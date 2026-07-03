logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Retorno do Santos ao Pacaembu tem transmissão definida e expectativa de público; entenda

Peixe enfrenta o União São João em amistoso preparatório após seis anos longe do estádio municipal; saiba onde assistir e expectativa de público

PorVinícius Espirito Santo SpadaJuliana Yamaoka
São Paulo (SP)
03/07/2026 12:17
Favorite o Lance! no Google
Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, que receberá o amistoso entre Santos e União São João.
Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, que receberá o amistoso entre Santos e União São João - (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress, COTIDIANO)

O Santos, que voltará a jogar no Mercado Livre Arena Pacaembu após seis anos, se prepara para entrar em campo neste sábado (4), às 11h (horário de Brasília), contra o União São João, de Araras, em amistoso preparatório de intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. Para o confronto na capital paulista, o clube confirmou os detalhes da transmissão oficial e tem expectativa de público nas arquibancadas.

continua após a publicidade
  • Bandeirão do Santos no Estádio do Pacaembu, em 2018. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

    Relembre a última partida do Santos no Estádio do Pacaembu

    Santos
    Há 15 horas
  • Vila Belmiro vai receber duelo entre Santos e Chapecoense no dia 25 de julho. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Santos finaliza manutenção do gramado da Vila Belmiro

    Santos
    Há 17 horas
  • Marcelo Teixeira durante reunião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Entenda como Santos pretende pagar transfer ban imposto pela Fifa

    Santos
    Há 18 horas

    • ➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

    Transmissão definida

    A partida amistosa disputada no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho terá transmissão pelo canal oficial do próprio clube no YouTube, a SantosTV. O canal, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, será o único responsável por transmitir o jogo com imagens ao vivo. Informação foi confirmada pelo próprio Santos em comunicado oficial.

    Expectativa de público para a partida

  • Gonçalo Ramos - Portugal

    Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega (Foto: Reprodução)

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 12 minutos

    • Segundo apurou o Lance! a expectativa de público para a partida contra o União São João gira em torno de 12 mil torcedores. O clube não confirmou a carga total de ingressos disponibilizados, mas colocou à venda as entradas para os setores Leste, onde ficarão as torcidas organizadas, e Oeste.

    continua após a publicidade

    Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 30. A venda teve início nesta quinta-feira (1º) para os associados e para os demais torcedores, por meio do programa Sócio Rei e Santos Mais Popular. Clique aqui para comprar.

    O amistoso deste sábado terá os setores Leste e Oeste disponíveis para os torcedores santistas no estádio Pacaembu.
    O amistoso deste sábado terá os setores Leste e Oeste disponíveis para os torcedores santistas no estádio Pacaembu (Foto: Reprodução/Santos FC)

    História do Santos com o Pacaembu

    Este será o jogo de número 538 do Santos no estádio, segundo o Centro de Memória do clube. Ao todo, o Alvinegro soma 239 vitórias, 142 empates e 157 derrotas no local, com 946 gols marcados e 764 sofridos.

    continua após a publicidade

    A última partida santista no Pacaembu ocorreu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Menos de um mês depois, em 21 de março, teve início a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que interrompeu a presença de público nos estádios e alterou a rotina do futebol brasileiro.

    Palco de momentos históricos do clube, incluindo campanhas marcantes da era Pelé e a conquista da Copa Libertadores de 2011, o Pacaembu recebeu oito títulos do Santos. Foram quatro Campeonatos Paulistas (1956, 1962, 1967 e 2010), dois Torneios Rio-São Paulo (1959 e 1966), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.

    Confira a agenda de jogos oficiais do Santos:

    JULHO

    • 16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro;
    • 21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana;
    • 25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro;
    1. 28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bandeirão do Santos no Estádio do Pacaembu, em 2018. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

    Santos

    Relembre a última partida do Santos no Estádio do Pacaembu

    Há 15 horas
    Vila Belmiro vai receber duelo entre Santos e Chapecoense no dia 25 de julho. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Santos

    Santos finaliza manutenção do gramado da Vila Belmiro

    Há 17 horas
    Marcelo Teixeira durante reunião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Santos

    Entenda como Santos pretende pagar transfer ban imposto pela Fifa

    Há 18 horas
    Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Amistoso, transfer ban e preparação física: veja planos do Santos na intertemporada

    Há 1 dia
    Jean Lucas acumula duas passagens pelo Santos. (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

    Santos

    Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Monaco de R$ 12 milhões

    Há 1 dia
    Santos retorna ao Pacaembu depois de 6 anos. (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

    Santos

    Santos confirma amistoso durante intertemporada no Pacaembu

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos aguarda posicionamento da Conmebol sobre jogo na Venezuela após terremotos

    Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Camisa azul inspirada em Neymar rende R$ 6,5 milhões ao Santos em um ano

    Igor Vinicius durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Cuca inicia treinos táticos no Santos e ganha reforços durante intertemporada

    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol

    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai

    Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?

    Alexandre Mattos de camisa preta dando entrevista

    Alexandre Mattos abre o jogo sobre reforços no Santos: 'Priorizar categoria de base'

    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba

    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

    BRASILEIRÃO FEMININO A1 - Santos x RB Bragantino - Estádio Urbano Caldeira (17/05/2026) - Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

    Ketlen vive o Santos e sonha em ampliar legado: 'Quero mais títulos'

    Preparador Omar Feitosa comandando trabalho físico no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

    Santos intensifica preparação física com treinos em dois períodos no CT Rei Pelé

    Arthur do Vale tem contrato profissional com o Santos até 31 de março de 2028. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Titular no sub-17, Arthur do Vale ganha espaço como goleiro do sub-20 do Santos

    CT Rei Pelé passa por modificações no gramado dos campos 2 e 3 . (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos aproveita pausa da Copa do Mundo para revitalizar gramados do CT Rei Pelé

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado