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Na Copa, astro da NBA pede para Speed recrutar LeBron ao 76ers

Jaylen Brown e IShowSpeed estavam nas arquibancadas de França x Marrocos, na Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/07/2026 11:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Jaylen Brown com troféu de campeão da NBA e MVP das Finais (Foto: David L. Nemec / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final da Copa do Mundo, um encontro inusitado gerou repercussão nas redes sociais. O astro da NBA Jaylen Brown aproveitou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para o Philadelphia 76ers.

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    Convocação de LeBron ao 76ers

    Recentemente, o atleta foi trocado pelo Boston Celtics, em uma negociação com o 76ers que envolveu Paul George, duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada para Boston. Contudo, no momento descontraído entre o jogador e o streamer, Speed cometeu uma gafe ao achar que o "PG13" ainda estava em Filadélfia.

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    Enquanto fazia sua campanha para a convocação de LeBron James ao novo time de Jaylen Brown, o influenciador comentou: "LeBron, vem pra Filadélfia. Pensa nisso, você, Jaylen Brown, PG13 (Paul George)". De forma bem-humorada, o ex-jogador do Celtics avisou Speed que o atleta mencionado por ele não estava mais no elenco.

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    • De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James. LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

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    Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
    Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

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    Negociação de Jaylen Brown na NBA

    Jaylen Brown ainda aproveitou o momento com Speed para desabafar sobre o mercado de transferências da NBA. "É um negócio maluco, irmão. Não vire jogador de basquete. Não existe lealdade. Me despacharam. Simplesmente me mandaram embora", comentou.

    O atleta já havia demonstrado a sua "decepção" anteriormente. Nas suas redes sociais, Brown se despediu dos fãs da franquia e escreveu: "Ainda estou assimilando como tudo aconteceu. Estou animado e decepcionado ao mesmo tempo. Conquistei o respeito desta cidade. Nunca pedi atalhos ou tratamento especial. Simplesmente compareci todos os dias, trabalhei duro e aceitei todos os desafios."

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    O atleta encerrou uma trajetória de dez temporadas na franquia de Boston, em que foi selecionado no Draft de 2016 e se tornou cinco vezes All-Star. O ala manteve médias acima de 20 pontos por sete temporadas seguidas e foi fundamental no título do Celtics em 2024, quando também foi eleito MVP das Finais.

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