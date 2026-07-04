Com novidades, Santos está pronto para amistoso no Pacaembu Peixe entra em campo diante do União São João EC, de Araras

O Santos retorna aos gramados após um mês sem disputar uma partida oficial ou amistosa. O compromisso será diante do União São João, de Araras, na manhã deste sábado (4), na Arena Mercado Livre Pacaembu.

A principal novidade será Gabriel Menino na lateral-direira. O técnico Cuca optou por deixar Gabriel Brazão como titular e tem como opção no banco Diógenes e João Pedro, de apenas 18 anos. Na zaga, estão Lucas Veríssimo e Luan Peres. Na lateral-esquerda o titular será Escobar. O meio será formado por Schmidt, Gustavo Henrique e Rollheiser. Já o ataque titular terá Miguelito, Barreal e Rony.

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O Peixe chegou a planejar uma intertemporada em Portugal, mas desistiu da viagem em razão do calendário apertado do futebol brasileiro.

Este será o jogo de número 538 do Santos no estádio, segundo o Centro de Memória do clube. Ao todo, o Alvinegro soma 239 vitórias, 142 empates e 157 derrotas no local, com 946 gols marcados e 764 sofridos.

A última partida santista no Pacaembu ocorreu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Menos de um mês depois, em 21 de março, teve início a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que interrompeu a presença de público nos estádios e alterou a rotina do futebol brasileiro. As restrições sanitárias foram mantidas até outubro de 2021, quando o governo estadual encerrou a quarentena oficial e iniciou uma nova fase de flexibilização.

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Naquela ocasião, o Peixe era comandado pelo técnico Jesualdo Ferreira e contava com jogadores que voltaram a vestir a camisa santista, como os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres. O elenco também tinha nomes conhecidos do futebol brasileiro, casos de Yuri Alberto, atualmente no Corinthians, Eduardo Sasha, do Red Bull Bragantino, Éverson, do Atlético-MG, e Soteldo, hoje no Fluminense.

Escalação do Santos:

O Santos está escalado para o amistoso diante do USEC. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira a agenda de jogos do Santos:

JULHO

16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

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25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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