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LeBron James: quais são os possíveis destinos do astro na NBA?

Astro da NBA avalia o próximo passo da carreira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 12:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

O futuro de LeBron James segue sendo um dos principais assuntos da offseason da NBA. Em meio às especulações sobre o próximo passo do astro, o ex-jogador e membro do Hall da Fama Kevin Garnett apontou o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks como os destinos ideais para o maior cestinha da história da liga na temporada 2026/27.

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    • Após encerrar sua passagem pelo Los Angeles Lakers e se tornar agente livre irrestrito, LeBron está livre para negociar com qualquer franquia da NBA. Aos 41 anos e prestes a disputar sua 24ª temporada na liga, o camisa 23 ainda não definiu onde atuará, mas diversas equipes monitoram a situação do veterano.

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    Rich Paul, agente do jogador, afirmou recentemente que a prioridade do astro vai além da busca por mais um título. Segundo ele, LeBron procura a "felicidade completa" para os próximos anos da carreira, levando em consideração fatores esportivos, familiares e pessoais.

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    • Entre os possíveis destinos, o retorno ao Cleveland Cavaliers aparece como o cenário mais provável. LeBron foi a primeira escolha do Draft de 2003 pela franquia de Ohio, atuou por 11 temporadas na equipe e liderou a histórica conquista do título da NBA em 2016, o primeiro da história do time.

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    Além da ligação com a franquia, Cleveland fica próxima de Akron, cidade natal do astro, o que reforça a possibilidade de uma despedida da NBA próxima de casa.

    Kevin Garnett, ex jogador da NBA, classificou o Cavaliers como a opção mais natural para o veterano:

    — Ele é o rei da cidade. LeBron traz liderança, confiança e experiência em playoffs. Além disso, pode elevar o nível dos jogadores ao seu redor — afirmou o ex-jogador.

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    Outro fator que anima os torcedores é a possibilidade de uma parceria entre LeBron e Donovan Mitchell. Para Garnett, a relação entre os dois poderia lembrar a conexão construída entre LeBron e Dwyane Wade durante os anos de Miami Heat.

    Knicks aparece como alternativa no Leste

    Outra franquia destacada por Garnett foi o New York Knicks. O ex-pivô acredita que LeBron teria condições de recolocar a equipe no topo da NBA e disputar imediatamente o título.

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    — Se eu fosse LeBron, olharia para Nova York. Ele pode ajudar o Knicks a ser campeão novamente —declarou.

    Após alcançar as Finais da NBA na última temporada, os Knicks seguem entre as principais forças da Conferência Leste e poderiam oferecer ao camisa 23 a oportunidade de disputar mais um título sem abrir mão do protagonismo.

    Miami surge como melhor cenário esportivo

    Se a prioridade for exclusivamente conquistar o quinto título da carreira, o Miami Heat aparece como uma das alternativas mais interessantes.

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    A franquia da Flórida se movimentou para contratar Giannis Antetokounmpo e projeta montar um elenco capaz de voltar ao topo da liga. LeBron conhece bem a organização, onde atuou entre 2010 e 2014, período em que disputou quatro finais consecutivas e conquistou os títulos de 2012 e 2013.

    Além disso, o astro encaixaria em praticamente qualquer necessidade do elenco, seja como armador, criador de jogadas ou segunda opção ofensiva.

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    Warriors aposta na amizade de Lebron com Curry

    O Golden State Warriors também aparece frequentemente nas especulações. A principal ligação passa pela relação de amizade entre LeBron, Stephen Curry e Draymond Green, que cresceram em proximidade nos últimos anos após inúmeras batalhas nas Finais da NBA.

    Há ainda rumores envolvendo uma possível tentativa da franquia de reunir novamente LeBron e Anthony Davis, companheiros no título conquistado pelos Lakers em 2020.

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    Apesar do potencial técnico, a idade avançada do núcleo principal da equipe levanta dúvidas sobre a capacidade do Warriors de competir com elencos mais jovens e profundos da liga.

    eBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
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    Denver e Philadelphia correm por fora

    Outras franquias observam a situação do veterano, entre elas Denver Nuggets e Philadelphia 76ers.

    No Colorado, LeBron teria a oportunidade de atuar ao lado de Nikola Jokic e dividir a responsabilidade ofensiva com Jamal Murray em uma equipe que segue entre as candidatas ao título da Conferência Oeste.

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    Já em Philadelphia, o astro poderia formar um quinteto estrelado ao lado de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, reforço da franquia para a próxima temporada.

    Apesar disso, Garnett não vê o 76ers como um destino ideal:

    — Não gosto muito da ideia de LeBron no 76ers. Faz mais sentido vê-lo em Cleveland ou em Nova York— afirmou.

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