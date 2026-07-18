Trae Young rasga camisa do Knicks em Nova York; veja vídeo 'Ice Trae' resgatou clima de rivalidade com os torcedores da cidade

A rivalidade entre Trae Young e o New York Knicks na NBA nasceu nos playoffs da temporada 2020-21, quando a equipe enfrentou o Atlanta Hawks, ex-time do armador, e foi eliminada em cinco jogos. A série foi marcada por um clima extremamente hostil no Madison Square Garden e por provocações do jogador. Mesmo fora de Atlanta, o "Ice Trae" mostrou que a rivalidade continua viva.

Durante a Fanatics Fest, evento realizado em Nova York, o ex-jogador do Atlanta Hawks tirou do bolso uma camisa do Jalen Brunson, MVP das Finais da NBA de 2026 pelo Knicks, e simplesmente a rasgou. Acostumado com as vaias de torcedores nova-iorquinos, o armador sorriu enquanto os fãs da cidade faziam barulho.

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Um pouco antes do evento, Trae Young já havia postado uma indireta ao New York Knicks em seu Instagram. No "story", o armador publicou um vídeo assistindo aos melhores momentos de um dos jogos da série dos playoffs de 2021 contra a equipe, com direito às provocações que fez durante a partida.

Trae Young fora de Atlanta

No início deste ano, o Washington Wizards oficializou a aquisição de Trae Young, um dos grandes astros da liga. A saída do jogador marcou o encerramento de um ciclo de oito temporadas nos Hawks, iniciado em 2018 na célebre troca do Draft com o Dallas Mavericks, que envolveu o esloveno Luka Doncic.

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A relação entre o jogador e a equipe de Atlanta começou a se desgastar quando a diretoria optou por não oferecer uma extensão antecipada de seu contrato. O armador tinha 95 milhões de dólares a receber até o próximo ano, que contava com uma "player option" (cláusula em que o jogador tem o poder de renovar, ou não, o último ano de contrato).

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New York Knicks campeão da NBA

Na última temporada, o New York Knicks foi campeão da NBA após 53 anos. Em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

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Agora, o Knicks soma três títulos de NBA. Jalen Brunson foi coroado MVP (jogador mais valioso) das Finais da NBA e recebeu o troféu Bill Russell. No último jogo da série, o armador anotou 45 pontos e foi o cestinha da partida, liderando os nova-iorquinos ao triunfo.

Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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