafa Márquez é o novo comandante da equipe principal. O antigo defensor, que trabalhou como assistente na comissão técnica de Javier Aguirre durante a última Copa do Mundo, assume o cargo com foco total na preparação para o ciclo do Mundial.
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Segundo a entidade, a escolha pelo ex-atleta busca consolidar a metodologia de trabalho implementada recentemente e acelerar o crescimento do esporte no país. A transição na comissão técnica já estava desenhada previamente, transformando o torneio deste ano em uma espécie de aprendizado prático para Márquez, que antes havia treinado as categorias de base do Real Alcalá e o time B do Barcelona.
O aval do antigo treinador
Em suas últimas palavras à frente do elenco, Javier Aguirre deu total apoio ao seu antigo braço direito e destacou as qualidades do sucessor para o próximo ciclo.
— O Rafa reúne todas as condições necessárias para essa função. Nosso grupo tem valores promissores e atletas competindo em alto nível no futebol europeu. Embora alguns nomes fiquem fora do próximo torneio por conta do fator geracional, Márquez é um profissional diferenciado e competente. Torço para que ele faça um grande trabalho pelo nosso país — declarou Aguirre.
Márquez carrega o status de ídolo nacional, tendo usado a braçadeira de capitão do México em cinco edições de Copas do Mundo. Nos clubes, seu momento mais brilhante aconteceu na Espanha, onde defendeu o Barcelona entre os anos de 2003 e 2010 ao lado de craques como Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi e Andrés Iniesta.
O cenário para o futuro
A seleção mexicana se despediu da última Copa deixando uma imagem positiva no torneio. A equipe avançou na liderança de sua chave com três vitórias consecutivas e acabou eliminada em um confronto equilibrado diante da Inglaterra, por 3 a 2, no icônico Estádio Azteca.
A partir de agora, a grande meta do novo treinador será dar rodagem internacional e lapidar os jovens talentos locais que despontam no cenário nacional, como o meia Gilberto Mora, o goleiro José Rangel e o ala Obed Vargas.
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