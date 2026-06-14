De virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anos Jalen Brunson, com 45 pontos, conduziu o time à vitória em San Antonio

O New York Knicks é campeão da NBA após 53 anos. Na noite deste sábado (13), em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

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Assim como no jogo quatro, o Spurs liderou o placar pela maior parte do jogo, com uma vantagem que chegou a ser de 16 pontos. Mas o time de San Antonio voltou a ser assombrado pelo fantasma do quarto período, teve um apagão ofensivo, e viu os adversários construírem uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos.

Agora, o Knicks soma três títulos de NBA. Apesar de estar longe de casa, não faltou festa por parte dos torcedores de Nova Iorque, que fizeram uma invasão azul e laranja no Texas e, é claro, na Times Square.

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Dylan Harper enfrenta a marcação de Jalen Brunson no duelo entre Spurs e Knicks (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O placar demorou para ser aberto no Frost Bank Center. A primeira cesta, de Victor Wembanyama, saiu com dois minutos de partida transcorridos. Jogando pela vida nas finais, o Spurs foi construindo vantagem no primeiro período. Com uma defesa bem postada, a equipe atrapalhou o ataque do Knicks, que desperdiçava a posse de bola e teve baixo aproveitamento dos arremessos.

No segundo quarto, porém, os nova-iorquinos reagiram, capitaneados por Jalen Brunson, que conquistava espaço para arremessar de três pontos e encerrou o período como cestinha da partida. A vantagem do Spurs, que havia chegado a 16 pontos, caiu para apenas três.

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O time de San Antonio manteve a liderança graças à ação defensiva de Wembanyama, que contribuiu com tocos importantes, e Dylan Harper, que saiu do banco e se tornou o principal pontuador da equipe. O Spurs foi para o intervalo vencendo por 42 a 37.

Segundo tempo

O time de San Antonio manteve o ritmo no terceiro período, com bom aproveitamento nos contra-ataques e Wembanyama dominando o garrafão. Apesar das tentativas de Brunson, a reação do Knicks foi perdendo força e o time da casa voltou a ampliar a vantagem, terminando o período com 72 a 65 no placar.

Porém, o fantasma do quarto período, assim como no jogo anterior, voltou a assombrar o Spurs. O time da casa teve um apagão ofensivo e viu o adversário buscar uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos. Jalen Brunson assumiu a liderança do time e foi o principal motor da virada do Knicks, terminando o jogo com 45 pontos.

Nos minutos finais, o nervosismo pareceu tomar conta do Spurs, que desperdiçou arremessos com Wembanyama, De'Aaron Fox e Dylan Harper. Do outro lado, o Knicks aproveitou uma sequência de lances livres para confirmar a vitória por 94 a 90.

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