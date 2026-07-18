logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Trae Young rasga camisa do Knicks em Nova York; veja vídeo

'Ice Trae' resgatou clima de rivalidade com os torcedores da cidade

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/07/2026 15:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Trae Young se tornou rival do New York Knicks quando atuava pelo Atlanta Hawks (Foto: Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Trae Young se tornou rival do New York Knicks quando atuava pelo Atlanta Hawks (Foto: Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A rivalidade entre Trae Young e o New York Knicks na NBA nasceu nos playoffs da temporada 2020-21, quando a equipe enfrentou o Atlanta Hawks, ex-time do armador, e foi eliminada em cinco jogos. A série foi marcada por um clima extremamente hostil no Madison Square Garden e por provocações do jogador. Mesmo fora de Atlanta, o "Ice Trae" mostrou que a rivalidade continua viva.

  • Djokovic e Lionel Messi em evento da Fifa, antes da final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Djokovic joga com Vozinha e divide palco com finalistas da Copa do Mundo

    Tênis
    Há 2 horas
  • Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien

    VÍDEO: Torcida do Knicks comemora título da NBA durante Copa do Mundo

    NBA
    Há 4 semanas
  • Trae Young na partida de New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks (Foto: Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Emocionante: Trae Young se despede do Atlanta Hawks após 8 anos na franquia

    NBA
    Há 6 meses

    • Durante a Fanatics Fest, evento realizado em Nova York, o ex-jogador do Atlanta Hawks tirou do bolso uma camisa do Jalen Brunson, MVP das Finais da NBA de 2026 pelo Knicks, e simplesmente a rasgou. Acostumado com as vaias de torcedores nova-iorquinos, o armador sorriu enquanto os fãs da cidade faziam barulho.

    continua após a publicidade

    Um pouco antes do evento, Trae Young já havia postado uma indireta ao New York Knicks em seu Instagram. No "story", o armador publicou um vídeo assistindo aos melhores momentos de um dos jogos da série dos playoffs de 2021 contra a equipe, com direito às provocações que fez durante a partida.

    Trae Young fora de Atlanta

  • Espanha x Argentina (reprodução seleções)

    Enquete: Para quem vai sua torcida na final, Espanha ou Argentina?

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos
  • Unai Simon, goleiro da Espanha na Copa

    De 'paçoqueiro' a muralha: Unai Simón chega à final da Copa como destaque da Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
  • Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Scaloni reencontra mentor e amigo De la Fuente na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • No início deste ano, o Washington Wizards oficializou a aquisição de Trae Young, um dos grandes astros da liga. A saída do jogador marcou o encerramento de um ciclo de oito temporadas nos Hawks, iniciado em 2018 na célebre troca do Draft com o Dallas Mavericks, que envolveu o esloveno Luka Doncic.

    continua após a publicidade

    A relação entre o jogador e a equipe de Atlanta começou a se desgastar quando a diretoria optou por não oferecer uma extensão antecipada de seu contrato. O armador tinha 95 milhões de dólares a receber até o próximo ano, que contava com uma "player option" (cláusula em que o jogador tem o poder de renovar, ou não, o último ano de contrato).

    ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    New York Knicks campeão da NBA

    Na última temporada, o New York Knicks foi campeão da NBA após 53 anos. Em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

    continua após a publicidade

    Agora, o Knicks soma três títulos de NBA. Jalen Brunson foi coroado MVP (jogador mais valioso) das Finais da NBA e recebeu o troféu Bill Russell. No último jogo da série, o armador anotou 45 pontos e foi o cestinha da partida, liderando os nova-iorquinos ao triunfo.

    Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
    Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    🏀Aposte em seu time favorito!
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    LeBron James e Tyrese Haliburton juntos em evento de Nova Iorque (Foto: John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    NBA

    Haliburton revela tentativa de recrutar LeBron James ao Pacers

    Há 1 dia
    LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

    NBA

    NBA espera decisão de LeBron James para definir calendário

    Há 1 dia
    Narradores da NBA, Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)

    NBA

    Romulo Mendonça aponta descaso da Prime Video em demissão

    Há 1 dia
    Rômulo Mendonça e Alana Ambrosio

    Fora de Campo

    Relembre polêmica que causou saída de Rômulo Mendonça do Prime Video

    Há 1 dia
    Longe da NBA, Giannis Antetokounmpo em treino pelo Milwaukee Bucks (Foto: John Fisher/Getty Images/AFP)

    NBA

    Giannis Antetokounmpo chega em Miami; veja vídeo

    Há 2 dias
    LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

    NBA

    Trio do 76ers entra em contato direto para recrutar LeBron James

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Steve Kerr e LeBron James (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

    Steve Kerr diz que Warriors fechou com LeBron James; veja vídeo

    O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

    NBA usa final da Copa do Mundo para discutir liga europeia; entenda

    O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, gesticula durante o primeiro tempo de uma partida da NBA Summer League de 2026 contra o Memphis Grizzlies, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas, Nevada (Foto: Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

    Tiago Splitter comemora primeira vitória no comando do Chicago Bulls

    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

    Atleta do Golden State Warriors revela proposta para LeBron James

    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

    LeBron no Warriors? Curry faz convite público ao astro

    LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

    LeBron James: quais são os possíveis destinos do astro na NBA?

    Victor Wembanyama em enterrada no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

    Victor Wembanyama renova com o Spurs com contrato bilionário

    Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Na Copa, astro da NBA pede para Speed recrutar LeBron ao 76ers

    Tiago Splitter estreiou com vitória com Blazers na NBA (Foto: Amanda Loman/AFP)

    Tiago Splitter estreia nos Bulls com desafio gigantesco e ambicioso

    Gui Santos atuou na NBA Summer League de 2022 e 2023 pelo Warriors (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

    Hoje tem NBA? Entenda torneio, confira jogos e saiba onde assistir

    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

    'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

    Stephen Curry no Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Saiba nome 'verdadeiro' de Stephen Curry, armador do Warriors na NBA

    Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'

    De camisa listrada nas cores vermelha e branca, Florian Bagolun, com os braços abertos, comemora o gol marcado em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!'