Croácia encerra ciclo de Zlatko Dalic após queda na Copa do Mundo Técnico deixa a seleção após quase nove anos, com vice da Copa de 2018 e terceiro lugar em 2022

A despedida de Luka Modric não foi a única da Croácia após o fim da Copa do Mundo de 2026. A seleção anunciou, nesta quarta-feira (8), a demissão do técnico Zlatko Dalic após eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dalic encerrou sua passagem na seleção nacional após quase nove anos e grandes feitos em Mundiais durante o período. O treinador, que assumiu a Croácia em outubro de 2017, comandou o país no vice-campeonato mundial, em 2018, na Rússia, e chegou à semifinal na Copa seguinte, em 2022, no Catar, sendo algoz do Brasil nas quartas de final da competição.

Zlatko Dalic, técnico da Croácia, antes da partida das oitavas de final Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Portugal e Croácia.

➡️Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a Federação Croata agradeceu pelos serviços prestados do técnico de 59 anos.

– Uma chegada humilde. Uma jornada inesquecível. Uma despedida com orgulho. Após quase nove anos, o técnico Zlatko Dalic decidiu encerrar seu capítulo de enorme sucesso à frente da seleção da Croácia. Obrigado por tudo: pelas vitórias, pelas conquistas, pelas classificações, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pelo compromisso inabalável pela Croácia dentro e fora de campo. Os resultados falam por suas qualidades como treinador. O respeito conquistado junto aos jogadores, à comissão técnica e aos adversários diz muito sobre a pessoa que você é – diz publicação da Federação Croata.

continua após a publicidade

➡️Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

Zlatko Dalić comandou a Croácia em 111 partidas, somando 62 vitórias, 20 empates e 29 derrotas, totalizando 61,9% de aproveitamento. No período, foram disputadas três Copas do Mundo e duas Eurocopas.

O ex-treinador viveu o período mais vitorioso da história da Croácia em Copas do Mundo. Foi vice-campeã em 2018, após perder a final para a França, conquistou o terceiro lugar em 2022, eliminando o Brasil nas quartas de final, e encerrou a participação na Copa de 2026 nos 16 avos de final. A despedida do treinador aconteceu na derrota por 2 a 1 para Portugal, em jogo marcado pela anulação, por impedimento, de um gol de empate de Gvardiol nos últimos momentos da partida, após desvio de Igor Matanovic, identificado pela tecnologia do chip na bola.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.