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Steve Kerr diz que Warriors fechou com LeBron James; veja vídeo

Além do treinador, Stephen Curry e Draymond Green comentaram publicamente sobre a possibilidade de um acordo com o camisa 23

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/07/2026 10:54
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Steve Kerr e LeBron James (Foto: Adam Pantozzi / AFP)
Steve Kerr e LeBron James (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Um vídeo de poucos segundos, gravado na rua e publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (15), colocou o mercado da NBA em estado de alerta. Nas imagens, o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, aparece dentro de seu carro respondendo a um torcedor sobre o futuro de LeBron James, atualmente um agente livre sem contrato.

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    • No registro, o torcedor se aproxima da janela do treinador e faz um apelo direto: "Precisamos do LeBron, cara". Sem hesitar, Kerr responde com um sorriso: "Ah, nós o 'pegamos'. Coloque isso no Twitter."

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    A postagem rapidamente viralizou, alcançando o centro das discussões esportivas. Apesar de, muito provavelmente, ser apenas uma provocação bem-humorada, a fala do comandante do Warriors abre espaço para especulações de que a equipe de San Francisco teria avançado de forma silenciosa para fechar uma contratação histórica. Stephen Curry já comentou publicamente que espera que o acordo se concretize, enquanto Draymond Green afirmou ter feito propostas e negociado diretamente com LeBron.

    Até o momento, nem a diretoria do Golden State Warriors, nem os representantes de LeBron James se pronunciaram oficialmente sobre algum acerto concreto. De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James.

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    • LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

    LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)
    LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

    Outros jogadores também tentaram recrutar LeBron James

    Além das falas do treinador e atletas do Golden State Warriors, Luke Kornet, do San Antonio Spurs, publicou sua mensagem de voz ao "King" James. O atleta utilizou o bom-humor para a tentativa: "Você pode jogar ao lado de um jogador geracional… e Victor Wembanyama também."

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    Outro jogador que aproveitou o momento de incerteza do camisa 23 foi Jaylen Brown, trocado recentemente para o Philadelphia 76ers. Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final da Copa do Mundo, o jogador usou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para a franquia.

    "LeBron, vem pra Filadélfia. Pensa nisso, você, Jaylen Brown, PG13 (Paul George)", afirmou o influenciador. De forma bem-humorada, o ex-jogador do Celtics avisou Speed que o último atleta mencionado por ele não estava mais no elenco. Paul George foi envolvido justamente na troca que levou Brown ao 76ers, além de duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada para Boston.

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