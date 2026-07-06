'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times
Acompanhe as movimentações da liga na offseason para a próxima temporada
A temporada de 2026/27 da NBA está cada vez mais próxima! Após o título do New York Knicks, a fase regular já tem data de início definido: 21 de outubro. Em preparação para a próxima edição, o mercado de transferências se mantém agitado, principalmente após o início da "free agency" no dia 30 de junho. Acompanhe com o Lance! as movimentações entre os 30 times da liga norte-americana.
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Conferência Leste da NBA
Divisão do Atlântico
Philadelphia 76ers
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Anfernee Simons fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
- Jaylen Brown em troca com o Celtics (várias fontes)
- Ariel Hukporti fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Dean Wade fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
Saídas
- Paul George em troca com o Celtics (vários relatos)
- Quentin Grimes sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)
- Kelly Oubre Jr. sai como agente livre para o Pacers (várias fontes)
- Andre Drummond sai como agente livre para o Knicks (várias fontes)
Boston Celtics
Renovações
- Ron Harper Jr. retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
- Neemias Queta retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Mike Conley fecha acordo de 1 ano (várias fontes)
- Paul George em troca com o 76ers (vários relatos)
- Mitchell Robinson fecha acordo de 3 anos (várias fontes)
Saídas
- Jaylen Brown em troca com o 76ers (vários relatos)
- Nikola Vučević sai como agente livre para o Magic (vários relatos)
New York Knicks
Renovações
- José Alvarado retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
- Mohamed Diawara fecha acordo plurianual (pela ESPN)
- Landry Shamet retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Andre Drummond fecha acordo de 1 ano (várias fontes)
Saídas
- Ariel Hukporti sai como agente livre para o 76ers (pela ESPN)
- Mitchell Robinson sai como agente livre para o Celtics (pela ESPN)
Brooklyn Nets
Renovações
- Josh Minott retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
- Day'Ron Sharpe retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Keon Ellis fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
- Julius Randle em troca envolvendo três equipes com o Timberwolves (vários relatos)
- Moritz Wagner fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Nic Claxton em troca envolvendo três equipes com o Bulls (vários relatos)
Toronto Raptors
Renovações
- Alijah Martin retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Kyle Anderson fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Kawhi Leonard em troca com o Clippers (vários relatos)
Saídas
- Gradey Dick em troca com o Clippers (vários relatos)
- Brandon Ingram em troca com o Clippers (vários relatos)
- Sandro Mamukelashvili sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)
Divisão Central
Chicago Bulls
Renovações
- Zach Collins retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Nic Claxton em troca envolvendo três equipes com o Nets (vários relatos)
- Norman Powell fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Anfernee Simons sai como agente livre para o 76ers (vários relatos)
- Mouhamadou Gueye em troca envolvendo três equipes com o Timberwolves (vários relatos)
- Collin Sexton sai como agente livre para o Lakers (várias fontes)
Cleveland Cavaliers
Renovações
- Thomas Bryant retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Keon Ellis sai como agente livre para o Nets (várias fontes)
- Dean Wade sai como agente livre para o 76ers (vários relatos)
Detroit Pistons
Renovações
- Javonte Green retorna em acordo de 1 ano (pela ESPN)
- Kevin Huerter retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
Novas contratações
- John Collins fecha acordo de 3 anos (várias fontes)
- Isaiah Joe em troca com o Thunder (vários relatos)
Saídas
- Tobias Harris sai como agente livre para o Spurs (várias fontes)
Indiana Pacers
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Kelly Oubre Jr. fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Kam Jones em troca com o Bulls (anúncio oficial)
Milwaukee Bucks
Renovações
- Ousmane Dieng retorna em acordo de 3 anos (pela ESPN)
- Bogoljub Marković retorna em acordo plurianual (anúncio oficial)
Novas contratações
- Tyler Herro em troca com o Heat (vários relatos)
- Kasparas Jakučionis em troca com o Heat (vários relatos)
- Jaime Jaquez Jr. em troca com o Heat (várias fontes)
- Kel'el Ware em troca com o Heat (vários relatos)
Saídas
- Bobby Portis em troca com o Heat (vários relatos)
Divisão Sudeste
Atlanta Hawks
Renovações
- CJ McCollum retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Jock Landale retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)
Novas contratações
- Devin Carter em troca com o Kings (anúncio oficial)
- Aaron Wiggins em troca com o Thunder (vários relatos)
Saídas
Ainda sem movimentação
Charlotte Hornets
Renovações
- Coby White retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Grayson Allen em troca com o Suns (várias fontes)
- Dorian Finney-Smith em troca com o Rockets (várias fontes)
- Royce O'Neale em troca com o Suns (vários relatos)
- Naz Reid em troca com o Timberwolves (vários relatos)
Saídas
- LaMelo Ball em troca com o Timberwolves (vários relatos)
- Miles Bridges em troca com o Suns (vários relatos)
- Josh Green em troca com o Timberwolves (vários relatos)
Miami Heat
Renovações
- Simone Fontecchio retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Andrew Wiggins retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Tim Hardaway Jr. fecha acordo de 1 ano (várias fontes)
- Bobby Portis em troca com o Bucks (várias fontes)
Saídas
- Tyler Herro em troca com o Bucks (várias fontes)
- Kasparas Jakučionis em troca com o Bucks (vários relatos)
- Jaime Jaquez Jr. em troca com o Bucks (várias fontes)
- Norman Powell sai como agente livre para o Bulls (várias fontes)
- Kel'el Ware em troca com o Bucks (vários relatos)
Orlando Magic
Renovações
- Jevon Carter retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Jonathan Isaac retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Novas contratações
- Nikola Vučević fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
Saídas
- Moritz Wagner sai como agente livre para o Nets (várias fontes)
Washington Wizards
Renovações
- Trae Young fecha extensão de 4 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Deandre Ayton em troca com o Lakers (várias fontes)
Saídas
- Jaden Hardy em troca com o Lakers (pela ESPN)
Conferência Oeste da NBA
Divisão Noroeste
Denver Nuggets
Renovações
- Tyus Jones retorna em acordo de 1 ano (pela ESPN)
Novas contratações
- Marvin Bagley III fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)
Saídas
- Tim Hardaway Jr. sai como agente livre para o Heat (várias fontes)
Minnesota Timberwolves
Renovações
- Ayo Dosunmu retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
- Bones Hyland retorna em acordo (anúncio oficial)
Novas contratações
- LaMelo Ball em troca com o Hornets (várias fontes)
- Josh Green em troca com o Hornets (várias fontes)
- Mouhamadou Gueye em troca envolvendo três equipes com o Bulls (vários relatos)
- Trey Lyles fecha acordo de 1 ano (várias fontes)
Saídas
- Kyle Anderson sai como agente livre para o Raptors (pela ESPN)
- Mike Conley sai como agente livre para o Celtics (várias fontes)
- Julius Randle em troca envolvendo três equipes com o Nets (vários relatos)
- Naz Reid em troca com o Hornets (vários relatos)
Oklahoma City Thunder
Renovações
- Isaiah Hartenstein retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Branden Carlson sai como agente livre para o Trail Blazers (anúncio oficial)
- Aaron Wiggins em troca com o Hawks (vários relatos)
- Isaiah Joe em troca com o Pistons (vários relatos)
Portland Trail Blazers
Renovações
- Robert Williams III retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Branden Carlson fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)
- Ja Morant em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
Saídas
- Jerami Grant em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
- Kris Murray em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)
Utah Jazz
Renovações
- Jusuf Nurkić retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Jaxson Hayes fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
- Josh Okogie fecha acordo de 2 anos (pela ESPN)
Saídas
- Walker Kessler em troca com o Lakers (vários relatos)
Divisão do Pacífico
Golden State Warriors
Renovações
- Al Horford retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)
- De'Anthony Melton retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
Ainda sem movimentação
Los Angeles Clippers
Renovações
- Jordan Miller retorna em acordo de 3 anos (pela ESPN)
- Kobe Sanders retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Gradey Dick em troca com o Raptors (vários relatos)
- Brandon Ingram em troca com o Raptors (vários relatos)
Saídas
- Bogdan Bogdanović sai como agente livre para o Rockets (várias fontes)
- John Collins sai como agente livre para o Pistons (várias fontes)
- Kawhi Leonard em troca com o Raptors (vários relatos)
Los Angeles Lakers
Renovações
- Austin Reaves retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Quentin Grimes fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
- Jaden Hardy em troca com o Wizards (pela ESPN)
- Walker Kessler fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
- Sandro Mamukelashvili fecha acordo de 4 anos (várias fontes)
- Collin Sexton fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Deandre Ayton em troca com o Wizards (vários relatos)
- Jaxson Hayes sai como agente livre para o Jazz (várias fontes)
- Luke Kennard sai como agente livre para o Suns (várias fontes)
- Marcus Smart sai como agente livre para o Rockets (várias fontes)
Phoenix Suns
Renovações
- Collin Gillespie retorna em acordo de 4 anos (várias fontes)
- Jordan Goodwin retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
- Mark Williams retorna em acordo de 3 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Miles Bridges em troca com o Hornets (várias fontes)
- Luke Kennard fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Grayson Allen em troca com o Hornets (vários relatos)
- Royce O'Neale em troca com o Hornets (vários relatos)
Sacramento Kings
Renovações
- Precious Achiuwa retorna em acordo de 2 anos (várias fontes)
- Daeqwon Plowden retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
- Devin Carter em troca com o Hawks (anúncio oficial)
Divisão Sudoeste
Dallas Mavericks
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Santi Aldama em troca com o Grizzlies (vários relatos)
Saídas
- Marvin Bagley III sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN)
- AJ Johnson em troca com o Grizzlies (pela ESPN)
Houston Rockets
Renovações
- Tari Eason retorna em acordo de 5 anos (várias fontes)
Novas contratações
- Bogdan Bogdanović fecha acordo de 1 ano (vários relatos)
- Marcus Smart fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
- Dorian Finney-Smith em troca com o Hornets (várias fontes)
- Josh Okogie sai como agente livre para o Jazz (pela ESPN)
Memphis Grizzlies
Renovações
Ainda sem movimentação
Novas contratações
- Jerami Grant em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
- AJ Johnson em troca com o Mavericks (pela ESPN)
- Kris Murray em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
Saídas
- Santi Aldama em troca com o Mavericks (vários relatos)
- Ja Morant em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)
New Orleans Pelicans
Renovações
- DeAndre Jordan retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)
Novas contratações
Ainda sem movimentação
Saídas
Ainda sem movimentação
San Antonio Spurs
Renovações
- Harrison Barnes retorna em acordo de 1 ano (várias fontes)
- Julian Champagnie retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)
Novas contratações
- Tobias Harris fecha acordo de 2 anos (várias fontes)
Saídas
Ainda sem movimentação
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