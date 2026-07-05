Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo Camisa 10 deve ter disputado seu último Mundial

O Brasil perdeu e Neymar deve ter disputado sua última Copa do Mundo. Com dois gols de Haaland, a Seleção viu a Noruega abrir 2 a 0 e não conseguiu a reação. O camisa 10 ainda descontou, de pênalti, mas não foi o suficiente. Nas redes sociais, brasileiros mandaram um recado ao jogador.

Após a partida, Neymar deu a entender que não voltaria mais a atuar pelo Brasil em Copas do Mundo Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.

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Nas redes sociais, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo gerou recados de gratidão a Neymar, que teve grande passagem pela Amarelinha.

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Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil? Entenda

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais para os brasileiros. Com a eliminação, reacende a dúvida se o atacante de 34 anos terá condições de atuar na próxima edição do torneio, em 2030. Entenda se o jogador irá se aposentar da Seleção Brasileira ou não.

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Após a partida, o atacante deu a entender que não voltaria mais a atuar com a Amarelinha em Copas do Mundo. Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.