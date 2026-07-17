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Filho do Terrão, volante rescinde com o Corinthians e acerta com clube da Série D

Meio-campista deixa o Parque São Jorge após mais de uma década nas categorias de base

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/07/2026 19:52
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Yago Gonçalves antes de entrar em campo
Yago Gonçalves fez sua estreia no time principal do Corinthians em janeiro de 2024 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o volante Yago Gonçalves, de 20 anos. O jogador está acertado com o Camboriú, que disputará a primeira divisão do Campeonato Catarinense e a Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

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    Para liberar o atleta, o Corinthians manteve 20% dos direitos econômicos, de olho em uma futura negociação. A rescisão contratual foi confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (17).

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    Yago Gonçalves chegou ao Corinthians em 2014, inicialmente para o futsal. Depois, passou a integrar a equipe de campo no Sub-11 e percorreu todas as categorias de base do clube. Pelo Sub-17, disputou 30 partidas. Já no Sub-20, entrou em campo 48 vezes e marcou dois gols.

    Sob o comando de Mano Menezes, o volante estreou pela equipe profissional do Corinthians em 21 de janeiro de 2024, na vitória sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Ao todo, foram duas partidas pela equipe principal do Timão.

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    • A informação da saída de Yago Gonçalves foi publicada inicialmente pela TMC.

    Yago Gonçalves durante treino no Corinthians
    Após passagem pela base e pelo profissional, Yago Gonçalves deixa o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

    Mudanças na base do Corinthians

    Nesta semana, o Corinthians acertou duas saídas. O clube publicou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Denner, de 18 anos, que seguirá para o Chelsea, da Inglaterra.

    A negociação pela transferência do jogador foi concluída em fevereiro de 2025, ainda na gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Chelsea desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,4 milhões na cotação da época) para contratar o atleta.

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    Outro nome que deixou o Corinthians foi o goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, anunciado pelo Cavese, da Itália. O jogador foi liberado em definitivo pelo clube paulista para dar sequência à carreira no futebol italiano.

    Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo foi rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão manteve 20% dos direitos econômicos do atleta, visando lucrar em uma eventual transferência futura.

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