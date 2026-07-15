Tiago Splitter comemora primeira vitória no comando do Chicago Bulls Primeiro triunfo do técnico brasileiro nos Bulls veio diante dos Wizards, na Summer League de Las Vegas

O Chicago Bulls conquistou nesta terça-feira (14) sua primeira vitória na NBA Summer League 2026 sob o comando do técnico brasileiro Tiago Splitter. Após duas derrotas na abertura da competição, a equipe bateu o Washington Wizards por 99 a 87, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas.

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O principal destaque da partida foi Jaylin Sellers, cestinha dos Bulls com 24 pontos. Caleb Wilson também teve atuação importante ao anotar 19 pontos, enquanto Tobe Awaka contribuiu com um duplo-duplo de 14 pontos e dez rebotes. Pelo lado do Washington Wizards, Chris Livingston liderou a equipe com 21 pontos, seguido por Seth Trimble, que terminou o confronto com 13.

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O próximo compromisso do Chicago Bulls na Summer League será nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), diante do Los Angeles Lakers, novamente em Las Vegas.

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Tiago Splitter estreia no Bulls e quebra protocolo na Summer League

Um dos primeiros sinais da filosofia de trabalho de Splitter apareceu antes mesmo do início da competição. Enquanto muitos treinadores principais da NBA costumam delegar a Summer League aos assistentes, o brasileiro optou por estar pessoalmente à beira da quadra nos primeiros jogos em Las Vegas.

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A decisão foi interpretada nos Estados Unidos como um indicativo da cultura que o treinador pretende implementar em Chicago e do nível de envolvimento que deseja ter no desenvolvimento dos jovens atletas da franquia.

A escolha também reforça a importância das recentes seleções do Draft, como Caleb Wilson e Dailyn Swain, apontados pela organização como peças fundamentais para o futuro dos Bulls.

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O técnico Tiago Splitter e o jogador do Chicago Bulls, Dailyn Swain (nº 05), observam a partida contra o Memphis Grizzlies, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas, Nevada (Foto: David Dow / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Histórico do brasileiro como treinador

Aos 41 anos, Tiago Splitter segue ampliando sua trajetória como técnico na NBA. O brasileiro ganhou destaque na função após sua passagem pelo Portland Trail Blazers, onde iniciou como assistente técnico em junho de 2025 e, meses depois, assumiu interinamente o comando da equipe.

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Durante o período à frente da franquia de Oregon, Splitter acumulou 42 vitórias em 81 partidas e levou o time a figurar entre os melhores da liga em diversos fundamentos estatísticos.

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Sob sua liderança, o Trail Blazers terminou entre os dez primeiros colocados da NBA em rebotes ofensivos por jogo, com média de 14,1, além de registrar 46 rebotes por partida, sexta melhor marca da liga. A equipe também se destacou nos arremessos de três pontos, com média de 14,5 bolas convertidas por jogo, e na proteção do aro, encerrando a temporada na quinta colocação em tocos, com 5,5 por partida.

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