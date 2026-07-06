Santos rescinde contrato com Billal Brahimi após passagem discreta
Atacante argelino deixa o Santos após não conseguir se firmar na equipe e encerrar sua passagem pelo clube antes do término do contrato
A passagem de Billal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim nesta segunda-feira. A rescisão contratual do atacante franco-argelino, que tinha vínculo até o fim desta temporada, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
➡️ Tomás Rincón se despede oficialmente do Santos: 'Foi uma grande honra'
Sem espaço no clube paulista, Brahimi, de 26 anos, passou os últimos meses emprestado ao Estrela da Amadora, de Portugal. O Santos cedeu o jogador até o fim da temporada europeia, tendo arcado com parte dos salários.
O atacante foi contratado em setembro de 2025 e, apesar de ter sido relacionado para algumas partidas, entrou em campo apenas uma vez pela equipe, no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo segundo turno do Brasileirão, e jogou por apenas 26 minutos.
Livre no mercado, o atleta deve assinar um contrato com o clube português, o que livraria o Peixe da responsabilidade financeira nos meses restantes que teria do acordo. A economia seria de até R$ 8 milhões neste período.
➡️Neymar se emociona após eliminação da Seleção na Copa do Mundo
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santo
Tudo sobre
Santos
Tomás Rincón se despede oficialmente do Santos: 'Foi uma grande honra'Há 2 horas
Fora de Campo
Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'Há 20 horas
Fora de Campo
Brasileiros mandam recado a Neymar após queda na Copa do MundoHá 22 horas
Copa do Mundo 2026
Neymar se emociona após eliminação da Seleção na Copa do MundoHá 23 horas
Santos
Destaque do amistoso, Robinho Jr. muda nome na camisa do SantosHá 2 dias
Santos
Veja os três gols do Santos no amistoso contra União São JoãoHá 2 dias
Mais LANCE!