LeBron no Warriors? Curry faz convite público ao astro
Jogador de 41 anos está em agência livre para a próxima temporada
O sonho de ver Stephen Curry e LeBron James tuando lado a lado na NBA voltou a ganhar força nesta offseason. Durante um torneio de golfe, o armador do Golden State Warriors fez um convite público ao astro, atualmente em agência livre após o fim de sua passagem pelo Los Angeles Lakers.
— Você quer jogar um bom basquete e estar ao lado de gente que entende como jogar? Então venha elevar o nosso patamar de competitividade. E ainda tem um bom golfe por aqui — brincou Curry durante o evento.
➡️LeBron James: quais são os possíveis destinos do astro na NBA?
A declaração rapidamente movimentou os bastidores da liga e alimentou os rumores sobre um possível destino para LeBron, que, aos 41 anos, busca uma equipe capaz de disputar o título imediatamente.
O veterano deixou o Lakers após a franquia optar por priorizar outros movimentos na offseason. A equipe concentrou esforços na extensão contratual de Austin Reaves e na chegada do pivô Walker Kessler, reduzindo as garantias de um projeto competitivo ao redor do principal nome da organização nas últimas temporadas.
Segundo informações do jornalista Shams Charania, da ESPN, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers aparecem como os favoritos na corrida pela contratação de LeBron. Golden State Warriors, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves surgem logo atrás entre os candidatos ao astro.
Rich Paul, agente do jogador, afirmou recentemente que o ala ainda não negocia diretamente com nenhuma franquia, embora diversas equipes já tenham demonstrado interesse e realizado contatos preliminares.
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Warriors abre espaço para tentar contratação de LeBron
O Golden State também fez movimentações para tornar financeiramente possível a chegada de LeBron. Draymond Green, um dos líderes do elenco e também representado por Rich Paul, abriu mão de seu contrato atual, liberando espaço no teto salarial da franquia.
A decisão aumentou ainda mais as especulações, especialmente após Green e LeBron serem vistos juntos em Porto Rico durante as férias da NBA.
A possibilidade de Curry e LeBron dividirem a mesma equipe, porém, não é novidade. Durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, os dois astros admitiram o interesse em atuar lado a lado no futuro. Na ocasião, ambos possuíam contratos vigentes e o Warriors chegou a sondar uma negociação pelo camisa 23, sem sucesso.
Movimentações discretas na offseason
Enquanto acompanha o mercado em busca de reforços de impacto, o Warriors realizou uma offseason relativamente discreta até o momento. A principal movimentação foi a manutenção da base do elenco, com as permanências de Al Horford, Kristaps Porzingis e De'Anthony Melton.
No Draft de 2026, a franquia selecionou o ala Yaxel Lendeborg com a 12ª escolha geral. O novato vem sendo um dos destaques da equipe durante a disputa da Summer League.
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