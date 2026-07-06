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Santos rescinde contrato com Billal Brahimi após passagem discreta

Atacante argelino deixa o Santos após não conseguir se firmar na equipe e encerrar sua passagem pelo clube antes do término do contrato

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 19:34
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Billal Brahimi estava livre no mercado depois de passagem pelo Nice, da França. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
Billal Brahimi teve passagem apagada no Santos (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

A passagem de Billal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim nesta segunda-feira. A rescisão contratual do atacante franco-argelino, que tinha vínculo até o fim desta temporada, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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    Sem espaço no clube paulista, Brahimi, de 26 anos, passou os últimos meses emprestado ao Estrela da Amadora, de Portugal. O Santos cedeu o jogador até o fim da temporada europeia, tendo arcado com parte dos salários.

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    O atacante foi contratado em setembro de 2025 e, apesar de ter sido relacionado para algumas partidas, entrou em campo apenas uma vez pela equipe, no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo segundo turno do Brasileirão, e jogou por apenas 26 minutos.

    Livre no mercado, o atleta deve assinar um contrato com o clube português, o que livraria o Peixe da responsabilidade financeira nos meses restantes que teria do acordo. A economia seria de até R$ 8 milhões neste período.

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    BID Brahimi
    Foto: Reprodução


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