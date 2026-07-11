LeBron no Warriors? Curry faz convite público ao astro Jogador de 41 anos está em agência livre para a próxima temporada

O sonho de ver Stephen Curry e LeBron James tuando lado a lado na NBA voltou a ganhar força nesta offseason. Durante um torneio de golfe, o armador do Golden State Warriors fez um convite público ao astro, atualmente em agência livre após o fim de sua passagem pelo Los Angeles Lakers.

— Você quer jogar um bom basquete e estar ao lado de gente que entende como jogar? Então venha elevar o nosso patamar de competitividade. E ainda tem um bom golfe por aqui — brincou Curry durante o evento.

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➡️LeBron James: quais são os possíveis destinos do astro na NBA?

A declaração rapidamente movimentou os bastidores da liga e alimentou os rumores sobre um possível destino para LeBron, que, aos 41 anos, busca uma equipe capaz de disputar o título imediatamente.

O veterano deixou o Lakers após a franquia optar por priorizar outros movimentos na offseason. A equipe concentrou esforços na extensão contratual de Austin Reaves e na chegada do pivô Walker Kessler, reduzindo as garantias de um projeto competitivo ao redor do principal nome da organização nas últimas temporadas.

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Segundo informações do jornalista Shams Charania, da ESPN, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers aparecem como os favoritos na corrida pela contratação de LeBron. Golden State Warriors, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves surgem logo atrás entre os candidatos ao astro.

Rich Paul, agente do jogador, afirmou recentemente que o ala ainda não negocia diretamente com nenhuma franquia, embora diversas equipes já tenham demonstrado interesse e realizado contatos preliminares.

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Warriors abre espaço para tentar contratação de LeBron

O Golden State também fez movimentações para tornar financeiramente possível a chegada de LeBron. Draymond Green, um dos líderes do elenco e também representado por Rich Paul, abriu mão de seu contrato atual, liberando espaço no teto salarial da franquia.

A decisão aumentou ainda mais as especulações, especialmente após Green e LeBron serem vistos juntos em Porto Rico durante as férias da NBA.

A possibilidade de Curry e LeBron dividirem a mesma equipe, porém, não é novidade. Durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, os dois astros admitiram o interesse em atuar lado a lado no futuro. Na ocasião, ambos possuíam contratos vigentes e o Warriors chegou a sondar uma negociação pelo camisa 23, sem sucesso.

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LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

Movimentações discretas na offseason

Enquanto acompanha o mercado em busca de reforços de impacto, o Warriors realizou uma offseason relativamente discreta até o momento. A principal movimentação foi a manutenção da base do elenco, com as permanências de Al Horford, Kristaps Porzingis e De'Anthony Melton.

No Draft de 2026, a franquia selecionou o ala Yaxel Lendeborg com a 12ª escolha geral. O novato vem sendo um dos destaques da equipe durante a disputa da Summer League.

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