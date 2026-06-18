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VÍDEO: Torcida do Knicks comemora título da NBA durante Copa do Mundo

Equipe de Nova York derrotou o San Antonio Spurs nas finais da NBA

PorRedação Lance!Nova York (EUA)
18/06/2026 16:59
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Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A cidade de Nova York nunca viu tanta festa ao mesmo tempo. Enquanto muitos torcedores, de todos os lugares do mundo, se reúnem para acompanhar a Copa do Mundo, os fãs do New York Knicks continuam a celebrar o título da NBA. Após 53 anos, a conquista foi confirmada no último sábado (13), quando o time fechou a série contra o San Antonio Spurs.

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    Cinco dias depois, a comemoração segue a todo vapor. Ao som de "Let's go, Knicks!", a torcida se reuniu no centro da cidade para acompanhar o tradicional desfile de campeão. Um pouco desse momento histórico foi registrado pelo Lance! e pode ser assistido abaixo:

    Veja momento da festa

    O capítulo final das Finais da NBA, porém, foi escrito longe de Nova York. Diante da torcida adversária, no Frost Bank Center, no Texas, o Knicks mostrou força mais uma vez para confirmar a vitória que selou o triunfo por 4 a 1 na série. Com o resultado, a franquia conquistou o Troféu Larry O'Brien e coroou uma campanha histórica com o título da principal liga de basquete do mundo.

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    Torcida do New York Knicks comemora título da NBA durante Copa do Mundo (Foto: Fernando David/Lance!)
    Torcida do New York Knicks comemora título da NBA durante Copa do Mundo (Foto: Fernando David/Lance!)

    Em meio a Copa, título do Knicks pode dar sorte ao Brasil

    O título do New York Knicks na NBA reacendeu as esperanças dos torcedores brasileiros mais supersticiosos. O motivo é uma coincidência curiosa: sempre que a franquia de Nova York chegou à decisão da liga em anos de Copa do Mundo realizada na América do Norte, o Brasil terminou levantando a taça do torneio.

    A história começou em 1970. Naquele ano, os Knicks conquistaram seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers em uma série decidida no Jogo 7. Meses depois, a Seleção Brasileira liderada por Pelé conquistou o tricampeonato mundial no México, formando uma das equipes mais marcantes da história do futebol.

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    O roteiro voltou a se repetir em 1994, exatamente 24 anos depois. Os Knicks retornaram às Finais da NBA e novamente disputaram uma série de sete jogos. Dessa vez, acabaram derrotados pelo Houston Rockets, mas a coincidência permaneceu viva. Naquele mesmo ano, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos após superar a Itália na decisão.

    Em 2026, os Knicks retornaram às Finais da NBA justamente em uma temporada de Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Desta vez, porém, um detalhe na trajetória já foi diferente. Nas duas primeiras vezes em que a coincidência aconteceu, os Knicks foram obrigados a disputar o sétimo e decisivo jogo da série final. Neste ano, o título veio no jogo 5, ao vencer a série contra o Spurs por 4 a 1.

    Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida
    Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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