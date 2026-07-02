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Relembre a última partida do Santos no Estádio do Pacaembu

Último jogo santista no local ocorreu antes da pandemia de Covid-19; clube soma oito títulos conquistados no estádio

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
02/07/2026 21:06
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Bandeirão do Santos no Estádio do Pacaembu, em 2018. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)
Bandeirão do Santos no Estádio do Pacaembu, em 2018. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Santos voltará a atuar no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, atualmente denominado Arena Mercado Livre Pacaembu, após mais de seis anos. O Peixe entra em campo neste sábado (4), às 11h (de Brasília), para enfrentar o União São João de Araras em amistoso durante a intertemporada. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.

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    Este será o jogo de número 538 do Santos no estádio, segundo o Centro de Memória do clube. Ao todo, o Alvinegro soma 239 vitórias, 142 empates e 157 derrotas no local, com 946 gols marcados e 764 sofridos.

    A última partida santista no Pacaembu ocorreu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Menos de um mês depois, em 21 de março, teve início a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que interrompeu a presença de público nos estádios e alterou a rotina do futebol brasileiro. As restrições sanitárias foram mantidas até outubro de 2021, quando o governo estadual encerrou a quarentena oficial e iniciou uma nova fase de flexibilização.

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    Naquela ocasião, o Peixe era comandada pelo técnico Jesualdo Ferreira e contava com jogadores que voltaram a vestir a camisa santista, como os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres. O elenco também tinha nomes conhecidos do futebol brasileiro, casos de Yuri Alberto, atualmente no Corinthians, Eduardo Sasha, do Red Bull Bragantino, Éverson, do Atlético-MG, e Soteldo, hoje no Fluminense.

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    • Palco de momentos históricos do clube, incluindo campanhas marcantes da era Pelé e a conquista da Copa Libertadores de 2011, o Pacaembu recebeu oito títulos do Santos. Foram quatro Campeonatos Paulistas (1956, 1962, 1967 e 2010), dois Torneios Rio-São Paulo (1959 e 1966), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.

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    Torcida do Santos no Pacaembu. (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)
    Torcida do Santos no Pacaembu. (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

    O último jogo do Santos no Pacaembu:

    FICHA TÉCNICA
    SANTOS 0 X 0 PALMEIRAS

    Local: Estádio do Pacaembu,São Paulo (SP)
    Data-Hora: 29 de fevereiro de 2020 - 16h
    Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza
    Assistentes: Daniel Paulo Zioli e Alex Ang Ribeiro
    Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva
    Público e renda: 18.662 pessoas e R$ 752.580,00
    Cartões amarelos: Felipe Jonatan, Sánchez, Lucas Veríssimo (SAN); Felipe Melo (PAL)

    SANTOS
    Éverson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Luiz Felipe, intervalo); Alison (Jobson, intervalo), Diego Pituca (Arthur Gomes, 34'/2ºT) e Carlos Sánchez; Yuri Alberto, Eduardo Sasha e Soteldo. Técnico: Jesualdo Ferreira.

    PALMEIRAS
    Wéverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña (Diogo Barbosa, 16'/2ºT); Bruno Henrique, Zé Rafael e Rafael Veiga (Rony, intervalo); Willian, Dudu e Luiz Adriano (Gabriel Veron, intervalo). Técnico: Vanderlei Luxembrugo.

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