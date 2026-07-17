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Confira os cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL

Equipe é a atual oitava colocada da tabela da competição, com seis vitórias em dez jogos

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 06:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira Masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França pela VNL 2026
Seleção Brasileira masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

A dois jogos do fim da etapa classificatória, a Seleção Brasileira masculina de vôlei ainda busca cravar sua vaga na fase final da Liga das Nações. Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. O Brasil ainda tem Polônia e China pela frente na semana 3 da competição.

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    Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente da posição que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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    Na Liga das Nações, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Os pontos passam a fazer diferença apenas entre equipes com o mesmo número de triunfos. Assim, o objetivo principal do Brasil é terminar a fase classificatória com a maior quantidade de resultados positivos possível em relação aos seus adversários.

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    • Até aqui, a Seleção acumula seis vitórias em dez jogos, na oitava posição. À frente da Amarelinha, Turquia, Ucrânia e Itália têm a mesma quantidade de triunfos. Portanto, caso o Brasil vença os dois jogos restantes, já praticamente encaminha a classificação à fase final da VNL. Confira os cenários:

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    1. Se vencer Polônia e China, o Brasil chega a oito vitórias e praticamente garante classificação, independentemente da maioria dos outros resultados;
    2. Se vencer apenas um dos dois jogos, a Seleção dependerá de tropeços dos concorrentes diretos (como Bulgária, Ucrânia, Eslovênia, Itália, Sérvia e Turquia) e o número de pontos conquistados poderá ser decisivo;
    3. Se perder os dois jogos restantes, o Brasil ficará com seis vitórias e terá chances remotas de classificação, dependendo de uma sequência improvável de resultados favoráveis.
    Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026
    Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Confira a situação atual da VNL:

    PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasRazão de setsPontos

    Japão

    10

    10

    0

    30:15

    24

    Estados Unidos

    10

    8

    2

    28:10

    25

    Polônia

    9

    7

    2

    25:14

    20

    Eslovênia

    9

    7

    2

    23:16

    17

    Itália

    10

    6

    4

    24:17

    20

    Ucrânia

    10

    6

    4

    22:16

    19

    Turquia

    9

    6

    3

    21:13

    17

    Brasil

    10

    6

    4

    20:18

    16

    Sérvia

    10

    5

    5

    17:19

    15

    10º

    Bulgária

    9

    5

    4

    18:18

    14

    11º

    França

    10

    5

    5

    19:21

    13

    12º

    Alemanha

    10

    4

    6

    19:23

    13

    13º

    Irã

    10

    3

    7

    17:24

    11

    14º

    Argentina

    9

    3

    6

    16:22

    9

    15º

    Bélgica

    10

    3

    7

    14:25

    9

    16º

    Canadá

    10

    1

    9

    19:28

    10

    17º

    Cuba

    9

    1

    8

    9:24

    5

    18º

    China

    10

    1

    9

    9:27

    4

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    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Agenda da Seleção Brasileira na semana 3:

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
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