Enquete: Para quem vai sua torcida na final, Espanha ou Argentina? Seleções se enfrentam neste domingo (18) às 16h no Metlife Stadium

O grande campeão da Copa do Mundo será definido neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), e o Lance! quer saber: para quem vai a sua torcida?

O grande campeão da Copa do Mundo será definido neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), e o Lance! quer saber: para quem vai a sua torcida?

As campanhas das duas seleções até a final foram marcadas por trajetórias e emoções bem diferentes. Enquanto a Espanha teve um caminho mais sólido e sem grandes sustos no mata-mata, a Argentina precisou superar jogos dramáticos, com decisões na prorrogação e viradas emocionantes.

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A Espanha eliminou a Áustria com uma vitória por 3 a 0. Depois, passou por Portugal ao vencer por 1 a 0, superou a Bélgica por 2 a 1 e, na semifinal, derrotou uma das favoritas ao título, a França, por 2 a 0.

Já a Argentina sofreu desde o início da fase eliminatória. Na segunda fase, eliminou Cabo Verde apenas na prorrogação, em uma partida repleta de reviravoltas e decidida na reta final do tempo extra. Nas oitavas de final, protagonizou uma virada histórica sobre o Egito: perdia por 2 a 0 e marcou três gols em cerca de 15 minutos para vencer por 3 a 2. Nas quartas, superou a Suíça por 3 a 1, novamente na prorrogação. Já na semifinal, derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, no tempo normal.

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Espanha x Argentina: quem tem o elenco mais caro?

Entre as duas finalistas, a Espanha leva vantagem no aspecto financeiro. Impulsionados pelo astro Lamine Yamal, avaliado na quantia de € 200 milhões (R$ 1,69 bilhão), os espanhóis contam com o terceiro elenco mais valioso do torneio, estimado em € 1,22 bilhão (R$ 7,13 bilhões).

Por outro lado, a Argentina, mesmo com o craque Lionel Messi, ocupa somente a sétima posição do ranking das equipes com maior valor de mercado do Mundial, com um valor total do elenco na casa dos € 807,50 milhões (R$ 4,72 bilhões). Isso significa que, mesmo finalista da Copa do Mundo, a seleção Albiceleste ainda não ocupa o posto da equipe sul-americana mais valiosa, que pertence à Amarilha, avaliada em € 928,20 milhões (R$ 5,42 bilhões).

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Arte: Lance! / Foto: AFP

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