Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entenda
Queda para os nórdicos mantém padrão de eliminações contra europeus em auges técnicos
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 confirmou a repetição de um padrão recente. O Brasil voltou a se despedir do torneio ao cruzar o caminho de uma equipe europeia que vive o momento mais brilhante de sua história, repetindo o que aconteceu nos confrontos contra a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022.
Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: ‘Acabou’
Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: ‘Não é o fim, é o início de um novo ciclo’
Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja lista
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Antes da partida em Nova Jersey, o cenário trazia otimismo ao torcedor brasileiro. Embora a Noruega conte com talentos individuais de destaque internacional, o time comandado por Stale Solbakken apresentava características bem diferentes dos antigos carrascos do Brasil.
As diferenças entre os rivais europeus
Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'
Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'
Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'
A análise das últimas três equipes que desclassificaram o Brasil mostra o tamanho do desafio enfrentado pela Seleção Brasileira no cenário atual:
Bélgica (2018)
A equipe de Roberto Martínez contava com atletas de elite em todas as posições, desde o goleiro Courtois até o ataque com Hazard, De Bruyne e Lukaku. O grupo chegou à Rússia no ápice físico e técnico, consolidando seu projeto de jogo.
Croácia (2022)
Mesmo com uma média de idade mais avançada do que no vice-campeonato de 2018, os croatas usaram a maturidade coletiva e o entrosamento do seu meio-campista, liderado por Modric, Kovacic e Brozovic, para dominar o ritmo do confronto contra o Brasil.
Noruega (2026)
Ao contrário das anteriores, a seleção nórdica tem seus recursos técnicos concentrados em poucas peças, como o meia Martin Odegaard e o centroavante Erling Haaland. Trata-se também de uma equipe em fase inicial de maturação, que encerrou um jejum de 28 anos sem disputar o Mundial. Ainda assim, a força ofensiva de seus destaques bastou para superar o Brasil.
Os elencos das três gerações históricas
Abaixo, veja as formações que desafiaram e venceram a Seleção Brasileira nas últimas edições do torneio da Fifa:
|Seleção
|Principais nomes
|Técnico
Bélgica (2018)
Courtois; Meunier, Kompany, Alderweireld, Vertonghen; Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, Hazard, Lukaku
Roberto Martínez
Croácia (2022)
Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Perisic, Kramaric
Zlatko Dalic
Noruega (2026)
Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Berg, Ødegaard; Nusa, Sorloth, Haaland
Stale Solbakken
Seleção Brasileira
Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?Há 18 minutos
Copa do Mundo 2026
Everaldo Marques, da Globo, desabafa após eliminação do Brasil: 'Não merece'Há 19 minutos
Copa do Mundo 2026
Brasil garante quantia milionária mesmo após eliminação na Copa do MundoHá 20 minutos
Seleção Brasileira
Auxiliar defende escolha por Bruno Guimarães em pênalti do Brasil: 'Pensado antes do jogo'Há 24 minutos
Fora de Campo
Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'Há 31 minutos
Copa do Mundo 2026
Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'Há 31 minutos
Mais LANCE!