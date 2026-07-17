Confira os cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL
Equipe é a atual oitava colocada da tabela da competição, com seis vitórias em dez jogos
A dois jogos do fim da etapa classificatória, a Seleção Brasileira masculina de vôlei ainda busca cravar sua vaga na fase final da Liga das Nações. Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. O Brasil ainda tem Polônia e China pela frente na semana 3 da competição.
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Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente da posição que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.
Na Liga das Nações, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Os pontos passam a fazer diferença apenas entre equipes com o mesmo número de triunfos. Assim, o objetivo principal do Brasil é terminar a fase classificatória com a maior quantidade de resultados positivos possível em relação aos seus adversários.
Até aqui, a Seleção acumula seis vitórias em dez jogos, na oitava posição. À frente da Amarelinha, Turquia, Ucrânia e Itália têm a mesma quantidade de triunfos. Portanto, caso o Brasil vença os dois jogos restantes, já praticamente encaminha a classificação à fase final da VNL. Confira os cenários:
- Se vencer Polônia e China, o Brasil chega a oito vitórias e praticamente garante classificação, independentemente da maioria dos outros resultados;
- Se vencer apenas um dos dois jogos, a Seleção dependerá de tropeços dos concorrentes diretos (como Bulgária, Ucrânia, Eslovênia, Itália, Sérvia e Turquia) e o número de pontos conquistados poderá ser decisivo;
- Se perder os dois jogos restantes, o Brasil ficará com seis vitórias e terá chances remotas de classificação, dependendo de uma sequência improvável de resultados favoráveis.
Confira a situação atual da VNL:
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Japão
10
10
0
30:15
24
2º
Estados Unidos
10
8
2
28:10
25
3º
Polônia
9
7
2
25:14
20
4º
Eslovênia
9
7
2
23:16
17
5º
Itália
10
6
4
24:17
20
6º
Ucrânia
10
6
4
22:16
19
7º
Turquia
9
6
3
21:13
17
8º
Brasil
10
6
4
20:18
16
9º
Sérvia
10
5
5
17:19
15
10º
Bulgária
9
5
4
18:18
14
11º
França
10
5
5
19:21
13
12º
Alemanha
10
4
6
19:23
13
13º
Irã
10
3
7
17:24
11
14º
Argentina
9
3
6
16:22
9
15º
Bélgica
10
3
7
14:25
9
16º
Canadá
10
1
9
19:28
10
17º
Cuba
9
1
8
9:24
5
18º
China
10
1
9
9:27
4
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Agenda da Seleção Brasileira na semana 3:
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
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