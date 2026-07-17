Haliburton revela tentativa de recrutar LeBron James ao Pacers Armador do Pacers tentou convencer o 'King', mas recebeu dois emojis de risada como resposta

Se alguém esperava que LeBron James colocasse um fim ao mistério sobre o seu futuro na última quinta-feira (16), saiu do Fanatics Fest decepcionado. Em uma aparição pública muito aguardada, o maior pontuador da história da NBA participou de uma gravação ao vivo do podcast Mind the Game e dividiu o palco com o armador do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton. O jovem astro ainda revelou que tentou recrutar o "King" para jogar em Indiana.

A tentativa, segundo o próprio jogador, teria acontecido antes mesmo de LeBron avisar que deixaria o Lakers. Contudo, o atleta de 41 anos respondeu apenas com dois emojis de risada, o que decretou o fim dos esforços de recrutamento.

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LeBron vai jogar em que time da NBA?

Durante o bate-papo, ficou claro que James está confortável em ditar o ritmo do próprio espetáculo e manter o mercado em absoluto suspense. Quando Haliburton insistiu no tema, foi imediatamente barrado pelo veterano, que se esquivou com um sorriso. "Já não tínhamos falado sobre isso lá atrás?", rebateu LeBron, fazendo o armador do Pacers rir e admitir que deixaria o assunto de lado.

Embora não tenha revelado seu próximo destino, o astro de 41 anos aproveitou o microfone para demonstrar gratidão e oficializar o encerramento do seu ciclo em Los Angeles após oito temporadas e o título de 2020. "Um salve para o meu antigo time. Passei oito anos incríveis com o Los Angeles Lakers. Foi uma jornada inacreditável e estou ansioso pelo que vem a seguir, enquanto encerro minha trajetória. Vai ser divertido onde quer que eu jogue", declarou.

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Ciente do impacto econômico e logístico que sua decisão provoca, chegando a travar a divulgação do calendário oficial da própria liga, LeBron preferiu se divertir com a enxurrada de boatos. Ele brincou com a plateia, mencionando as franquias que aparecem nos jornais diariamente: "Estou ouvindo falar do Warriors… Estou ouvindo do Sixers", ironizou.

Antes de encerrar a participação, James e Haliburton dedicaram um tempo para destrinchar a recente campanha de título do New York Knicks. Na oportunidade, o "King" fez questão de elogiar individualmente o ala OG Anunoby, apontando-o como um dos jogadores mais determinantes e silenciosos para o sucesso da equipe nova-iorquina.

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OG Anunoby em ação pelo New York Knicks (Foto: Justin Casterline/Getty Images)

Outros jogadores que tentaram recrutar LeBron James

De acordo com informações de Dave McMenamin, da ESPN americana, as estrelas do Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey e Joel Embiid, junto com o recém-chegado Jaylen Brown, estão em contato direto e ativo com o astro de 41 anos para tentar levá-lo à Filadélfia. Segundo fontes da liga, Maxey, que compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports), é quem tem liderado ativamente a linha de frente das conversas.

Brown também aproveitou a Copa do Mundo para reforçar o seu pedido. Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final do torneio, Jaylen Brown usou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para a franquia.

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Além dos jogadores, a diretoria do 76ers tem feito coro público ao desejo de seus astros. Bob Myers, executivo da empresa que administra o Sixers, mandou um recado a LeBron durante participação em um podcast comandado por Rich Paul: "Acredito honestamente que esta é a sua melhor chance de vencer. Se o foco for vencer, vamos conversar sobre este time. Você pode vencer aqui na Filadélfia."

Trocando de franquia, Stephen Curry, do Golden State Warriors, comentou sobre a possibilidade de jogar com LeBron James na franquia. "É claro que adoraríamos jogar juntos. Espero que isso aconteça. Mas ele merece ter o tempo necessário para tomar sua decisão", afirmou.

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Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Draymond Green também revelou que, durante as férias, tentou negociar uma possível ida de LeBron James ao Golden State. "Seria loucura passarmos vários dias juntos e eu não dizer: 'Ei, precisamos conversar. O que vamos fazer?'. Claro que eu fiz isso. Algumas das coisas que compartilhei certamente vão fazer ele pensar."

Para completar as propostas da franquia de San Francisco, um vídeo da última quarta-feira (15) mostrou o técnico Steve Kerr respondendo a um torcedor sobre o futuro de LeBron James. No registro, o torcedor se aproxima da janela do treinador e faz um apelo direto: "Precisamos do LeBron, cara". Sem hesitar, Kerr responde com um sorriso: "Ah, nós o 'pegamos'. Coloque isso no Twitter."

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Luke Kornet, do San Antonio Spurs, publicou sua mensagem de voz ao "King" James. O atleta também utilizou o bom-humor para a tentativa: "Você pode jogar ao lado de um jogador geracional… e Victor Wembanyama também."

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