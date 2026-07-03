Retorno do Santos ao Pacaembu tem transmissão definida e expectativa de público; entenda
Peixe enfrenta o União São João em amistoso preparatório após seis anos longe do estádio municipal; saiba onde assistir e expectativa de público
O Santos, que voltará a jogar no Mercado Livre Arena Pacaembu após seis anos, se prepara para entrar em campo neste sábado (4), às 11h (horário de Brasília), contra o União São João, de Araras, em amistoso preparatório de intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. Para o confronto na capital paulista, o clube confirmou os detalhes da transmissão oficial e tem expectativa de público nas arquibancadas.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Transmissão definida
A partida amistosa disputada no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho terá transmissão pelo canal oficial do próprio clube no YouTube, a SantosTV. O canal, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, será o único responsável por transmitir o jogo com imagens ao vivo. Informação foi confirmada pelo próprio Santos em comunicado oficial.
Expectativa de público para a partida
Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7
Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas
Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa
Segundo apurou o Lance! a expectativa de público para a partida contra o União São João gira em torno de 12 mil torcedores. O clube não confirmou a carga total de ingressos disponibilizados, mas colocou à venda as entradas para os setores Leste, onde ficarão as torcidas organizadas, e Oeste.
Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 30. A venda teve início nesta quinta-feira (1º) para os associados e para os demais torcedores, por meio do programa Sócio Rei e Santos Mais Popular. Clique aqui para comprar.
História do Santos com o Pacaembu
Este será o jogo de número 538 do Santos no estádio, segundo o Centro de Memória do clube. Ao todo, o Alvinegro soma 239 vitórias, 142 empates e 157 derrotas no local, com 946 gols marcados e 764 sofridos.
A última partida santista no Pacaembu ocorreu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Menos de um mês depois, em 21 de março, teve início a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que interrompeu a presença de público nos estádios e alterou a rotina do futebol brasileiro.
Palco de momentos históricos do clube, incluindo campanhas marcantes da era Pelé e a conquista da Copa Libertadores de 2011, o Pacaembu recebeu oito títulos do Santos. Foram quatro Campeonatos Paulistas (1956, 1962, 1967 e 2010), dois Torneios Rio-São Paulo (1959 e 1966), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.
Confira a agenda de jogos oficiais do Santos:
JULHO
- 16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro;
- 21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana;
- 25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro;
- 28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Santos
Relembre a última partida do Santos no Estádio do PacaembuHá 15 horas
Santos
Santos finaliza manutenção do gramado da Vila BelmiroHá 17 horas
Santos
Entenda como Santos pretende pagar transfer ban imposto pela FifaHá 18 horas
Santos
Amistoso, transfer ban e preparação física: veja planos do Santos na intertemporadaHá 1 dia
Santos
Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Monaco de R$ 12 milhõesHá 1 dia
Santos
Santos confirma amistoso durante intertemporada no PacaembuHá 2 dias
Mais LANCE!