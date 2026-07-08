Copa do Mundo chega às quartas de final com premiação recorde; entenda Fifa vai pagar mais de R$ 3 bilhões em premiações ao longo da competição

A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final. Com 92 dos 104 jogos disputados, as quartas de final da competição têm início nesta quinta-feira (9), com oito equipes lutando para conquistar a taça do Mundial. Além de ser uma conquista altamente aguardada por torcedores e jogadores, é fora das quatro linhas que outro aspecto ganha relevância conforme o torneio avança: a premiação financeira recorde.

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Premiação recorde nesta Copa do Mundo

Em dezembro do ano passado, o Conselho da Fifa aprovou que a premiação da Copa do Mundo de 2026 seria no valor de US$ 655 milhões (R$ 3,37 bilhões). O montante recorde representa um aumento de cerca de 50% em comparação com a edição anterior no Catar, em 2022, que distribuiu US$ 440 milhões.

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Mesmo com uma maior compensação financeira distribuída entre as equipes, é importante relembrar que esta edição será a primeira disputada por 48 seleções. Com isso, foi necessária a criação de uma nova fase antes das oitavas de final, denominada 16-avos de final, na qual 32 times avançaram.

Dessa maneira, para acomodar a expansão do torneio, a Fifa precisou realizar mudanças estruturais. A criação de uma nova fase e a possibilidade de classificar os oito melhores terceiros colocados dos grupos fizeram com que o efeito real do aumento da premiação só comece a ser sentido a partir das oitavas de final da competição.

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FASES 2022 X 2026 Campeão US$ 42 milhões US$ 50 milhões Vice-campeão US$ 30 milhões US$ 33 milhões Terceiro colocado US$ 27 milhões US$ 29 milhões Quarto colocado US$ 25 milhões US$ 27 milhões Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º) US$ 17 milhões US$ 19 milhões Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º) US$ 13 milhões US$ 15 milhões Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º) NÃO EXISTIA US$ 11 milhões Eliminados na fase de grupos US$ 9 milhões US$ 9 milhões

Além disso, cada equipe classificada para a Copa receberá US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação. Isso significa que todas as seleções participantes tiveram garantidos pelo menos US$ 10,5 milhões (R$ 54,05 milhões).

Quanto faturam as seleções que chegaram às quartas de final

A fase de quartas de final da Copa do Mundo reúne as oito melhores seleções em busca da glória máxima. As equipes de França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, mesmo que venham a ser eliminadas nesta etapa, já têm garantido um prêmio acumulado recorde de US$ 54 milhões (R$ 277,82 milhões). Na edição anterior, em 2022, as seleções que alcançaram a mesma fase garantiram US$ 39 milhões.

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Ao todo, se a equipe se sagrar campeã da competição, receberá em premiação um total acumulado de US$ 104 milhões (R$ 535 milhões). Em comparação, o ganho total da Argentina, última campeã mundial no Catar, foi de US$ 81 milhões ao longo de todo o torneio.

Bilhões em jogo: o orçamento e a arrecadação da Fifa

O planejamento de gastos da entidade

A Fifa, no relatório divulgado sobre o orçamento do ciclo da Copa entre 2023 e 2026, apresentou um teto de gastos de US$ 3,756 bilhões. Neste planejamento estão incluídos US$ 1,1 bilhão para despesas operacionais da entidade, como US$ 159 milhões para transporte de eventos e US$ 23 milhões destinados aos serviços de arbitragem. Esse número, no entanto, não inclui os custos arcados pelos governos locais, estaduais e federais dos países sedes.

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As projeções de receita bilionária para o ciclo

A Fifa espera gerar uma receita de US$ 13 bilhões ao longo do ciclo que começou em 2023 e termina logo após a Copa do Mundo de 2026. Desse total, quase US$ 9 bilhões seriam provenientes exclusivamente de 2026, incluindo US$ 3,9 bilhões de direitos de transmissão e mais de US$ 3 bilhões em direitos de hospitalidade e venda de ingressos, de acordo com as projeções do relatório anual de 2024 da organização.

Em comparação, o ciclo de quatro anos da Copa do Mundo do Catar de 2022 gerou uma receita total recorde de US$ 7,6 bilhões, segundo a Fifa. Já o Comitê Olímpico Internacional gerou US$ 4,4 bilhões em receita comercial em 2024, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Verão de Paris, conforme relatado pelo COI no relatório anual sobre o torneio.

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Confira os confrontos das quartas de final

Com o fim das oitavas, ficaram definidos os confrontos das quartas de final. A abertura da fase será na quinta-feira (9), quando França e Marrocos disputam a primeira vaga nas semifinais. Na sexta-feira (10), Espanha e Bélgica fazem um dos duelos mais aguardados do mata-mata. Já no sábado (11), serão realizados os dois últimos jogos da fase: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

Quinta-feira (9): França x Marrocos às 17h (de Brasília);

França x Marrocos às 17h (de Brasília); Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília);

Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília); Sábado (11): Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília);

Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília); Sábado (11): Argentina x Suíça às 22h (de Brasília).

Cerimônia de abertura de partida válida pela Copa do Mundo -(Crédito: Niyi Fote/TheNews2(Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

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