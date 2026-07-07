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Santos confirma lesão de Pepê Fermino após estreia como profissional

Pepê Fermino deixou amistoso no Pacaembu com dores e teve lesão muscular

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
07/07/2026 15:16
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Pepê Fermino fez a estreia no profissional do Santos em amistoso no Pacaembu. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Pepê Fermino fez a estreia no profissional do Santos em amistoso no Pacaembu. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O Santos confirmou nesta terça-feira (7) a lesão do meia Pepê Fermino após sua estreia pela equipe profissional.

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    • O jogador entrou no segundo tempo do amistoso entre o Peixe e o União São João, de Araras (SP), realizado no último sábado (4), mas precisou ser substituído ainda durante a etapa final. Pepê sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do Departamento Médico do clube.

    O Alvinegro Praiano venceu a partida por 3 a 0, na Arena Mercado Livre Pacaembu, com gols de Moisés, João Ananias e Juninho. Dos 26 atletas relacionados para o confronto, 14 foram formados nas categorias de base do Peixe, enquanto 10 ainda têm idade para atuar na equipe sub-20.

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    Após a partida, o técnico Cuca comentou sobre a importância da utilização dos jovens da base, especialmente diante do transfer ban imposto pela Fifa e das limitações financeiras enfrentadas pelo clube no mercado.

    — Achamos os remédios na base. Foi assim comigo e com tantos outros. É lógico que você não consegue ter tudo, mas precisa ter um ou outro jogador que tenha equilíbrio. Estamos procurando fazer isso e tentar extrair o melhor deles em cada treinamento. São três competições e existe muito desgaste, lesões, maus momentos, suspensões e viagens para o exterior. A gente tem que dar um jeito de sair lá de trás no Campeonato Brasileiro e ir mais longe, quem sabe, em uma competição de mata-mata - disse o técnico.

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    Pepê Fermino tem contrato com o Santos até validade até 30 de junho de 2030. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
    Pepê Fermino tem contrato com o Santos até validade até 30 de junho de 2030. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

    Programação da semana do Santos:

    Terça-feira (7)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Quarta-feira (8)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Quinta-feira (9)
    Apresentação às 13h30 e treino às 15h no CT Rei Pelé.

    Sexta-feira (10)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Sábado (11)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Domingo (12)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    ➡️ Santos rescinde contrato com Billal Brahimi após passagem discreta

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