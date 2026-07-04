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Destaque do amistoso, Robinho Jr. muda nome na camisa do Santos

Atacante marcou o primeiro gol como profissional e atuou pela primeira vez com o nome "Juninho" estampado na camisa

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
04/07/2026 17:19
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Robinho Jr. marca o primeiro gol pelo profissional do Santos em amistoso no Pacaembu. (Foto: Agif/Folhapress)
Robinho Jr. marca o primeiro gol pelo profissional do Santos em amistoso no Pacaembu. (Foto: Agif/Folhapress)

O técnico do Santos, Cuca, relacionou 14 jogadores formados no clube para o amistoso deste sábado (4), diante do União São João EC, de Araras (SP). Desses, 10 atletas ainda têm idade para atuar na categoria Sub-20. É o caso de Robinho Jr., que foi promovido ao elenco profissional no ano passado.

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    • Apesar de ser um dos xodós da torcida, o Menino da Vila teve uma promoção precoce ao elenco principal, impulsionada pelo bom desempenho nas categorias de base e pela dificuldade financeira do Peixe para contratar reforços. Além disso, o jogador conta com a admiração de Neymar, que é seu padrinho, apesar do recente episódio de desentendimento entre os dois durante um treinamento do Santos.

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    Cuca comentou a atuação do atacante no amistoso em que o Alvinegro Praiano venceu por 3 a 0, na Arena Mercado Livre Pacaembu. Robinho Jr. marcou o terceiro gol da partida, o primeiro dele como profissional.

    — Robinho é um jovem promissor. É um atacante de lado de campo e estamos tentando fazer com que ele entenda outros momentos do jogo, não só pela ponta. Hoje, entrou em diagonal, fez tabelas e saiu de frente para o gol. Pela juventude e pelo tempo de treino que estamos tendo, ele vai evoluir. Já mostrou essa evolução hoje. Está se tornando um jogador mais competitivo. O futebol exige isso atualmente, não só para marcar, mas também para suportar o impacto e as entradas mais duras dos adversários. Ele entrou bem, fez o primeiro gol dele e torcemos para que tenha uma evolução. Quanto mais rápido, melhor — disse Cuca.

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    • O Peixe retornou das férias há duas semanas e chegou a planejar uma viagem para Portugal com o objetivo de realizar uma intertemporada. A ideia era aproveitar o período para fortalecer a marca do clube no exterior por meio de amistosos, além de aprimorar a preparação física do elenco.

    No entanto, diante do calendário apertado e da antecipação de uma partida do Campeonato Brasileiro, a diretoria optou por cancelar a viagem.

    ➡️ Veja os três gols do Santos no amistoso contra União São João

    Robinho Jr. inicia a segunda temporada no profissional. (Foto: Agif/Folhapress)
    Robinho Jr. inicia a segunda temporada no profissional. (Foto: Agif/Folhapress)

    Mudança de nome na camisa de Robinho Jr.:

    Pela primeira vez, Robinho Jr. atuou com o nome "Juninho" estampado na camisa, apelido pelo qual sempre foi conhecido nas categorias de base do Santos. A mudança também apareceu no material de jogo do clube e na arte de divulgação da escalação para a partida.

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    Ídolo da história santista, Robinho, pai de Juninho, está preso desde março de 2024, quando começou a cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro, condenação imposta pela Justiça italiana.

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