menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

NBA: Trae Young é confirmado no Washington Wizards após troca

A decisão veio logo após o armador retornar de lesão

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/01/2026
00:03
Trae Young lesão Hawks
imagem cameraTrae Young (Scott Cunningham / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN americana, o Washington Wizards oficializou na noite desta quarta-feira (7) a aquisição de Trae Young, um dos grandes astros da liga. A movimentação encerra uma novela que se arrastava desde o início da semana, quando rumores apontavam que o jogador e o Atlanta Hawks trabalhavam em conjunto para encontrar um novo destino ao atleta.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para contar com o talento de Young, a franquia de Washington enviou para Atlanta Corey Kispert e CJ McCollum. Os sinais da troca já eram evidentes antes do anúncio oficial: Kispert chegou a participar do aquecimento para o duelo contra o Philadelphia 76ers, mas foi retirado da lista de relacionados logo antes do início da partida, sinalizando o desfecho das negociações.

O fim de uma era na Geórgia

A saída de Trae Young marca o encerramento de um ciclo de oito temporadas nos Hawks, iniciado em 2018 na célebre troca do Draft com o Dallas Mavericks, que envolveu o esloveno Luka Doncic. A relação entre o jogador e a equipe de Atlanta começou a se desgastar quando a diretoria optou por não oferecer uma extensão antecipada de seu contrato.

continua após a publicidade

O armador tinha 95 milhões de dólares a receber até o próximo ano, de acordo com o contrato, que contava com uma "player option" (cláusula em que o jogador tem o poder de renovar, ou não, o último ano de contrato).

Trae Young, do Atlanta Hawks, em ação contra o Miami Heat pelo NBA Play-In (Foto: Adam Hagy/NBAE via Getty Images/AFP)
Trae Young, do Atlanta Hawks, em ação contra o Miami Heat pelo NBA Play-In (Foto: Adam Hagy/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Thunder perde de virada e Antetokounmpo anota duplo-duplo na NBA
➡️ Draymond Green recebe duas punições e se aproxima de suspensão na NBA
➡️ Show de Jaylen Brown, expulsão de Green e 'enterrada canina' marcam rodada da NBA

continua após a publicidade

Desafios físicos e impacto em quadra

Apesar do status de estrela, Young atravessa um momento de provação. Curiosamente, o desempenho coletivo dos Hawks sem o seu principal pontuador foi superior:

  • Com Trae Young: 2 vitórias e 8 derrotas
  • Sem Trae Young: 15 vitórias e 12 derrotas (até a última segunda-feira).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A performance e desempenho do Atlanta sem Trae foi o que fez os dirigentes deixarem de fazer questão de um futuro com o armador. Agora em Washington, o desafio do "Ice Trae" será provar que ainda pode liderar uma franquia rumo aos playoffs e recuperar a eficiência que o consagrou como um dos rostos da NBA.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias