logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'

Seleção Brasileira perdeu para Noruega por 2 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 22:56
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)
Vanderlei Luxemburgo detonou Ancelotti (Foto: Reprodução Band)

Ao analisar a eliminação do Brasil da Copa do Mundo para a Noruega, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo citou Neymar e criticou Carlo Ancelotti. Com dois gols de Haaland, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 e deixou o Mundial.

  • Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega

    Ídolo do Palmeiras critica Endrick em Brasil x Noruega: ‘Não é fenômeno’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: ‘Parabéns’

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • Em vídeo publicado nas redes sociais, Luxa detonou Ancelotti por não ter usado Neymar com mais frequência na Copa do Mundo. O ex-técnico também criticou a imprensa brasileira.

    continua após a publicidade

    - Ancelotti errou e errou muito, vocês não falam nada. Usar o Neymar aó para esse jogo? Agora? Nós não temos jogador melhor que o Neymar, cacete. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. O técnico tem a obrigação de montar o esquema para levar seu ídolo. O time jogou para o Haaland. No Brasil, você é muito bom e é descartado - começou o ex-técnico sobre o uso de Neymar por Ancelotti.

    ➡️Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    - Se fosse um técnico brasileiro, vocês tinham arrebentado com ele. A imprensa não fala nada porque vocês são subservientes de europeus. Nós não vamos ser europeus, precisamos driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra Noruega, time fraco, sem posse de bola? Não tem consciência disso? A imprensa não vê essa m***? Estão acabando com o Brasil - completou Luxemburgo.

    continua após a publicidade
  • Bellingham comemora gol em Inglaterra x México pela Copa do Mundo

    Bellingham marca dois em México x Inglaterra e enlouquece web: 'Não é replay'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Rodrigo Caetano ao lado de Carlo Ancelotti (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

    Rodrigo Caetano lamenta eliminação da Seleção e pede ciclo completo até 2030

    Seleção Brasileira
    Há 26 minutos
  • Danilo em ação pelo Brasil

    Danilo indica saída da Seleção e revela como Ancelotti ficou com a eliminação na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 17 minutos

    • ➡️Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega
    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega (Foto: Pedro UGARTE/AFP)

    Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil com Ancelotti? Entenda

    Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais para os brasileiros. Com a eliminação, reacende a dúvida se o atacante de 34 anos terá condições de atuar na próxima edição do torneio, em 2030. Entenda se Neymar irá se aposentar da Seleção Brasileira de Ancelotti ou não.

    Após a partida, o atacante deu a entender que não voltaria mais a atuar com a Amarelinha em Copas do Mundo. Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.

    continua após a publicidade

    💸 Aposte em gols de Neymar ou na Seleção de Ancelotti
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neymar na arquibancada do MetLife Stadium após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Cena de Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo viraliza: 'Se achando'

    Há 32 minutos
    Juca Kfouri criticou Neymar

    Copa do Mundo 2026

    Juca Kfouri sobe o tom sobre Neymar: 'Cafajeste'

    Há 1 hora
    Bruna Biancardi e Neymar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Bruna Biancardi compartilha post que exalta Neymar após eliminação do Brasil

    Há 1 hora
    Neymar cabisbaixo e ajoelhado em campo

    Copa do Mundo 2026

    Brasil x Noruega: torcedores na Casa CazéTV analisam eliminação da Copa

    Há 1 hora
    Haaland em Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil

    Há 1 hora
    Torcedores assistem a Seleção Brasileira em Copacabana

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores assistem derrota do Brasil para Noruega em fan fests; veja reações

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega

    Ídolo do Palmeiras critica Endrick em Brasil x Noruega: 'Não é fenômeno'

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Torcedores noruegueses comemoram classificação diante do Brasil na Copa do Mundo

    Noruegueses provocam brasileiros após vitória na Copa do Mundo: 'Só para lembrar'

    Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na beira do campo

    Luís Felipe Freitas detona postura de Ancelotti ao vivo: 'Covardia'

    Neymar bate boca com o goleiro da Noruega após converter cobrança de pênalti

    Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do Brasil

    Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega

    Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'

    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco

    Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar marcou de pênalti e diminuiu o placar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Atitude de Neymar em eliminação do Brasil vira assunto: 'Patético'

    Galvão Bueno Luis Roberto

    Galvão lamenta queda do Brasil para Noruega e manda recado a Neymar

    Gabriel Magalhães em duelo contra o Erling Haaland em eliminação da Copa do Mundo.

    Lance de Gabriel Magalhães com Haaland em eliminação do Brasil repercute: 'Sempre'