Retorno do Santos ao Pacaembu tem transmissão definida e expectativa de público; entenda Peixe enfrenta o União São João em amistoso preparatório após seis anos longe do estádio municipal; saiba onde assistir e expectativa de público

O Santos, que voltará a jogar no Mercado Livre Arena Pacaembu após seis anos, se prepara para entrar em campo neste sábado (4), às 11h (horário de Brasília), contra o União São João, de Araras, em amistoso preparatório de intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. Para o confronto na capital paulista, o clube confirmou os detalhes da transmissão oficial e tem expectativa de público nas arquibancadas.

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Transmissão definida

A partida amistosa disputada no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho terá transmissão pelo canal oficial do próprio clube no YouTube, a SantosTV. O canal, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, será o único responsável por transmitir o jogo com imagens ao vivo. Informação foi confirmada pelo próprio Santos em comunicado oficial.

Expectativa de público para a partida

Segundo apurou o Lance! a expectativa de público para a partida contra o União São João gira em torno de 12 mil torcedores. O clube não confirmou a carga total de ingressos disponibilizados, mas colocou à venda as entradas para os setores Leste, onde ficarão as torcidas organizadas, e Oeste.

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Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 30. A venda teve início nesta quinta-feira (1º) para os associados e para os demais torcedores, por meio do programa Sócio Rei e Santos Mais Popular. Clique aqui para comprar.

O amistoso deste sábado terá os setores Leste e Oeste disponíveis para os torcedores santistas no estádio Pacaembu (Foto: Reprodução/Santos FC)

História do Santos com o Pacaembu

Este será o jogo de número 538 do Santos no estádio, segundo o Centro de Memória do clube. Ao todo, o Alvinegro soma 239 vitórias, 142 empates e 157 derrotas no local, com 946 gols marcados e 764 sofridos.

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A última partida santista no Pacaembu ocorreu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Menos de um mês depois, em 21 de março, teve início a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que interrompeu a presença de público nos estádios e alterou a rotina do futebol brasileiro.

Palco de momentos históricos do clube, incluindo campanhas marcantes da era Pelé e a conquista da Copa Libertadores de 2011, o Pacaembu recebeu oito títulos do Santos. Foram quatro Campeonatos Paulistas (1956, 1962, 1967 e 2010), dois Torneios Rio-São Paulo (1959 e 1966), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.

Confira a agenda de jogos oficiais do Santos:

JULHO

16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro;

21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana;

25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro;

28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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