Santos lidera crescimento digital e aproveita período da Copa para manter engajamento No topo do ranking de crescimento de usuários, clube aciona plano digital com foco em Neymar Jr. e lança minissérie com ídolos santistas que jogaram a Copa

Mesmo sem entrar em campo por conta da parada da Copa do Mundo, o Santos, que liderou o crescimento digital entre os clubes brasileiros no primeiro semestre deste ano, tem aproveitado este período para produzir conteúdos e manter o engajamento de sua base de seguidores e inscritos nas plataformas digitais. Dentro desse planejamento estratégico, o Alvinegro lançou uma minissérie especial com a participação de ídolos históricos que já disputaram o Mundial vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

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A importância de Neymar

Com Neymar Jr. convocado e utilizando a icônica camisa 10 da Amarelinha, eternizada por Pelé, o Peixe também ativa uma estratégia com publicações e ações virtuais que visam atrair novos torcedores, inclusive de outros países.

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— A ideia é criar uma verdadeira imersão ao nosso seguidor, seja ele santista ou não, during o tão esperado "The Last Dance" do nosso camisa 10. Além das publicações referentes ao Neymar Jr, o clube também preparou conteúdos de curiosidades, releituras de outras Copas, homenagem a ídolos que representaram o Santos na competição e, até mesmo, uma minissérie com participações e histórias especiais. Tudo isso para entreter a nossa atual audiência e, também, conquistar novos públicos, do mundo inteiro, nesse universo digital — explica Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.

Sobre a minissérie especial no período de Copa

A produção, batizada de "Brasilidade: A Copa pelos Santistas", já está disponível na SantosTV, e os cortes das entrevistas também têm repercutido nos principais perfis oficiais do clube. Até o momento, foram ao ar os episódios com Elano, Pepe e Serginho Chulapa. Nos últimos dias, também foram lançadas as conversas com Edu, Ricardo Oliveira, Giovanni e Thaisinha. E, nesta sexta-feira (3), irá ao ar o material com César Sampaio, que deverá encerrar o projeto.

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— Por um lado, a ausência de jogos é um golpe duro no engajamento, porque as partidas sempre serão os momentos mais esperados do esporte. Porém, a Copa do Mundo é o evento que mais movimenta as comunidades digitais ao redor do mundo, e esse fator é um combustível crucial para os clubes driblarem esse período de pausa — completa Ricardo.

Projeção internacional e o impacto nas redes sociais

Nos canais digitais, o Alvinegro também repercutiu as aparições de bandeiras e de imagens do Rei Pelé nas arquibancadas ou nos arredores dos estádios do Mundial. Mesmo sem estar em campo na Copa do Mundo, o Santos tem sido um dos clubes brasileiros mais lembrados durante a competição. Entre adereços na torcida, vídeos viralizados na internet, histórias de torcedores estrangeiros e declarações de jogadores que disputam o torneio, o Peixe tem reforçado sua presença no imaginário do futebol internacional.

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Um dos episódios mais marcantes aconteceu na partida entre Brasil e Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos. Nas arquibancadas, uma bandeira estampando Pelé com uma camisa dividida entre o Santos e a Seleção Brasileira chamou a atenção do público e da imprensa. A imagem rapidamente viralizou e simbolizou a ligação histórica entre o Rei do Futebol, a instituição e a própria trajetória da Amarelinha.

Às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final, outra história aproximou ainda mais o clube do noticiário Mundial. O norueguês André Ostgaard, fã declarado de Neymar Jr., tatuou o escudo do time na perna, já conheceu o ídolo brasileiro e revelou que, apesar de torcer pela Noruega, abriria uma exceção caso o camisa 10 estivesse defendendo a Seleção Brasileira no confronto.

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— Fatos marcantes, história dos clubes nos países-sedes, personagens que representaram ou estão representando a instituição no torneio, assuntos do momento que podem ser aproveitados e adaptados para a realidade dos times. Esse é o tamanho do alcance digital da Copa do Mundo. Uma estratégia que vai além das páginas de futebol e até é utilizada, com os ajustes necessários, por marcas que nem possuem ligação com a competição — acrescenta Ricardo Cardoso.

Santos lidera crescimento digital entre os clubes brasileiros

De acordo com um levantamento do IBOPE Repucom referente ao acumulado de janeiro a junho, o Santos encabeçou o ganho de seguidores pelo segundo ano consecutivo. O clube somou cerca de 1,6 milhão de adesões em seus canais oficiais no primeiro semestre, o que significa que uma a cada quatro inscrições registradas entre todas as agremiações analisadas ocorreu nas plataformas santistas. O Facebook (+600 mil) e o TikTok (+500 mil) figuraram como as redes em que o Peixe obteve maior tração de público.

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Além do Alvinegro, o grupo dos cinco clubes com maior saldo de novos usuários no período reúne Flamengo (1,2 milhão), Corinthians (929 mil), Palmeiras (513 mil) e Cruzeiro (295 mil).

Frase em apoio ao Santos na Vila Belmiro - (Crédito: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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