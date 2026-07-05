Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo
Camisa 10 deve ter disputado seu último Mundial
O Brasil perdeu e Neymar deve ter disputado sua última Copa do Mundo. Com dois gols de Haaland, a Seleção viu a Noruega abrir 2 a 0 e não conseguiu a reação. O camisa 10 ainda descontou, de pênalti, mas não foi o suficiente. Nas redes sociais, brasileiros mandaram um recado ao jogador.
Após a partida, Neymar deu a entender que não voltaria mais a atuar pelo Brasil em Copas do Mundo Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.
➡️Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'
Nas redes sociais, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo gerou recados de gratidão a Neymar, que teve grande passagem pela Amarelinha.
➡️Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo
Veja comentários sobre o astro
Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo pelo Brasil? Entenda
A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais para os brasileiros. Com a eliminação, reacende a dúvida se o atacante de 34 anos terá condições de atuar na próxima edição do torneio, em 2030. Entenda se o jogador irá se aposentar da Seleção Brasileira ou não.
💸 Aposte em gols de Neymar depois da eliminação do Brasil na Copa
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Após a partida, o atacante deu a entender que não voltaria mais a atuar com a Amarelinha em Copas do Mundo. Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.
— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.
Fora de Campo
Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'Há 24 minutos
Fora de Campo
Noruegueses provocam brasileiros após vitória na Copa do Mundo: 'Só para lembrar'Há 48 minutos
Fora de Campo
Luís Felipe Freitas detona postura de Ancelotti ao vivo: 'Covardia'Há 55 minutos
Copa do Mundo 2026
Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do BrasilHá 57 minutos
Fora de Campo
Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'Há 1 hora
Mais LANCE!