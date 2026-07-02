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Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'

Árbitro brasileiro expulsou jogador dos Estados Unidos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 06:10
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Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo
Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os Estados Unidos venceram a Bósnia Herzegovina por 2 a 0, na última quarta-feira (1), na Califórnia, e assim, avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar do resultado, o árbitro Raphael Claus foi alvo de críticas de torcedores estadunidenses. Alguns deles foram astros da NFL e NBA.

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    Alguns jogadores das ligas de basquete e de futebol americano se posicionaram contra a expulsão do atacante Florian Balogun. Foram eles: Jason Kelce, ex-jogador do Filadélfia Eagles, Josh Hart, do New York Knicks, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, Dirk Nowitzki, lenda do Dallas Mavericks e Caleb Williams, do Chicago Bears.

    A polêmica envolvendo o brasileiro aconteceu durante a segunda etapa. Aos 18 minutos, o atacante Balogun acertou a trava da chuteira no calcanhar de um adversário. Em campo, Raphael Claus marcou a falta mas não o advertiu com um cartão vermelho. Contudo, após uma revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o jogador dos Estados Unidos.

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    • Tradução: "Cara, alguém me ajuda. Aquela falta pareceu incidental do Balogun, não deveria um Cartão Vermelho ser dado se houver intenção de cometer a falta, ou uma ação que seja agressiva e perigosa por natureza? Não pareceu que o Balogun estava fora de controle ou algo assim, só pareceu que aconteceu de alguma forma".

    Tradução: "Cara, isso é cartão vermelho?!".

    Tradução: "Cara, como assim?"

    Tradução: "Isso não é para vermelho"

    Tradução: "Cartão vermelho é insano, cara!".

    Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo
    Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️ Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

    Como foi EUA x Bósnia

    Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

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    No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

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