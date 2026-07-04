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No retorno ao Pacaembu, Santos vence União São João em amistoso na intertemporada

Peixe entrou em campo novamente depois de mais de um mês

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
04/07/2026 13:01
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Moisés comemora gol com elenco do Santos. (Foto: Agif/Folhapress)
Moisés comemora gol com elenco do Santos. (Foto: Agif/Folhapress)

No primeiro teste da intertemporada, o Santos venceu o União São João, de Araras (SP), por 3 a 0 na manhã deste sábado (4), na Arena Mercado Livre Pacaembu. O elenco comandado pelo técnico Cuca retornou das férias há quase duas semanas e, desde então, tem realizado treinamentos em dois períodos para aprimorar a parte física.

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    O Alvinegro Praiano planejava realizar uma intertemporada em Portugal, mas cancelou os planos em razão do calendário apertado do futebol brasileiro e também da antecipação da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Para o amistoso, o Peixe adotou ingressos promocionais e contou com o apoio de cerca de 10 mil torcedores nas arquibancadas leste e oeste do estádio. Foi a primeira vez em seis anos que a equipe voltou a atuar no Pacaembu. A última partida santista no local havia sido em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

    Para a partida, Cuca optou por escalar Gabriel Menino na lateral direita. O jogador soma apenas duas partidas nos últimos quatro meses em razão de lesões. Já Gabriel Barbosa iniciou o amistoso no banco de reservas. No intervalo, o treinador promoveu 11 alterações e teve como destaque o trio ofensivo formado por Robinho Jr., Gabigol e Moisés.

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    • Como foi o amistoso?

    A etapa inicial foi marcada por equilíbrio e muita disputa no meio-campo. O União São João conseguiu se mostrar competitivo nos primeiros minutos e chegou ao ataque com frequência, obrigando Gabriel Brazão a trabalhar em algumas oportunidades. Aos poucos, porém, o Santos encontrou mais espaços, passou a trocar passes com maior qualidade e aumentou sua presença no campo ofensivo. Apesar das investidas santistas e das chances criadas ao longo do primeiro tempo, nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

    O marcador foi inaugurado logo no primeiro lance da etapa final. Após uma bela inversão de jogo de Oliva, Moisés recebeu pela ponta, driblou a marcação e finalizou com precisão para balançar as redes. O Peixe seguiu pressionando e levou perigo em oportunidades criadas por Robinho Jr. e João Ananias. Gabriel Barbosa também assustou ao cobrar uma falta diretamente para o gol, mandando a bola por cima da meta defendida pelo União São João, passando perto do alvo.

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    O segundo gol santista saiu nos minutos finais. Em cobrança de escanteio de Robinho Jr., João Ananias subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes. Ainda houve tempo para mais um. Robinho Jr. sofreu pênalti e assumiu a responsabilidade da cobrança. O atacante deslocou o goleiro e bateu com categoria para marcar o terceiro gol do Santos e seu primeiro como profissional.

    Bandeirão do Santos no gramado do Pacaembu. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)
    Bandeirão do Santos no gramado do Pacaembu. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

    Escalações do primeiro tempo:

    SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal.

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    UNIÃO SÃO JOÃO EC (Técnico: Thiago Oliveira) João Souto (Maycon), Ronaldo (Bobô), Felipe Torres, Fernando Brito, Ruan, Tallys (Luan), Maikynho, Wagner (Joãozinho), Bruninho (Warlei), Rafael Costa (Miguel) e Léo Souza.

    Escalação do Santos no segundo tempo:

    Diógenes (João Pedro); Davizinho, Adonis Frías, Willian Arão e João Ananias; Christian Oliva, Samuel Pierri (Vinícius Fabri) e Pepê Fermino (Profeta), Willian Arão; Robinho Jr., Moisés e Gabigol

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    Ficha Técnica:

    SANTOS 3 X 0 UNIÃO SÃO JOÃO EC
    4 de julho de 2026 - amistoso
    São Paulo (SP), Mercado Livre Arena Pacaembu

    Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

    Árbitro Assistente 1: Alex Alexandrino

    Árbitro Assistente 2: Leonardo Tadeu Pedro

    Quarto árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam

    👭Público: 10.054
    💰Renda: R$ 202.970,00

    🥅 Gols: Moises (1'/2ºT), João Ananias (36'/2ºT) e Robinho Jr. (40'/2ºT)

    Confira os próximos jogos do Santos:

    16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

    21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

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