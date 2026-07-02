Saiba nome 'verdadeiro' de Stephen Curry, armador do Warriors na NBA O camisa 30 enfrentou barreiras antes de se tornar astro da liga norte-americana

Conhecido por revolucionar o basquete, Stephen Curry já está marcado na história da NBA. O armador do Golden State Warrios conta em seu currículo, além de inúmeros recordes, dois prêmios de MVPs, um Finals MVP e quatro títulos da liga norte-americana. Um detalhe em seu nome, no entanto, não é conhecido por muitos fãs: o filho de Dell e Sonya Curry é, na verdade, batizado de Wardell Stephen Curry II, o mesmo de seu pai.

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Nascido em Akron, Ohio (EUA), Wardell Stephen Curry II completou 37 anos no início do ano de 2025, no dia 14 de março. O armador cresceu sobre a atenção da mídia, já que acompanhou de perto a carreira do pai na NBA. Apesar disso, demorou para que o astro fosse considerado uma possível potência na maior liga de basquete do mundo devido à sua baixa estatura.

Com apenas 1,88 metro de altura, foi superestimado durante o ensino médio e, por isso, recebeu apenas um teste para ingressas no universitário. As opiniões mudaram, então, com a ida de Curry a Faculdade de Davidson. Já em sua primeira temporada como "Wildcats", o camisa 30 era destaque em todo o país ao se tornar o segundo calouro em pontuação de sua conferência, atrás apenas de Kevin Durant, além dos prêmios de MVP e Calouro do Ano conquistados.

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Após três anos no College, enfim a oportunidade de estrear na NBA chegou, e o armador foi selecionado na sétima escolha geral do Draft de 2009. Desde estão, Stephen Curry se tornou a potência que é ainda hoje, mesmo após 16 temporadas disputadas.

O armador, apesar dos turnovers, instituiu um estilo diferente de jogar o basquete: com foco nas cestas a distância, do perímetro. O que pode parecer comum nos dias atuais, com alta conversão de cestas de três, não era quando Curry entrou na liga. Com apenas o Warriors na carreira, ele registra enormes feitos na NBA como recordes batidos e títulos conquistados.

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