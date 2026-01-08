NBA: Trae Young é confirmado no Washington Wizards após troca
A decisão veio logo após o armador retornar de lesão
De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN americana, o Washington Wizards oficializou na noite desta quarta-feira (7) a aquisição de Trae Young, um dos grandes astros da liga. A movimentação encerra uma novela que se arrastava desde o início da semana, quando rumores apontavam que o jogador e o Atlanta Hawks trabalhavam em conjunto para encontrar um novo destino ao atleta.
Para contar com o talento de Young, a franquia de Washington enviou para Atlanta Corey Kispert e CJ McCollum. Os sinais da troca já eram evidentes antes do anúncio oficial: Kispert chegou a participar do aquecimento para o duelo contra o Philadelphia 76ers, mas foi retirado da lista de relacionados logo antes do início da partida, sinalizando o desfecho das negociações.
O fim de uma era na Geórgia
A saída de Trae Young marca o encerramento de um ciclo de oito temporadas nos Hawks, iniciado em 2018 na célebre troca do Draft com o Dallas Mavericks, que envolveu o esloveno Luka Doncic. A relação entre o jogador e a equipe de Atlanta começou a se desgastar quando a diretoria optou por não oferecer uma extensão antecipada de seu contrato.
O armador tinha 95 milhões de dólares a receber até o próximo ano, de acordo com o contrato, que contava com uma "player option" (cláusula em que o jogador tem o poder de renovar, ou não, o último ano de contrato).
Desafios físicos e impacto em quadra
Apesar do status de estrela, Young atravessa um momento de provação. Curiosamente, o desempenho coletivo dos Hawks sem o seu principal pontuador foi superior:
- Com Trae Young: 2 vitórias e 8 derrotas
- Sem Trae Young: 15 vitórias e 12 derrotas (até a última segunda-feira).
A performance e desempenho do Atlanta sem Trae foi o que fez os dirigentes deixarem de fazer questão de um futuro com o armador. Agora em Washington, o desafio do "Ice Trae" será provar que ainda pode liderar uma franquia rumo aos playoffs e recuperar a eficiência que o consagrou como um dos rostos da NBA.
