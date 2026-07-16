logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Giannis Antetokounmpo chega em Miami; veja vídeo

Astro grego se mostra empolgado com início do projeto: 'Isso é tão bom'

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/07/2026 14:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Longe da NBA, Giannis Antetokounmpo em treino pelo Milwaukee Bucks (Foto: John Fisher/Getty Images/AFP)
Após 13 temporadas, Giannis Antetokounmpo deixa o Milwaukee Bucks (Foto: John Fisher/Getty Images/AFP)

Agora é oficial. Na última quarta-feira (15), o Miami Heat utilizou suas redes sociais para compartilhar as primeiras imagens de Giannis Antetokounmpo desembarcando na cidade da Flórida. O vídeo mostra o "Greek Freak" chegando de mala pronta e sorriso no rosto para dar início ao novo capítulo de sua carreira na NBA.

  • Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

    ‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

    NBA
    Há 1 semana
  • Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks x Houston Rockets (Foto: Gary Dineen / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Giannis Antetokounmpo deixa o Bucks e tem novo time na NBA

    NBA
    Há 3 semanas
  • Luka Dončić em coletiva de imprensa após eliminação do Lakers (Foto: Allen Berezovsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Luka Dončić veta troca por Giannis Antetokounmpo nos Lakers

    NBA
    Há 2 meses

    • O desembarque do astro sela uma das movimentações mais impactantes da história recente da liga. Após 13 temporadas defendendo o Milwaukee Bucks, em que conquistou o título da NBA em 2021 e dois prêmios de MVP, Giannis agora vestirá a camisa do Heat sob o comando de Erik Spoelstra e ao lado de Bam Adebayo no garrafão.

    continua após a publicidade

    No vídeo, o grego se mostrou feliz em estar iniciando o novo projeto. "Estou animado para ir à academia amanhã de manhã. E, depois disso, nós temos a coletiva de imprensa. Eu estou empolgado, isso é tão bom", comentou.

    Troca de Giannis Antetokounmpo para Miami

  • França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

    Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo tem premiação? Veja regra

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Galvão Bueno foi a principal voz da emissora durante toda Copa (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

    Classificação da Argentina faz SBT disparar na audiência; veja números

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Messi e companheiro analisam a cola na garrafa do Pickford

    Vídeo: Messi e companheiros analisam a 'cola' na garrafa de Pickford

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Para viabilizar a chegada de Giannis Antetokounmpo, o Miami Heat enviou para Milwaukee um pacote composto pelos atletas Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez e Kasparas Jakucionis. Além dos jogadores, a franquia de Miami cedeu três escolhas de primeira rodada de Draft (dos anos de 2026, 2031 e 2033), o direito de inversão de posição no recrutamento (swap) de 2030 e uma escolha de segunda rodada para 2033.

    continua após a publicidade

    A decisão de Antetokounmpo de buscar uma nova equipe ocorreu após sucessivas eliminações do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. O grego manifestava publicamente o desejo de obter mais um anel de campeão antes do término da carreira.

    A saída do maior pontuador da história da franquia marca o início de uma reformulação completa na estrutura do Milwaukee Bucks. Sob o comando técnico de Taylor Jenkins, a equipe direciona o planejamento para o desenvolvimento de jovens talentos e o uso de escolhas futuras de Draft obtidas na negociação.

    continua após a publicidade

    🏀Aposte na NBA!
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

    NBA

    Trio do 76ers entra em contato direto para recrutar LeBron James

    Há 1 hora
    Steve Kerr e LeBron James (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

    NBA

    Steve Kerr diz que Warriors fechou com LeBron James; veja vídeo

    Há 3 horas
    O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

    NBA

    NBA usa final da Copa do Mundo para discutir liga europeia; entenda

    Há 1 dia
    O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, gesticula durante o primeiro tempo de uma partida da NBA Summer League de 2026 contra o Memphis Grizzlies, no Thomas & Mack Center, em Las Vegas, Nevada (Foto: Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

    NBA

    Tiago Splitter comemora primeira vitória no comando do Chicago Bulls

    Há 1 dia
    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

    NBA

    Atleta do Golden State Warriors revela proposta para LeBron James

    Há 3 dias
    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

    NBA

    LeBron no Warriors? Curry faz convite público ao astro

    Há 4 dias
    Mais LANCE!
    LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

    LeBron James: quais são os possíveis destinos do astro na NBA?

    Victor Wembanyama em enterrada no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

    Victor Wembanyama renova com o Spurs com contrato bilionário

    Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Na Copa, astro da NBA pede para Speed recrutar LeBron ao 76ers

    Tiago Splitter estreiou com vitória com Blazers na NBA (Foto: Amanda Loman/AFP)

    Tiago Splitter estreia nos Bulls com desafio gigantesco e ambicioso

    Gui Santos atuou na NBA Summer League de 2022 e 2023 pelo Warriors (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

    Hoje tem NBA? Entenda torneio, confira jogos e saiba onde assistir

    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

    'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

    Stephen Curry no Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Saiba nome 'verdadeiro' de Stephen Curry, armador do Warriors na NBA

    Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'

    De camisa listrada nas cores vermelha e branca, Florian Bagolun, com os braços abertos, comemora o gol marcado em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!'

    Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

    Warriors renova com ídolo da NBA por mais dois anos

    LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

    Fim da linha! LeBron James está fora do Los Angeles Lakers na NBA

    Agachado, LeBron James lamenta derrota para o Thunder na NBA

    Golden State Warriors fará proposta a LeBron James nesta terça (30), diz jornalista

    O jogador de basquete norte-americano Jimmy Butler acompanha a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

    Amigo de Neymar e Vini Jr., astro da NBA prestigia jogo do Brasil

    AJ Dybantsa fala com a imprensa durante o NBA Draft Player Availability (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

    Número 1 do Draft da NBA revela que Olise é seu atleta favorito