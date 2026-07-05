Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'
Seleção Brasileira perdeu para Noruega por 2 a 1
Ao analisar a eliminação do Brasil da Copa do Mundo para a Noruega, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo citou Neymar e criticou Carlo Ancelotti. Com dois gols de Haaland, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 e deixou o Mundial.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Luxa detonou Ancelotti por não ter usado Neymar com mais frequência na Copa do Mundo. O ex-técnico também criticou a imprensa brasileira.
- Ancelotti errou e errou muito, vocês não falam nada. Usar o Neymar aó para esse jogo? Agora? Nós não temos jogador melhor que o Neymar, cacete. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. O técnico tem a obrigação de montar o esquema para levar seu ídolo. O time jogou para o Haaland. No Brasil, você é muito bom e é descartado - começou o ex-técnico sobre o uso de Neymar por Ancelotti.
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- Se fosse um técnico brasileiro, vocês tinham arrebentado com ele. A imprensa não fala nada porque vocês são subservientes de europeus. Nós não vamos ser europeus, precisamos driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra Noruega, time fraco, sem posse de bola? Não tem consciência disso? A imprensa não vê essa m***? Estão acabando com o Brasil - completou Luxemburgo.
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Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil com Ancelotti? Entenda
A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais para os brasileiros. Com a eliminação, reacende a dúvida se o atacante de 34 anos terá condições de atuar na próxima edição do torneio, em 2030. Entenda se Neymar irá se aposentar da Seleção Brasileira de Ancelotti ou não.
Após a partida, o atacante deu a entender que não voltaria mais a atuar com a Amarelinha em Copas do Mundo. Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.
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