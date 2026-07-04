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Veja os três gols do Santos no amistoso contra União São João

Duelo serviu como preparação para a sequência da temporada do Peixe

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 14:57
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Juninho comemora gol em Santos x União São João
Juninho comemora gol em Santos x União São João. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O Santos venceu o amistoso contra a União São João por 3 a 0, na manhã deste sábado (4). Os gols foram marcados por Moisés, Juninho e João Ananias. A partida foi disputada no Pacaembu e serviu como preparação para a sequência da temporada. Veja os gols abaixo:

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    Como foi o amistoso do Santos contra a União São João

    No primeiro teste da inter temporada, o Santos venceu o União São João, de Araras (SP), por 3 a 0 na manhã deste sábado (4), na Arena Mercado Livre Pacaembu. O elenco comandado pelo técnico Cuca retornou das férias há quase duas semanas e, desde então, tem realizado treinamentos em dois períodos para aprimorar a parte física.

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    Santos retorna ao Pacaembu depois de seis anos (Foto: Serviço Noticioso Fotográfico / Fotoarena)

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    O Alvinegro Praiano planejava realizar uma inter temporada em Portugal, mas cancelou os planos em razão do calendário apertado do futebol brasileiro e também da antecipação da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

    A etapa inicial foi marcada por equilíbrio e muita disputa no meio-campo. O União São João conseguiu se mostrar competitivo contra o Santos nos primeiros minutos e chegou ao ataque com frequência, obrigando Gabriel Brazão a trabalhar em algumas oportunidades. Aos poucos, porém, o Santos encontrou mais espaços, passou a trocar passes com maior qualidade e aumentou sua presença no campo ofensivo. Apesar das investidas santistas e das chances criadas ao longo do primeiro tempo, nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

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    O marcador foi inaugurado logo no primeiro lance da etapa final. Após uma bela inversão de jogo de Oliva, Moisés recebeu pela ponta, driblou a marcação e finalizou com precisão para balançar as redes em Santos x União São João. O Peixe seguiu pressionando e levou perigo em oportunidades criadas por Robinho Jr. e João Ananias. Gabriel Barbosa também assustou ao cobrar uma falta diretamente para o gol, mandando a bola por cima da meta defendida pelo União São João, passando perto do alvo do Santos.

    O segundo gol santista saiu nos minutos finais. Em cobrança de escanteio de Robinho Jr., João Ananias subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes. Ainda houve tempo para mais um. Robinho Jr. sofreu pênalti e assumiu a responsabilidade da cobrança. O atacante deslocou o goleiro e bateu com categoria para marcar o terceiro gol do Santos contra o União São João e seu primeiro como profissional.

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