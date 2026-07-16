Giannis Antetokounmpo chega em Miami; veja vídeo Astro grego se mostra empolgado com início do projeto: 'Isso é tão bom'

Agora é oficial. Na última quarta-feira (15), o Miami Heat utilizou suas redes sociais para compartilhar as primeiras imagens de Giannis Antetokounmpo desembarcando na cidade da Flórida. O vídeo mostra o "Greek Freak" chegando de mala pronta e sorriso no rosto para dar início ao novo capítulo de sua carreira na NBA.

O desembarque do astro sela uma das movimentações mais impactantes da história recente da liga. Após 13 temporadas defendendo o Milwaukee Bucks, em que conquistou o título da NBA em 2021 e dois prêmios de MVP, Giannis agora vestirá a camisa do Heat sob o comando de Erik Spoelstra e ao lado de Bam Adebayo no garrafão.

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No vídeo, o grego se mostrou feliz em estar iniciando o novo projeto. "Estou animado para ir à academia amanhã de manhã. E, depois disso, nós temos a coletiva de imprensa. Eu estou empolgado, isso é tão bom", comentou.

Troca de Giannis Antetokounmpo para Miami

Para viabilizar a chegada de Giannis Antetokounmpo, o Miami Heat enviou para Milwaukee um pacote composto pelos atletas Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez e Kasparas Jakucionis. Além dos jogadores, a franquia de Miami cedeu três escolhas de primeira rodada de Draft (dos anos de 2026, 2031 e 2033), o direito de inversão de posição no recrutamento (swap) de 2030 e uma escolha de segunda rodada para 2033.

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A decisão de Antetokounmpo de buscar uma nova equipe ocorreu após sucessivas eliminações do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. O grego manifestava publicamente o desejo de obter mais um anel de campeão antes do término da carreira.

A saída do maior pontuador da história da franquia marca o início de uma reformulação completa na estrutura do Milwaukee Bucks. Sob o comando técnico de Taylor Jenkins, a equipe direciona o planejamento para o desenvolvimento de jovens talentos e o uso de escolhas futuras de Draft obtidas na negociação.

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