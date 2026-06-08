Como foi o último título do New York Knicks na NBA?

A cada playoffs, a torcida do New York Knicks comprova que é uma das mais fanáticas da NBA. Contudo, até a temporada atual, os tempos de glória da franquia ficaram no século passado: a última final da equipe foi em 1999, enquanto o último título foi somente em 1973, há mais de 50 anos.

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Era de ouro do Knicks

No início dos anos 1970, o New York Knicks chegou a três finais da NBA em um período de quatro anos. A equipe passou por importantes reformulações no final da década de 1960, com a chegada do treinador William "Red" Holzman em 1967 e a inauguração do novo Madison Square Garden em 1968.

A filosofia do time passou a ser de um basquete coletivo e altruísta; a torcida também cresceu significativamente e começou a lotar o ginásio nos jogos. Sem ego entre a rotação, o elenco contava com bons nomes como Walt "Clyde" Frazier, Willis Reed, Dave DeBusschere, Bill Bradley e Phil Jackson.

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Na temporada 1969/70, o time nova-iorquino chegou às finais da NBA contra o Los Angeles Lakers de Jerry West, Wilt Chamberlain e Elgin Baylor. Willis Reed, capitão do Knicks e MVP da temporada, rompeu o músculo da coxa no jogo 5, mas voltou no jogo 7 após receber uma injeção de cortisona. No Madison Square Garden lotado, o jogador marcou os dois primeiros arremessos do jogo e aplicou uma defesa sólida contra o Wilt Chamberlain.

Na segunda metade do jogo, Reed ficou de fora, mas Walt Frazier assumiu o protagonismo e terminou a noite com 39 pontos. A atuação foi essencial para o Knicks conseguir uma vitória heróica, diante da sua torcida, por 113 a 99.

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Após cair nos playoffs de 1971, a equipe adquiriu Earl "The Pearl" Monroe e Jerry Lucas para melhorar a rotação. Em 1972, a final voltou contra o Lakers a se repetir, mas com vitória do time de Los Angeles.

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Último título de Nova Iorque

Em 1972/73, o Knicks foi uma máquina defensiva e finalizou a temporada regular com um desempenho de 57 vitórias e 25 derrotas. O seu rival Boston Celtics, contudo, dominou a NBA com a melhor campanha da liga, de 68 vitórias e 14 derrotas.

Nos playoffs, a jornada exigiu casca de campeão. Após superar o Baltimore Bullets por 4 a 1, o Knicks enfrentou o Celtics nas finais da Conferência Leste. Em uma batalha épica de sete jogos, a equipe nova-iorquina venceu o jogo 7 em pleno Boston Garden e carimbou o passaporte para mais uma final.

Novamente, a final seria entre Lakers e Knicks, repetindo-se pela terceira vez em um intervalo de quatro anos. Após perder o primeiro jogo em Los Angeles, o Knicks acionou o modo "rolo compressor". Foram quatro vitórias consecutivas, mantendo o Lakers abaixo de 100 pontos em todas as partidas, para fechar a série em 4 a 1 na quadra adversária. Willis Reed foi coroado o MVP das finais.

Jogadores do Knicks comemoram título da NBA de 1973 (Foto: Reprodução / New York Knicks)

O título foi o capítulo final daquela geração dourada do Knicks. Logo após a conquista, as lesões forçaram a aposentadoria precoce de Willis Reed, e o elenco gradualmente se desfez. Mais de meio século se passou desde que a equipe conquistou a NBA, mas Nova Iorque continua sendo a "Meca do Basquete" e o Madison Square Garden ainda lota todas as noites com celebridades e torcedores apaixonados.

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