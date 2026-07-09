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Hoje tem NBA? Entenda torneio, confira jogos e saiba onde assistir

A NBA Summer League ocorrerá entre os dias 9 e 19 de julho

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/07/2026 13:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gui Santos atuou na NBA Summer League de 2022 e 2023 pelo Warriors (Foto: Garrett Ellwood/AFP)
Gui Santos atuou na NBA Summer League de 2022 e 2023 pelo Warriors (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

Enquanto a pré-temporada oficial da NBA ainda não começa, a Las Vegas Summer League já está prestes a acontecer. Do final da tarde até a noite desta quinta-feira (9), sete confrontos estão programados para abrir o dia de estreia da competição, todos com transmissão no Brasil.

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    O torneio da temporada de verão começa apenas 16 dias após a seleção dos novos talentos da liga, no último Draft da NBA. O torneio reúne calouros, jogadores em desenvolvimento e atletas em busca de uma vaga definitiva nas equipes. A edição deste ano será disputada entre os dias 9 e 19 de julho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

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    Além da estreia do Golden State Warriors, outro jogo muito aguardado é o duelo entre Washington Wizards e Utah Jazz. O jogo colocará frente a frente as duas primeiras escolhas do Draft: AJ Dybantsa, selecionado pelo Wizards, e Darryn Peterson, escolhido pelo Jazz.

    AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026
    AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026 (Foto: Avery J. Munroe/NBAE via Getty Images/AFP)
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    • Alguns jogos do torneio de verão serão transmitidos pelo Amazon Prime Video e outros pela ESPN, na TV fechada e por meio do Disney+. Além deles, todos os confrontos também estarão disponíveis no NBA League Pass. Algumas partidas também serão transmitidas pelo canal da NBA Brasil, no YouTube. ➡️ Assista no Disney+

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    Confira os jogos desta quinta-feira, nos horário de Brasília:

    New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves - 16h30
    Onde assistir: Prime Video / NBA League Pass

    San Antonio Spurs x Atlanta Hawks - 17h30
    Onde assistir: Disney+ / NBA League Pass

    Detroit Pistons x Philadelphia 76ers - 18h30
    Onde assistir: Prime Video / NBA League Pass

    Golden State Warriors x Dallas Mavericks - 20h
    Onde assistir: Disney+ / NBA League Pass

    Charlotte Hornets x Orlando Magic - 20h30
    Onde assistir: Prime Video / NBA League Pass

    Utah Jazz x Washington Wizards - 22h
    Onde assistir: Disney+ / NBA League Pass

    Sacramento Kings x Los Angeles Clippers - 00h (10/07)
    Onde assistir: Disney+ / NBA League Pass

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    Como funciona a NBA Summer League?

    A temporada de verão da NBA foi dividida em três torneios em julho. Os dois regionais (California Classic e Salt Lake City Summer League) serviram de aquecimento e já terminaram. Contudo, o torneio disputado em Las Vegas é o único que junta as 30 equipes da liga.

    A fase inicial, com quatro jogos por equipe, irá ocorrer de 9 a 16 de julho. As semifinais serão no dia 18 de julho, enquanto a final está programada para o dia 19. Os confrontos de semifinais e final só ganham nomes e horários definitivos quando a fase inicial se encerra.

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