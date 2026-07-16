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Trio do 76ers entra em contato direto para recrutar LeBron James

Diretoria da franquia promete a LeBron 'melhor chance de título' na Filadélfia

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/07/2026 12:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

A corrida pela contratação do agente livre LeBron James ganhou um capítulo de peso nos bastidores. De acordo com informações de Dave McMenamin, da ESPN americana, as estrelas do Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey e Joel Embiid, junto com o recém-chegado Jaylen Brown, estão em contato direto e ativo com o astro de 41 anos para tentar levá-lo à Filadélfia.

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    • Segundo fontes da liga, Tyrese Maxey é quem tem liderado ativamente a linha de frente das conversas. O jovem armador compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports) e treina com o "King" durante as férias. O jogador do 76ers já se referiu a James publicamente como um "irmão mais velho".

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    Além dele, Joel Embiid, que conquistou o ouro olímpico ao lado de LeBron em Paris 2024, e Jaylen Brown, recém-adquirido em uma troca histórica com o Boston Celtics, fazem parte do esforço de recrutamento. Brown, inclusive, tem uma relação de forte respeito mútuo com o camisa 23, de quem recebeu elogios públicos recentes quando James defendeu que ele deveria estar na conversa para MVP da liga na última temporada.

    Jaylen Brown e LeBron James (Foto: Maddie Meyer / AFP)
    Jaylen Brown marcando LeBron James em partida da NBA (Foto: Maddie Meyer / AFP)

    O jogador também aproveitou a Copa do Mundo para reforçar o seu pedido. Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final do torneio, Jaylen Brown usou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para a franquia.

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    • "LeBron, vem pra Filadélfia. Pensa nisso, você, Jaylen Brown, PG13 (Paul George)", afirmou o influenciador. De forma bem-humorada, o ex-jogador do Celtics avisou Speed que o último atleta mencionado por ele não estava mais no elenco. Paul George foi envolvido justamente na troca que levou Brown ao 76ers, além de duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada para Boston.

    A diretoria do 76ers também tem feito coro público ao desejo de seus astros. Bob Myers, executivo da empresa que administra o Sixers, mandou um recado a LeBron durante participação em um podcast comandado por Rich Paul: "Acredito honestamente que esta é a sua melhor chance de vencer. Se o foco for vencer, vamos conversar sobre este time. Você pode vencer aqui na Filadélfia."

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    Em dezembro de 2025, James também elogiou os torcedores locais depois de vencer uma partida com o Lakers: "Uma coisa que você sabe sobre os torcedores da Filadélfia é que eles não se importam com ninguém além dos seus times, e eu respeito e adoro isso."

    De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James. LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

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    Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
    Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

    Outros jogadores também tentaram recrutar LeBron James

    Além do trio de 76ers, Stephen Curry, do Golden State Warriors, comentou sobre a possibilidade de jogar com LeBron James na franquia. "É claro que adoraríamos jogar juntos. Espero que isso aconteça. Mas ele merece ter o tempo necessário para tomar sua decisão", afirmou.

    Draymond Green também revelou que, durante as férias, tentou negociar uma possível ida de LeBron James ao Golden State. "Seria loucura passarmos vários dias juntos e eu não dizer: 'Ei, precisamos conversar. O que vamos fazer?'. Claro que eu fiz isso. Algumas das coisas que compartilhei certamente vão fazer ele pensar."

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    Para completar as propostas da franquia de San Francisco, um vídeo da última quarta-feira (15) mostrou o técnico Steve Kerr respondendo a um torcedor sobre o futuro de LeBron James. No registro, o torcedor se aproxima da janela do treinador e faz um apelo direto: "Precisamos do LeBron, cara". Sem hesitar, Kerr responde com um sorriso: "Ah, nós o 'pegamos'. Coloque isso no Twitter."

    Luke Kornet, do San Antonio Spurs, publicou sua mensagem de voz ao "King" James. O atleta também utilizou o bom-humor para a tentativa: "Você pode jogar ao lado de um jogador geracional… e Victor Wembanyama também."

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