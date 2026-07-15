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NBA usa final da Copa do Mundo para discutir liga europeia; entenda

Adam Silver e Mark Tatum se reúnem com representantes de cidades candidatas

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 13:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)
O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

A NBA aproveita a realização da final da Copa do Mundo, em Nova York, para acelerar as negociações envolvendo a criação da NBA Europa. O comissário Adam Silver e o vice-comissário Mark Tatum se reunirão com representantes de cidades candidatas a receber equipes da nova competição durante a estadia nos Estados Unidos.

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    Segundo a liga, o encontro faz parte do processo de definição das primeiras sedes da futura liga europeia, prevista para ser lançada em outubro de 2027 em parceria com a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

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    Silver afirmou que o interesse pelo projeto superou as expectativas da NBA e revelou que cidades que sequer haviam sido procuradas pela organização demonstraram interesse em integrar a competição.

    — Recebemos um enorme interesse de várias cidades europeias, incluindo algumas das quais nem sequer tínhamos solicitado uma proposta — declarou o comissário, classificando a repercussão da iniciativa como "tremenda".

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    • O andamento das negociações também foi discutido na reunião do conselho de proprietários da NBA realizada na terça-feira (14). De acordo com Silver, a liga está finalizando a avaliação de um grupo inicial de cidades e espera anunciar os primeiros acordos em breve.

    — Espero que possamos finalizar alguns desses acordos nas próximas semanas e, em seguida, fazer os anúncios correspondentes — acrescentou.

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    A ideia da NBA e da FIBA é reunir clubes tradicionais do basquete europeu, como Real Madrid e Barcelona, ao mesmo tempo em que busca expandir o esporte para novos mercados por meio da criação de franquias em cidades como Londres e Manchester.

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