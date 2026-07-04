Retorno ao Pacaembu e testes de Cuca: entenda o que está em jogo no amistoso do Peixe De volta ao Pacaembu, Santos enfrenta o União São João em teste estratégico para o planejamento do segundo semestre

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O Santos se prepara para entrar em campo neste sábado (4), às 11h (horário de Brasília), em duelo amistoso contra o União São João, de Araras. Além de representar a volta da equipe alvinegra ao Mercado Livre Arena Pacaembu, após seis anos, a partida ganha importância para a comissão técnica, buscando planejar o segundo semestre da equipe, que disputará três competições, em uma situação financeira delicada vivida pelo clube. O duelo adiciona detalhes relevantes ao contar com a volta de um jogador conhecido pela torcida, time sendo punido com transfer ban, possibilidade da utilização de alguns meninos da base e desfalques de jogadores fundamentais.

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A volta de João Paulo

O amistoso pode marcar a volta de um nome conhecido entre os santistas. O goleiro João Paulo, que voltou de empréstimo do Bahia, deve ser uma das grandes novidades ao decorrer da partida de logo mais. Além do possível retorno ao time principal, mesmo que seja no segundo tempo, o duelo pode significar uma nova chance a João Paulo, que tem futuro incerto na Baixada santista.

Nesse sentido, o teste serve como uma importante avaliação interna para a comissão técnica comandada por Cuca. Diante de uma conjuntura financeira complexa, a diretoria do Peixe entende a necessidade de fazer caixa, o que coloca o goleiro como um dos ativos negociáveis do elenco atual.

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Utilização dos meninos da vila

Com a oportunidade de realizar mais de cinco alterações na partida, o amistoso pode servir para testar alguns Meninos da Vila. Sem nenhuma nova contratação e com a punição do transfer ban pela Fifa, o técnico Cuca integrou garotos das categorias sub-17 e sub-20 durante o último treinamento da equipe, realizado nesta sexta-feira (3).

Dessa maneira, a comissão técnica aproveita o cenário para mapear as opções caseiras disponíveis, projetando a composição do grupo para o restante da temporada.

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Desfalques e possíveis dúvidas para a partida

O meio-campista Gabriel Bontempo será uma das principais ausências da equipe para o compromisso. Peça importante no esquema de Cuca antes da paralisação do calendário para a Copa do Mundo, o Menino da Vila não foi a campo no último treino desta sexta-feira e segue em tratamento de uma inflamação no púbis.

Por outro lado, o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Thaciano, que realizaram trabalhos internos na academia ao longo da semana, foram a campo no último teste antes da partida. Apesar da participação na atividade de sexta-feira, os dois atletas ainda aparecem como dúvidas para o confronto desta manhã.

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O peixe sofre com Transfer ban

O Santos foi incluído pela Fifa na lista de clubes punidos com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A sanção, confirmada na última quarta-feira (1º), tem relação com uma pendência financeira junto ao Monaco, da França, envolvendo a contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023.

De acordo com a decisão da entidade máxima do futebol, o clube da Vila Belmiro ficará proibido de contratar atletas por até três janelas de transferências ou até que seja efetuado o pagamento de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual).

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Detalhes do amistoso

📆 Data e horário: sábado (4), às 11h (horário de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu;

👁️ Onde assistir: SantosTV;

🟨 Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário;

🚩 Assistentes: Alex Alexandrino e Leonardo Tadeu Pedro;

⚽ Quarto árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam.

🥇 Possível escalação: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Rollheiser; Miguelito, Gabigol e Barreal.

Elenco do Santos reunido após partida válida pelo Campeonato Brasileiro - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

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