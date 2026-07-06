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'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

Acompanhe as movimentações da liga na offseason para a próxima temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 10:49
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Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

A temporada de 2026/27 da NBA está cada vez mais próxima! Após o título do New York Knicks, a fase regular já tem data de início definido: 21 de outubro. Em preparação para a próxima edição, o mercado de transferências se mantém agitado, principalmente após o início da "free agency" no dia 30 de junho. Acompanhe com o Lance! as movimentações entre os 30 times da liga norte-americana.

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    • Renovações

    Ainda sem movimentação

    Novas contratações

    • Anfernee Simons fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
    • Jaylen Brown em troca com o Celtics (várias fontes)
    • Ariel Hukporti fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
    • Dean Wade fecha acordo de 4 anos (várias fontes)

    Saídas

    • Paul George em troca com o Celtics (vários relatos)
    • Quentin Grimes sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)
    • Kelly Oubre Jr. sai como agente livre para o Pacers (várias fontes)
    • Andre Drummond sai como agente livre para o Knicks (várias fontes)

    Boston Celtics

    Renovações

    • Ron Harper Jr. retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
    • Neemias Queta retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Mike Conley fecha acordo de 1 ano (várias fontes)
    • Paul George em troca com o 76ers (vários relatos)
    • Mitchell Robinson fecha acordo de 3 anos (várias fontes)

    Saídas

    1. Jaylen Brown em troca com o 76ers (vários relatos)
    2. Nikola Vučević sai como agente livre para o Magic (vários relatos)

    New York Knicks

    Renovações

    • José Alvarado retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
    • Mohamed Diawara fecha acordo plurianual (pela ESPN)
    • Landry Shamet retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Andre Drummond fecha acordo de 1 ano (várias fontes)

    Saídas

    • Ariel Hukporti sai como agente livre para o 76ers (pela ESPN)
    • Mitchell Robinson sai como agente livre para o Celtics (pela ESPN)

    Brooklyn Nets

    Renovações

    • Josh Minott retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
    • Day'Ron Sharpe retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    1. Keon Ellis fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
    2. Julius Randle em troca envolvendo três equipes com o Timberwolves (vários relatos)
    3. Moritz Wagner fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    1. Nic Claxton em troca envolvendo três equipes com o Bulls (vários relatos)

    Toronto Raptors

    Renovações

    • Alijah Martin retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    • Kyle Anderson fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
    • Kawhi Leonard em troca com o Clippers (vários relatos)

    Saídas

    • Gradey Dick em troca com o Clippers (vários relatos)
    • Brandon Ingram em troca com o Clippers (vários relatos)
    • Sandro Mamukelashvili sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)

    Divisão Central

    Chicago Bulls

    Renovações

    1. Zach Collins retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    1. Nic Claxton em troca envolvendo três equipes com o Nets (vários relatos)
    2. Norman Powell fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    1. Anfernee Simons sai como agente livre para o 76ers (vários relatos)
    2. Mouhamadou Gueye em troca envolvendo três equipes com o Timberwolves (vários relatos)
    3. Collin Sexton sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)

    Cleveland Cavaliers

    Renovações

    • Thomas Bryant retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)

    Novas contratações

    Ainda sem movimentação

    Saídas

    • Keon Ellis sai como agente livre para o Nets (várias fontes)
    • Dean Wade sai como agente livre para o 76ers (vários relatos)

    Detroit Pistons

    Renovações

    • Javonte Green retorna em acordo de 1 ano (pela ESPN)
    • Kevin Huerter retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    1. John Collins fecha acordo de 3 anos (várias fontes)
    2. Isaiah Joe em troca com o Thunder (vários relatos)

    Saídas

    • Tobias Harris sai como agente livre para o Spurs (várias fontes)

    Indiana Pacers

    Renovações

    Ainda sem movimentação

    Novas contratações

    • Kelly Oubre Jr. fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    • Kam Jones em troca com o Bulls (anúncio oficial)

    Milwaukee Bucks

    Renovações

    1. Ousmane Dieng retorna em acordo de 3 anos (pela ESPN)
    2. Bogoljub Marković retorna em acordo plurianual (anúncio oficial)

    Novas contratações

    • Tyler Herro em troca com o Heat (vários relatos)
    • Kasparas Jakučionis em troca com o Heat (vários relatos)
    • Jaime Jaquez Jr. em troca com o Heat (várias fontes)
    • Kel'el Ware em troca com o Heat (vários relatos)

    Saídas

    Divisão Sudeste

    Atlanta Hawks

    Renovações

    1. CJ McCollum retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
    2. Jock Landale retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)

    Novas contratações

    • Devin Carter em troca com o Kings (anúncio oficial)
    • Aaron Wiggins em troca com o Thunder (vários relatos)

    Saídas

    Ainda sem movimentação

    Charlotte Hornets

    Renovações

    • Coby White retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    1. Grayson Allen em troca com o Suns (várias fontes)
    2. Dorian Finney-Smith em troca com o Rockets (várias fontes)
    3. Royce O'Neale em troca com o Suns (vários relatos)
    4. Naz Reid em troca com o Timberwolves (vários relatos)

    Saídas

    1. LaMelo Ball em troca com o Timberwolves (vários relatos)
    2. Miles Bridges em troca com o Suns (vários relatos)
    3. Josh Green em troca com o Timberwolves (vários relatos)

    Miami Heat

    Renovações

    • Simone Fontecchio retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
    • Andrew Wiggins retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    Saídas

    • Tyler Herro em troca com o Bucks (várias fontes)
    • Kasparas Jakučionis em troca com o Bucks (vários relatos)
    • Jaime Jaquez Jr. em troca com o Bucks (várias fontes)
    • Norman Powell sai como agente livre para o Bulls (várias fontes)
    • Kel'el Ware em troca com o Bucks (vários relatos)

    Orlando Magic

    Renovações

    • Jevon Carter retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
    • Jonathan Isaac retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

    Novas contratações

    1. Nikola Vučević fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

    Saídas

    • Moritz Wagner sai como agente livre para o Nets (várias fontes)

    Washington Wizards

    Renovações

    • Trae Young fecha extensão de 4 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Deandre Ayton em troca com o Lakers (várias fontes)

    Saídas

    • Jaden Hardy em troca com o Lakers (pela ESPN)

    Conferência Oeste da NBA

    Divisão Noroeste

    Denver Nuggets

    Renovações

    • Tyus Jones retorna em acordo de 1 ano (pela ESPN)

    Novas contratações

    • Marvin Bagley III fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)

    Saídas

    • Tim Hardaway Jr. sai como agente livre para o Heat (várias fontes)

    Minnesota Timberwolves

    Renovações

    • Ayo Dosunmu retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
    • Bones Hyland retorna em acordo (anúncio oficial)

    Novas contratações

    1. LaMelo Ball em troca com o Hornets (várias fontes)
    2. Josh Green em troca com o Hornets (várias fontes)
    3. Mouhamadou Gueye em troca envolvendo três equipes com o Bulls (vários relatos)
    4. Trey Lyles fecha acordo de 1 ano (várias fontes)

    Saídas

    1. Kyle Anderson sai como agente livre para o Raptors (pela ESPN)
    2. Mike Conley sai como agente livre para o Celtics (várias fontes)
    3. Julius Randle em troca envolvendo três equipes com o Nets (vários relatos)
    4. Naz Reid em troca com o Hornets (vários relatos)

    Oklahoma City Thunder

    Renovações

    • Isaiah Hartenstein retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    Ainda sem movimentação

    Saídas

    • Branden Carlson sai como agente livre para o Trail Blazers (anúncio oficial)
    • Aaron Wiggins em troca com o Hawks (vários relatos)
    • Isaiah Joe em troca com o Pistons (vários relatos)

    Portland Trail Blazers

    Renovações

    • Robert Williams III retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    • Branden Carlson fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
    • Ja Morant em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)

    Saídas

    • Jerami Grant em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
    • Kris Murray em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)

    Utah Jazz

    Renovações

    • Jusuf Nurkić retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Jaxson Hayes fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
    • Josh Okogie fecha acordo de 2 anos (pela ESPN)

    Saídas

    • Walker Kessler em troca com o Lakers (vários relatos)

    Divisão do Pacífico

    Golden State Warriors

    Renovações

    1. Al Horford retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
    2. De'Anthony Melton retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
    3. Kristaps Porzingis retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    Ainda sem movimentação

    Saídas

    Ainda sem movimentação

    Los Angeles Clippers

    Renovações

    • Jordan Miller retorna em acordo de 3 anos (pela ESPN)
    • Kobe Sanders retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Gradey Dick em troca com o Raptors (vários relatos)
    • Brandon Ingram em troca com o Raptors (vários relatos)

    Saídas

    1. Bogdan Bogdanović sai como agente livre para o Rockets (várias fontes)
    2. John Collins sai como agente livre para o Pistons (várias fontes)
    3. Kawhi Leonard em troca com o Raptors (vários relatos)

    Los Angeles Lakers

    Renovações

    • Austin Reaves retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    1. Quentin Grimes fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
    2. Jaden Hardy em troca com o Wizards (pela ESPN)
    3. Walker Kessler fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
    4. Sandro Mamukelashvili fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
    5. Collin Sexton fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    • Deandre Ayton em troca com o Wizards (vários relatos)
    • Jaxson Hayes sai como agente livre para o Jazz (várias fontes)
    • Luke Kennard sai como agente livre para o Suns (várias fontes)
    • Marcus Smart sai como agente livre para o Rockets (várias fontes)
    • LeBron James sai como agente livre

    Phoenix Suns

    Renovações

    1. Collin Gillespie retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
    2. Jordan Goodwin retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
    3. Mark Williams retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Miles Bridges em troca com o Hornets (várias fontes)
    • Luke Kennard fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    • Grayson Allen em troca com o Hornets (vários relatos)
    • Royce O'Neale em troca com o Hornets (vários relatos)

    Sacramento Kings

    Renovações

    • Precious Achiuwa retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
    • Daeqwon Plowden retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    Ainda sem movimentação

    Saídas

    • Devin Carter em troca com o Hawks (anúncio oficial)

    Divisão Sudoeste

    Dallas Mavericks

    Renovações

    Ainda sem movimentação

    Novas contratações

    • Santi Aldama em troca com o Grizzlies (vários relatos)

    Saídas

    • Marvin Bagley III sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN)
    • AJ Johnson em troca com o Grizzlies (pela ESPN)

    Houston Rockets

    Renovações

    • Tari Eason retorna em acordo de 5 anos (várias fontes)

    Novas contratações

    • Bogdan Bogdanović fecha acordo de 1 ano (vários relatos)
    • Marcus Smart fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    • Dorian Finney-Smith em troca com o Hornets (várias fontes)
    • Josh Okogie sai como agente livre para o Jazz (pela ESPN)

    Memphis Grizzlies

    Renovações

    Ainda sem movimentação

    Novas contratações

    • Jerami Grant em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
    • AJ Johnson em troca com o Mavericks (pela ESPN)
    • Kris Murray em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)

    Saídas

    • Santi Aldama em troca com o Mavericks (vários relatos)
    • Ja Morant em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)

    New Orleans Pelicans

    Renovações

    • DeAndre Jordan retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)

    Novas contratações

    Ainda sem movimentação

    Saídas

    Ainda sem movimentação

    San Antonio Spurs

    Renovações

    • Harrison Barnes retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)
    • Julian Champagnie retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

    Novas contratações

    • Tobias Harris fecha acordo de 2 anos (várias fontes)

    Saídas

    Ainda sem movimentação

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