Amistoso, transfer ban e preparação física: veja planos do Santos na intertemporada Clube terá amistoso no Pacaembu, convive com transfer ban da Fifa e busca reduzir problemas físicos

O Santos iniciou a segunda semana de treinamentos durante a pausa no calendário nacional. O elenco se prepara para a sequência da temporada, na qual disputará simultaneamente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

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A última partida da equipe foi em 30 de maio, quando venceu o Vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. Apesar do triunfo, o Peixe segue em situação delicada na competição, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Neymar não atua desde 17 de maio, na derrota para o Coritiba, na Neo Química Arena, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o camisa 10 sofreu uma lesão na panturrilha direita. Desde então, realizou parte do tratamento no CT Rei Pelé e deu sequência à recuperação sob os cuidados do departamento médico da CBF.

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Com a antecipação da partida contra o Botafogo para o dia 16 de julho, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, a diretoria santista decidiu cancelar a viagem que estava prevista para Portugal. O planejamento incluía treinamentos, amistosos e ações voltadas à expansão da marca do clube no mercado internacional.

Além do compromisso diante da equipe carioca, o Santos também se prepara para o playoff da Copa Sul-Americana. O confronto contra o Universidad Central, da Venezuela, está marcado para o dia 21 de julho e vale uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

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Gabriel Barbosa durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que esperar do Santos na intertemporada?

Com o cancelamento da viagem internacional, o Santos confirmou na última terça-feira (30) a realização de um amistoso contra o União São João, de Araras, neste sábado (4), às 11h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu. Os ingressos já estão à venda no site do Sócio Rei, com preços populares.

Em entrevista recente à Santos TV, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, afirmou que a utilização das categorias de base será uma das prioridades do clube para a sequência da temporada. A estratégia ganha ainda mais importância diante das limitações financeiras enfrentadas pelo Peixe e da punição aplicada pela Fifa nesta quarta-feira (1º).

O Santos sofreu um novo transfer ban em razão de uma dívida com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas, em 2023. Pela decisão da entidade, o clube ficará impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências ou até quitar o débito de 2,032 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 12 milhões na cotação atual.

Além das questões financeiras e do planejamento do elenco, outro foco da comissão técnica durante a intertemporada é a preparação física dos atletas. Ao longo do primeiro semestre, o Santos conviveu com um elevado número de lesões, cenário que dificultou a manutenção de uma equipe-base e obrigou alguns jogadores a atuarem com limitações físicas em determinados momentos.

O clube iniciou o período de férias com quatro atletas entregues ao departamento médico. No entanto, João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano já estão recuperados e voltaram a ficar à disposição da comissão técnica.

A única ausência segue sendo o lateral-esquerdo Vinícius Lira. O jogador sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o clássico contra o Corinthians, em março, e passou por cirurgia. Mesmo durante as férias do elenco, o atleta manteve o processo de recuperação no CT Rei Pelé. A expectativa interna é de que seu retorno aos gramados aconteça apenas em 2027.

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