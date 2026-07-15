NBA usa final da Copa do Mundo para discutir liga europeia; entenda
Adam Silver e Mark Tatum se reúnem com representantes de cidades candidatas
A NBA aproveita a realização da final da Copa do Mundo, em Nova York, para acelerar as negociações envolvendo a criação da NBA Europa. O comissário Adam Silver e o vice-comissário Mark Tatum se reunirão com representantes de cidades candidatas a receber equipes da nova competição durante a estadia nos Estados Unidos.
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Segundo a liga, o encontro faz parte do processo de definição das primeiras sedes da futura liga europeia, prevista para ser lançada em outubro de 2027 em parceria com a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).
Silver afirmou que o interesse pelo projeto superou as expectativas da NBA e revelou que cidades que sequer haviam sido procuradas pela organização demonstraram interesse em integrar a competição.
— Recebemos um enorme interesse de várias cidades europeias, incluindo algumas das quais nem sequer tínhamos solicitado uma proposta — declarou o comissário, classificando a repercussão da iniciativa como "tremenda".
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O andamento das negociações também foi discutido na reunião do conselho de proprietários da NBA realizada na terça-feira (14). De acordo com Silver, a liga está finalizando a avaliação de um grupo inicial de cidades e espera anunciar os primeiros acordos em breve.
— Espero que possamos finalizar alguns desses acordos nas próximas semanas e, em seguida, fazer os anúncios correspondentes — acrescentou.
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NBA Europa deve começar em 2027
O projeto da NBA Europa prevê uma competição com 16 equipes e início em outubro de 2027. Doze dos participantes teriam vagas permanentes, em um modelo semelhante ao utilizado em outras ligas esportivas norte-americanas.
A ideia da NBA e da FIBA é reunir clubes tradicionais do basquete europeu, como Real Madrid e Barcelona, ao mesmo tempo em que busca expandir o esporte para novos mercados por meio da criação de franquias em cidades como Londres e Manchester.
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