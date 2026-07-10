Na Copa, astro da NBA pede para Speed recrutar LeBron ao 76ers Jaylen Brown e IShowSpeed estavam nas arquibancadas de França x Marrocos, na Copa do Mundo

Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final da Copa do Mundo, um encontro inusitado gerou repercussão nas redes sociais. O astro da NBA Jaylen Brown aproveitou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para o Philadelphia 76ers.

➡️ 'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

Convocação de LeBron ao 76ers

Recentemente, o atleta foi trocado pelo Boston Celtics, em uma negociação com o 76ers que envolveu Paul George, duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada para Boston. Contudo, no momento descontraído entre o jogador e o streamer, Speed cometeu uma gafe ao achar que o "PG13" ainda estava em Filadélfia.

continua após a publicidade

Enquanto fazia sua campanha para a convocação de LeBron James ao novo time de Jaylen Brown, o influenciador comentou: "LeBron, vem pra Filadélfia. Pensa nisso, você, Jaylen Brown, PG13 (Paul George)". De forma bem-humorada, o ex-jogador do Celtics avisou Speed que o atleta mencionado por ele não estava mais no elenco.

De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James. LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

continua após a publicidade

Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Negociação de Jaylen Brown na NBA

Jaylen Brown ainda aproveitou o momento com Speed para desabafar sobre o mercado de transferências da NBA. "É um negócio maluco, irmão. Não vire jogador de basquete. Não existe lealdade. Me despacharam. Simplesmente me mandaram embora", comentou.

🚨| WATCH: Speed talks with Jaylen Brown about getting traded from Boston to Philadelphia as Jaylen says the NBA has NO LOYALTY 🤯😭🔥



"It's a crazy business, bro... don't become a basketball player. There's no loyalty. I got packed up. They packed me up." pic.twitter.com/MzN6Pj50TX — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 9, 2026

O atleta já havia demonstrado a sua "decepção" anteriormente. Nas suas redes sociais, Brown se despediu dos fãs da franquia e escreveu: "Ainda estou assimilando como tudo aconteceu. Estou animado e decepcionado ao mesmo tempo. Conquistei o respeito desta cidade. Nunca pedi atalhos ou tratamento especial. Simplesmente compareci todos os dias, trabalhei duro e aceitei todos os desafios."

continua após a publicidade

O atleta encerrou uma trajetória de dez temporadas na franquia de Boston, em que foi selecionado no Draft de 2016 e se tornou cinco vezes All-Star. O ala manteve médias acima de 20 pontos por sete temporadas seguidas e foi fundamental no título do Celtics em 2024, quando também foi eleito MVP das Finais.

🏀Aposte na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.