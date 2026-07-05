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Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entenda

Queda para os nórdicos mantém padrão de eliminações contra europeus em auges técnicos

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:15
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores da Seleção lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Seleção lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 confirmou a repetição de um padrão recente. O Brasil voltou a se despedir do torneio ao cruzar o caminho de uma equipe europeia que vive o momento mais brilhante de sua história, repetindo o que aconteceu nos confrontos contra a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022.

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    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad /AFP)

    Antes da partida em Nova Jersey, o cenário trazia otimismo ao torcedor brasileiro. Embora a Noruega conte com talentos individuais de destaque internacional, o time comandado por Stale Solbakken apresentava características bem diferentes dos antigos carrascos do Brasil.

    As diferenças entre os rivais europeus

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    Bélgica (2018)

    A equipe de Roberto Martínez contava com atletas de elite em todas as posições, desde o goleiro Courtois até o ataque com Hazard, De Bruyne e Lukaku. O grupo chegou à Rússia no ápice físico e técnico, consolidando seu projeto de jogo.

    Com futebol superior ao da Seleção Brasileira, Bélgica explorou as fragilidades do adversário e abusou das individualidades de seus melhores jogadores para avançar para as semifinais da Copa do Mundo da Rússia.
    Com futebol superior ao da Seleção Brasileira, Bélgica explorou as fragilidades do adversário e abusou das individualidades de seus melhores jogadores para avançar para as semifinais da Copa do Mundo da Rússia (Foto: Alexandre Guariglia)

    Croácia (2022)

    Mesmo com uma média de idade mais avançada do que no vice-campeonato de 2018, os croatas usaram a maturidade coletiva e o entrosamento do seu meio-campista, liderado por Modric, Kovacic e Brozovic, para dominar o ritmo do confronto contra o Brasil.

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    Croacia x Brasil - jogadores comemorando
    Croácia eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar (Foto: Adrian Dennis /AFP)

    Noruega (2026)

    Ao contrário das anteriores, a seleção nórdica tem seus recursos técnicos concentrados em poucas peças, como o meia Martin Odegaard e o centroavante Erling Haaland. Trata-se também de uma equipe em fase inicial de maturação, que encerrou um jejum de 28 anos sem disputar o Mundial. Ainda assim, a força ofensiva de seus destaques bastou para superar o Brasil.

    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo
    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Os elencos das três gerações históricas

    Abaixo, veja as formações que desafiaram e venceram a Seleção Brasileira nas últimas edições do torneio da Fifa:

    SeleçãoPrincipais nomesTécnico

    Bélgica (2018)

    Courtois; Meunier, Kompany, Alderweireld, Vertonghen; Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, Hazard, Lukaku

    Roberto Martínez

    Croácia (2022)

    Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Perisic, Kramaric

    Zlatko Dalic

    Noruega (2026)

    Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Berg, Ødegaard; Nusa, Sorloth, Haaland

    Stale Solbakken

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