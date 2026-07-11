Victor Wembanyama renova com o Spurs com contrato bilionário
Astro renovou o vínculo com a franquia de San Antonio por mais cinco anos
A parceria entre o astro Victor Wembanyama e o San Antonio Spurs na NBA seguirá por mais cinco anos. O francês assinou uma extensão máxima de contrato no valor de US$ 252 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão), segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN. A renovação foi anunciada nas redes sociais da franquia na última sexta-feira (10).
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— Mais atividades de "alien" pelo caminho - publicou o Spurs, em referência ao apelido de Wembanyama.
— Família Spurs, estou aqui para ficar. Custe o que custar - escreveu o jogador.
O acordo prevê uma "player option" na quinta temporada, o que significa que Wembanyama poderá escolher se vai exercer o último ano de contrato. Ainda de acordo com Sharania, o Spurs estava disposto a assinar um contrato que chegaria a 30% da folha salarial da equipe, mas o francês optou pelo valor máximo de 25%. O novo contrato passa a vigorar apenas em 2027, após Victor cumprir o último ano do contrato de calouro.
Victor Wembanyama se tornou elegível para negociar a extensão de contrato um dia após a derrota do San Antonio Spurs por 4 a 1 para o New York Knicks, na série de Finais da NBA, em junho. Aos 22 anos, o jogador de 2,24m foi eleito o melhor defensor da liga na última temporada e disputou seu segundo All-Star Game, o primeiro como titular.
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Movimentações no San Antonio Spurs
Após a campanha vice-campeã em 2025/2026, o Spurs se movimentou no mercado para manter um elenco competitivo para a próxima temporada. Além da renovação com Victor Wembanyama, a franquia acertou as permanências de Julian Champagnie e Harrison Barnes. A equipe de San Antonio ainda contratou o veterano Tobias Harris por dois anos.
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