Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entenda Queda para os nórdicos mantém padrão de eliminações contra europeus em auges técnicos

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 confirmou a repetição de um padrão recente. O Brasil voltou a se despedir do torneio ao cruzar o caminho de uma equipe europeia que vive o momento mais brilhante de sua história, repetindo o que aconteceu nos confrontos contra a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022.

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Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad /AFP)

Antes da partida em Nova Jersey, o cenário trazia otimismo ao torcedor brasileiro. Embora a Noruega conte com talentos individuais de destaque internacional, o time comandado por Stale Solbakken apresentava características bem diferentes dos antigos carrascos do Brasil.

As diferenças entre os rivais europeus

A análise das últimas três equipes que desclassificaram o Brasil mostra o tamanho do desafio enfrentado pela Seleção Brasileira no cenário atual:

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Bélgica (2018)

A equipe de Roberto Martínez contava com atletas de elite em todas as posições, desde o goleiro Courtois até o ataque com Hazard, De Bruyne e Lukaku. O grupo chegou à Rússia no ápice físico e técnico, consolidando seu projeto de jogo.

Com futebol superior ao da Seleção Brasileira, Bélgica explorou as fragilidades do adversário e abusou das individualidades de seus melhores jogadores para avançar para as semifinais da Copa do Mundo da Rússia (Foto: Alexandre Guariglia)

Croácia (2022)

Mesmo com uma média de idade mais avançada do que no vice-campeonato de 2018, os croatas usaram a maturidade coletiva e o entrosamento do seu meio-campista, liderado por Modric, Kovacic e Brozovic, para dominar o ritmo do confronto contra o Brasil.

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Croácia eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar (Foto: Adrian Dennis /AFP)

Noruega (2026)

Ao contrário das anteriores, a seleção nórdica tem seus recursos técnicos concentrados em poucas peças, como o meia Martin Odegaard e o centroavante Erling Haaland. Trata-se também de uma equipe em fase inicial de maturação, que encerrou um jejum de 28 anos sem disputar o Mundial. Ainda assim, a força ofensiva de seus destaques bastou para superar o Brasil.

Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Os elencos das três gerações históricas

Abaixo, veja as formações que desafiaram e venceram a Seleção Brasileira nas últimas edições do torneio da Fifa: