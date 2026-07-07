Santos confirma lesão de Pepê Fermino após estreia como profissional
Pepê Fermino deixou amistoso no Pacaembu com dores e teve lesão muscular
O Santos confirmou nesta terça-feira (7) a lesão do meia Pepê Fermino após sua estreia pela equipe profissional.
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O jogador entrou no segundo tempo do amistoso entre o Peixe e o União São João, de Araras (SP), realizado no último sábado (4), mas precisou ser substituído ainda durante a etapa final. Pepê sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do Departamento Médico do clube.
O Alvinegro Praiano venceu a partida por 3 a 0, na Arena Mercado Livre Pacaembu, com gols de Moisés, João Ananias e Juninho. Dos 26 atletas relacionados para o confronto, 14 foram formados nas categorias de base do Peixe, enquanto 10 ainda têm idade para atuar na equipe sub-20.
Após a partida, o técnico Cuca comentou sobre a importância da utilização dos jovens da base, especialmente diante do transfer ban imposto pela Fifa e das limitações financeiras enfrentadas pelo clube no mercado.
— Achamos os remédios na base. Foi assim comigo e com tantos outros. É lógico que você não consegue ter tudo, mas precisa ter um ou outro jogador que tenha equilíbrio. Estamos procurando fazer isso e tentar extrair o melhor deles em cada treinamento. São três competições e existe muito desgaste, lesões, maus momentos, suspensões e viagens para o exterior. A gente tem que dar um jeito de sair lá de trás no Campeonato Brasileiro e ir mais longe, quem sabe, em uma competição de mata-mata - disse o técnico.
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Programação da semana do Santos:
Terça-feira (7)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (8)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (9)
Apresentação às 13h30 e treino às 15h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (10)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (11)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Domingo (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
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