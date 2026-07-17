Confira os cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL Equipe é a atual oitava colocada da tabela da competição, com seis vitórias em dez jogos

A dois jogos do fim da etapa classificatória, a Seleção Brasileira masculina de vôlei ainda busca cravar sua vaga na fase final da Liga das Nações. Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. O Brasil ainda tem Polônia e China pela frente na semana 3 da competição.

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Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente da posição que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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Na Liga das Nações, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Os pontos passam a fazer diferença apenas entre equipes com o mesmo número de triunfos. Assim, o objetivo principal do Brasil é terminar a fase classificatória com a maior quantidade de resultados positivos possível em relação aos seus adversários.

Até aqui, a Seleção acumula seis vitórias em dez jogos, na oitava posição. À frente da Amarelinha, Turquia, Ucrânia e Itália têm a mesma quantidade de triunfos. Portanto, caso o Brasil vença os dois jogos restantes, já praticamente encaminha a classificação à fase final da VNL. Confira os cenários:

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Se vencer Polônia e China, o Brasil chega a oito vitórias e praticamente garante classificação, independentemente da maioria dos outros resultados; Se vencer apenas um dos dois jogos, a Seleção dependerá de tropeços dos concorrentes diretos (como Bulgária, Ucrânia, Eslovênia, Itália, Sérvia e Turquia) e o número de pontos conquistados poderá ser decisivo; Se perder os dois jogos restantes, o Brasil ficará com seis vitórias e terá chances remotas de classificação, dependendo de uma sequência improvável de resultados favoráveis.

Maique e Lucarelli na linha de passe em jogo do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Confira a situação atual da VNL:

Posição Equipe Jogos Vitórias Derrotas Razão de sets Pontos 1º Japão 10 10 0 30:15 24 2º Estados Unidos 10 8 2 28:10 25 3º Polônia 9 7 2 25:14 20 4º Eslovênia 9 7 2 23:16 17 5º Itália 10 6 4 24:17 20 6º Ucrânia 10 6 4 22:16 19 7º Turquia 9 6 3 21:13 17 8º Brasil 10 6 4 20:18 16 9º Sérvia 10 5 5 17:19 15 10º Bulgária 9 5 4 18:18 14 11º França 10 5 5 19:21 13 12º Alemanha 10 4 6 19:23 13 13º Irã 10 3 7 17:24 11 14º Argentina 9 3 6 16:22 9 15º Bélgica 10 3 7 14:25 9 16º Canadá 10 1 9 19:28 10 17º Cuba 9 1 8 9:24 5 18º China 10 1 9 9:27 4

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Agenda da Seleção Brasileira na semana 3: