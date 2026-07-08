Calendário do Santos: confira os próximos compromissos Clube cancelou intertemporada em Portugal e concentra preparação no CT Rei Pelé

Carregando conteúdo exclusivo...

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição.

O Peixe chegou a planejar uma intertemporada em Portugal, mas cancelou a viagem em razão do calendário apertado. Como alternativa, realizou um amistoso contra o União São João, de Araras (SP), e venceu por 3 a 0 na Arena Mercado Livre Pacaembu.

continua após a publicidade

Durante o período de treinamentos, a comissão técnica tem aproveitado para intensificar a preparação física do elenco e observar os Meninos da Vila que deverão ganhar oportunidades na equipe profissional no segundo semestre. A aposta nas categorias de base ocorre em meio às restrições financeiras do clube e ao transfer ban imposto pela Fifa, fatores que devem limitar a realização de grandes contratações nesta janela de transferências.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a agenda de jogos do Santos:

JULHO

16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

continua após a publicidade

25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

AGOSTO

01.08 (sábado) - Santos x Remo - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

04.08 (terça-feira) - Remo x Santos - 21h30 (de Brasília) - Mangueirão (PA) - jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

09.08 (domingo) - Santos x Athletico - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

16.08 (domingo) - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

23.08 (domingo) - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

🍀Aposte em jogos do Santos!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.