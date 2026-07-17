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Romulo Mendonça aponta descaso da Prime Video em demissão

Por meio das redes sociais, Ricardo Bulgarelli também se despediu da equipe

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 11:24
Atualizado há 3 minutos
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Narradores da NBA, Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)
Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)

Mais um capítulo foi acrescentado a novela que envolve Rômulo Mendonça, Ricardo Bulgarelli e a Prime Video. Depois da plataforma anunciar a demissão da dupla, foi a vez dos jornalistas darem suas versões sobre os ocorridos desde a polêmica com Alana Ambrósio. Em destaque, a nota do narrador destaca ainda a falta de comunicação da empresa antes da decisão final.

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    Na manhã desta sexta-feira (17), Rômulo Mendonça foi às redes sociais para desabafar e explicar o que aconteceu nos bastidores de sua demissão. Além dos agradecimentos e da promessa de "até logo", dois problemas foram apontados pelo profissional como antiéticos por parte do canal.

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    O primeiro teria sido o descaso e silêncio de 30 dias sem nenhuma comunicação oficial entre Mendonça e a empresa. Segundo a nota, mesmo após cumprir com as punições iniciais – o afastamento das transmissões das finais da NBA e o pedido público de desculpas –, o jornalista não teve retorno sobre sua situação por um longo período.

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    • Meses depois, surgiu outra inconsistência envolvendo a Prime Video: o motivo de sua demissão. Embora a percepção pública fosse de que o desligamento ocorreu em razão da polêmica com a repórter e comentarista Alania Ambrósio, Rômulo afirma que a rescisão oficial de seu contrato foi registrada como "sem justa causa". Para o narrador, esse detalhe contradiz a narrativa de que ele teria sido demitido por uma suposta quebra de conduta.

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    Do outro lado, Ricardo Bulgarelli foi sucinto com suas palavras nas redes sociais. O experiente comentarista compartilhou uma captura de tela do e-mail recebido em que informava a não renovação se seu contrato. Na legenda, explicava que, a partir do dia 7 de outubro, não fará mais parte da equipe da Amazon Prime.

    Confira nota na íntegra de Rômulo Mendonça

    "Depois de mais de três anos de dedicação às transmissões do Prime Vídeo, sinto que devo uma conversa franca com vocês, que acompanham minha trajetória.

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    Muitos conhecem meu estilo. A sátira e o bom humor sempre foram a alma do meu trabalho, a minha marca registrada. No entanto, a paródia feita no podcast na verdade foi fruto de um momento de desabafo após semanas em que tentei sem sucesso discutir uma questão ética. Foram pelo menos três semanas em que não deixei transparecer meu desconforto em transmissões no ar, mas o desabafo veio naquele dia e em vinte segundos memorizei as falas, em trinta segundos fiz uma paródia. Não foi uma tentativa de humor, foi desabafo.

    O que se seguiram foram a suspensão da transmissão do jogo 5 das finais e a determinação de que eu deveria me retratar publicamente, em prazo mínimo. A justificativa era "esfriar os ânimos" de uma situação que a própria empresa alimentou. Cumpri o que foi determinado. Após aquela gravação do dia 15 de junho, veio um processo unilateral e silencioso: quase 30 dias sem que ninguém da empresa entrasse em contato e me procurasse para ouvir a minha versão dos fatos. Isso mesmo, um mês sem diálogo, sem resposta.

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    O que mais me chama a atenção, contudo, é a decisão final. Fui comunicado nesta semana do rompimento de meu contrato "sem justa causa". Ora, se a narrativa que chegou à imprensa, vinda do próprio canal, sugere que houve uma "apuração interna" e uma "violação de regras" da minha parte, por que o desligamento se deu sem justa causa? A conclusão é uma só: a natureza do meu desligamento desmente a versão que foi contada ao público.

    Agradeço aos colegas de transmissões da NBA e também do futebol. Foi um privilégio viver o que amo fazer junto de vocês. Agradeço, principalmente, ao público, por todo o carinho. Sigo de cabeça erguida, com a consciência tranquila e com a certeza de que a minha história com o esporte está longe de terminar. Até breve."

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    Relembre polêmica

    A polêmica ocorreu durante as finais da NBA em 2026, entre New York Nicks e San Antonio Spurs. Antes das partidas decisivas que dariam o título ao time de Nova York, Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli fizeram um comentário que foi julgado como uma "mensagem implícita" para Alana Ambrósio, que estava nos Estados Unidos, cobrindo os jogos in loco.

    Dias antes da edição do podcast "Jararacas" ir ao ar, Alana publicou um vídeo em suas redes sociais, sentada na cama de seu quarto de hotel. No programa, Rômulo disse que ali não existia "jornalismo de cama de hotel".

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    O nome de Alana não foi mencionado diretamente no comentário que gerou a polêmica, mas a repercussão foi muito negativa. Como consequência, a Prime Video achou melhor afastar os dois jornalistas dos últimos jogos. Agora, meses depois, ambos foram demitidos da plaforma.

    Rômulo Mendonça e Alana Ambrosio
    Rômulo Mendonça e Alana Ambrosio em transmissão da NBA (Foto: Reprodução / Instagram)

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