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Croácia encerra ciclo de Zlatko Dalic após queda na Copa do Mundo

Técnico deixa a seleção após quase nove anos, com vice da Copa de 2018 e terceiro lugar em 2022

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 13:00
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Zlatko Dalic, técnico da Croácia, conversa com seus jogadores durante uma pausa para hidratação na partida da fase de 16 avos da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Zlatko Dalic, técnico da Croácia, conversa com seus jogadores durante uma pausa para hidratação na partida da fase de 16 avos da Copa do Mundo da FIFA 2026 (Foto: Mattia Azbot / AFP)

A despedida de Luka Modric não foi a única da Croácia após o fim da Copa do Mundo de 2026. A seleção anunciou, nesta quarta-feira (8), a demissão do técnico Zlatko Dalic após eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dalic encerrou sua passagem na seleção nacional após quase nove anos e grandes feitos em Mundiais durante o período. O treinador, que assumiu a Croácia em outubro de 2017, comandou o país no vice-campeonato mundial, em 2018, na Rússia, e chegou à semifinal na Copa seguinte, em 2022, no Catar, sendo algoz do Brasil nas quartas de final da competição. 

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    Por meio de uma publicação nas redes sociais, a Federação Croata agradeceu pelos serviços prestados do técnico de 59 anos.

    – Uma chegada humilde. Uma jornada inesquecível. Uma despedida com orgulho. Após quase nove anos, o técnico Zlatko Dalic decidiu encerrar seu capítulo de enorme sucesso à frente da seleção da Croácia. Obrigado por tudo: pelas vitórias, pelas conquistas, pelas classificações, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pelo compromisso inabalável pela Croácia dentro e fora de campo. Os resultados falam por suas qualidades como treinador. O respeito conquistado junto aos jogadores, à comissão técnica e aos adversários diz muito sobre a pessoa que você é – diz publicação da Federação Croata.

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    Zlatko Dalić comandou a Croácia em 111 partidas, somando 62 vitórias, 20 empates e 29 derrotas, totalizando 61,9% de aproveitamento. No período, foram disputadas três Copas do Mundo e duas Eurocopas. 

    O ex-treinador viveu o período mais vitorioso da história da Croácia em Copas do Mundo. Foi vice-campeã em 2018, após perder a final para a França, conquistou o terceiro lugar em 2022, eliminando o Brasil nas quartas de final, e encerrou a participação na Copa de 2026 nos 16 avos de final. A despedida do treinador aconteceu na derrota por 2 a 1 para Portugal, em jogo marcado pela anulação, por impedimento, de um gol de empate de Gvardiol nos últimos momentos da partida, após desvio de Igor Matanovic, identificado pela tecnologia do chip na bola.

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