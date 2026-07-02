Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano' Árbitro brasileiro expulsou jogador dos Estados Unidos

Os Estados Unidos venceram a Bósnia Herzegovina por 2 a 0, na última quarta-feira (1), na Califórnia, e assim, avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar do resultado, o árbitro Raphael Claus foi alvo de críticas de torcedores estadunidenses. Alguns deles foram astros da NFL e NBA.

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Alguns jogadores das ligas de basquete e de futebol americano se posicionaram contra a expulsão do atacante Florian Balogun. Foram eles: Jason Kelce, ex-jogador do Filadélfia Eagles, Josh Hart, do New York Knicks, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, Dirk Nowitzki, lenda do Dallas Mavericks e Caleb Williams, do Chicago Bears.

A polêmica envolvendo o brasileiro aconteceu durante a segunda etapa. Aos 18 minutos, o atacante Balogun acertou a trava da chuteira no calcanhar de um adversário. Em campo, Raphael Claus marcou a falta mas não o advertiu com um cartão vermelho. Contudo, após uma revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o jogador dos Estados Unidos.

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Man, somebody help me. That foul looked incidental from Balogun, shouldn't a Red Card be given if there is either intention to foul, or an action that is aggressive and unsafe in nature? Didn't feel like Balogun was out of control or anything, just looked like it kind of… — Jason Kelce (@JasonKelce) July 2, 2026

Tradução: "Cara, alguém me ajuda. Aquela falta pareceu incidental do Balogun, não deveria um Cartão Vermelho ser dado se houver intenção de cometer a falta, ou uma ação que seja agressiva e perigosa por natureza? Não pareceu que o Balogun estava fora de controle ou algo assim, só pareceu que aconteceu de alguma forma".

Bro that's a red card?! — Josh Hart (@joshhart) July 2, 2026

Tradução: "Cara, isso é cartão vermelho?!".

Man what…… — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) July 2, 2026

Tradução: "Cara, como assim?"

That's not a red!!! 🤦‍♂️ — Dirk Nowitzki (@swish41) July 2, 2026

Tradução: "Isso não é para vermelho"

Red card is insane man! 👎🏾👎🏾 — Caleb Williams (@CALEBcsw) July 2, 2026

Tradução: "Cartão vermelho é insano, cara!".

Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Como foi EUA x Bósnia

Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

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No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

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