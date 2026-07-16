Relembre polêmica que culminou na saída de Rômulo Mendonça do Prime Video Prime Video demite Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli

Rômulo Mendonça, ex-narrador de NBA no Prime Video, e Ricardo Bulgarelli, ex-comentarista da modalidade no mesmo canal, foram demitidos da empresa após polêmica envolvendo Alana Ambrósio, repórter e comentarista do canal. A informação foi adiantada pela "Folha", e confirmada pelo Lance!.

➡️ Prime Vídeo demite Rômulo Mendonça e Bulgarelli após polêmica

O que aconteceu?

A polêmica ocorreu durante as finais da NBA em 2026, entre New York Nicks e San Antonio Spurs. Antes das partidas derradeiras que dariam o título ao time de Nova Iorque, Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli fizeram um comentário que foi julgado como uma "mensagem implícita" para Alana Ambrósio, que estava nos Estados Unidos, cobrindo os jogos in loco.

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Alana Ambrosio, comentarista do Prime Video, em entrevista ao Lance! (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

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Dias antes da edição do podcast "Jararacas" ir ao ar, Alana publicou um vídeo em suas redes sociais, sentada na cama de seu quarto de hotel. No programa, Rômulo Mendonça disse que ali não existia "jornalismo de cama de hotel".

➡️Rômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmica

O nome de Alana Ambrósio não foi mencionado diretamente no comentário que gerou a polêmica, mas a repercussão foi muito negativa e, por fim, a Prime Video achou melhor afastar os dois jornalistas dos últimos jogos. Agora, meses depois, ambos foram demitidos do canal.

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➡️ Alana Ambrósio se pronuncia após polêmica com Rômulo Mendonça

Confira o comunicado da plataforma

"O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos."