Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!' Balogun replicou o gesto característico do astro da NBA

Folarin Balogun marcou o gol que abriu o caminho para a vitória dos Estados Unidos sobre Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Na comemoração, o atacante decidiu imitar LeBron James, ícone do basquete norte-americano.

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Balogun repetiu o gesto conhecido como The Silencer ("O Silenciador", em português), que é utilizado pelo astro da NBA para celebrar arremessos decisivos, sobretudo em partidas como visitante. A comemoração começa com uma batida no peito, seguida de passos largos e alternados, com os joelhos levantados, em uma espécie de marcha.

Em seguida, os braços são empurrados para baixo com as mãos abertas, caracterizando um pedido de silêncio ao público do ginásio. No caso do centroavante da seleção dos EUA, foi um pedido por barulho, já que a equipe jogou diante da sua torcida, no Levi's Stadium, em Santa Clara.

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A homenagem chegou até LeBron James, que usou as redes sociais para cumprimentar Balogun. O ex-jogador do Los Angeles Lakers elogiou o gol e vibrou com a replicação da sua comemoração característica na Copa do Mundo.

— Vamos com tudo, p****! O Silenciador chegou na Copa do Mundo. Que golaço, garoto! — disse LeBron, em seu perfil oficial do X.

O gol saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. Em bola recuperada após saída errada da Bósnia, Tillman tentou passe para Balogun na área. A bola bateu no defensor bósnio e sobrou nos pés do camisa 20, que finalizou contra a meta do goleiro e marcou pela terceira vez nesta Copa.

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No segundo tempo, o artilheiro acabou sendo expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus por uma falta grave. Mesmo assim, os Estados Unidos ampliaram a vantagem com gol de falta de Tillmann, garantindo a classificação para as oitavas de final.

Com Balogun suspenso, a seleção dos EUA volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), para enfrentar a Bélgica. A partida acontecerá no Lumen Field, em Seattle.

➡️ Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

LeBron James fora do Los Angeles Lakers na NBA

LeBron James atuou no Los Angeles Lakers por oito anos (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images/AFP)

LeBron James não defenderá mais o Los Angeles Lakers a partir da próxima temporada da NBA. Em meio aos rumores que ganharam força após a eliminação da equipe nos playoffs, a saída foi confirmada nesta terça-feira (30), data da abertura do mercado de transferências, pelo jornalista Shams Charania, da ESPN. O destino do ala-pivô ainda não foi revelado.

De acordo com Charania, LeBron informou ao Lakers que pretende defender outra franquia em 2026/27. A informação foi confirmada por Rich Paul, CEO da Klutch Sports e empresário do astro, que comunicou à equipe de Los Angeles que ela pode seguir seus planos sem contar com o camisa 23.

Pouco depois do anúncio, os Lakers se pronunciaram nas redes sociais. A franquia compartilhou uma mensagem de despedida da governadora Jeanie Buss e agradeceu ao jogador de 41 anos pelos anos de serviços prestados.

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