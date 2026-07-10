Tiago Splitter estreia nos Bulls com desafio gigantesco e ambicioso Brasileiro estreia na Summer League comandando uma das franquias mais tradicionais da NBA

A estreia de Tiago Splitter no comando do Chicago Bulls acontece nesta sexta-feira (10), à meia-noite (de Brasília), diante do Memphis Grizzlies, pela NBA Summer League. O duelo marca o primeiro compromisso oficial do brasileiro à frente de uma das franquias mais tradicionais e vitoriosas do basquete mundial. O pontapé inicial do desafio que mostra também o tamanho do feito do treinador: ser o escolhido para reerguer a equipe marcada para sempre como o time de Michael Jordan.

— Eu não vejo isso como pressão, mas como motivação. Saber que o Jordan viveu aquele ambiente, treinou naquele ginásio e conquistou títulos ali, acaba servindo como inspiração. Tenho certeza de que o Tiago vai transformar isso em combustível para o trabalho. O maior desafio poderia ser uma desconfiança natural por ser a primeira experiência dele como técnico principal. Mas o Tiago quebra isso totalmente pelos resultados que já teve, pela competência, pelo trabalho realizado e pelo nome que construiu no basquete mundial. O Tiago é um pioneiro. Ele está quebrando barreiras e colocando o nome dos treinadores brasileiros em um patamar de altíssimo nível — avalia Demétrius Ferracciú, técnico do Flamengo, com passagens pela seleção quando jogador.

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Chicago Bulls em reconstrução

Hexacampeões da NBA, os Bulls construíram uma das maiores dinastias da história do esporte nos anos 1990, liderados por Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Sob o comando de Phil Jackson, a equipe conquistou seis títulos em oito temporadas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998), consolidando a franquia como uma das marcas esportivas mais populares do planeta.

Desde a aposentadoria definitiva de Jordan, no entanto, Chicago nunca mais conseguiu repetir o protagonismo daquela geração histórica. O momento mais próximo de uma retomada aconteceu entre 2010 e 2015, quando a equipe era liderada por Derrick Rose, eleito MVP da temporada 2010/11. As lesões do armador, porém, interromperam o projeto antes que os Bulls voltassem às Finais da NBA.

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Nos últimos anos, a franquia passou a conviver com campanhas decepcionantes, eliminações precoces e temporadas sem grandes ambições. O time ficou preso em uma espécie de limbo: distante da disputa pelo título, mas também sem uma reconstrução profunda que permitisse acumular escolhas altas de draft e formar uma nova base competitiva.

A situação se agravou recentemente: sob o comando de Billy Donovan, os Bulls ficaram quatro temporadas consecutivas sem alcançar os playoffs, cenário que culminou na saída do treinador e na decisão da diretoria de iniciar uma reformulação completa. Foi neste contexto que surgiu o nome de Tiago Splitter. O brasileiro foi escolhido pela franquia para liderar o novo projeto esportivo da equipe. A escolha foi motivada pela capacidade de desenvolver jovens jogadores, pelo alinhamento com a diretoria e pela visão organizacional dos Bulls para os próximos anos.

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— O legal do Tiago é que ele tem essa capacidade de desenvolver jogadores novos e atletas com qualidade. Ele já vivenciou tudo isso. Saiu do Brasil muito jovem, foi para a Europa aos 15 anos e aprendeu basquete em altíssimo nível. Hoje ele consegue transferir toda essa experiência e esse conhecimento para os seus jogadores, principalmente os mais jovens — afirmou.

Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Splitter iniciou sua trajetória como treinador em 2018 e acumulou experiências em diferentes funções na NBA antes de ganhar protagonismo recentemente no Portland Trail Blazers. Na última temporada, assumiu interinamente a equipe após a saída do treinador principal e conduziu a franquia a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a sétima colocação da Conferência Oeste e uma vaga nos playoffs pela primeira vez desde 2021.

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O desempenho chamou a atenção da diretoria de Chicago, que enxergou no brasileiro o perfil ideal para liderar a reconstrução de uma das camisas mais pesadas da NBA.

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Splitter quebra protocolo na Summer League

Um dos primeiros sinais da filosofia de trabalho do treinador apareceu antes mesmo do início da temporada. Enquanto grande parte dos técnicos principais da NBA costuma delegar a Summer League aos assistentes, Splitter optou por estar pessoalmente à beira da quadra nos primeiros jogos em Las Vegas. A decisão foi encarada nos Estados Unidos como um recado claro sobre a cultura que pretende implementar em Chicago.

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A escolha também reforça a importância das recentes seleções do draft, como Caleb Wilson e Dailyn Swain, apontados pela organização como peças fundamentais para o futuro do time.

Um pioneiro para os técnicos brasileiros

Além do desafio esportivo, a contratação possui um peso simbólico importante para o basquete nacional. Primeiro brasileiro campeão da NBA como jogador, Splitter agora se torna também um dos poucos representantes do país a assumir o comando de uma franquia da liga norte-americana. Para Demétrius, o impacto da nomeação vai muito além dos Bulls.

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Segundo ele, o sucesso do treinador pode abrir portas para outros profissionais brasileiros no exterior.

— Quando um brasileiro começa a se destacar em uma profissão tão visível mundialmente, as oportunidades aparecem para outros nomes também. Isso ajuda a mudar a percepção sobre os treinadores brasileiros e aumenta as chances de novos profissionais serem observados por equipes internacionais.

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