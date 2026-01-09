Emocionante: Trae Young se despede do Atlanta Hawks após 8 anos na franquia

Em meio à repercussão da troca, Trae Young, também conhecido como "Ice Trae", utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (9) para se despedir dos torcedores, com a legenda "Outra oportunidade" e uma imagem em agradecimento. O armador, draftado por Atlanta em 2018, foi oficialmente anunciado como novo reforço da franquia da capital na noite de quarta-feira (7).

A notícia da transação ganhou contornos dramáticos e incomuns ao ser anunciada durante a partida dos Hawks contra o Philadelphia 76ers. O momento da descoberta e despedida em quadra dos jogadores foi transmitido ao vivo, logo após Young caminhar sozinho em direção ao vestiário, um fato que gerou comoção entre os fãs. Nas arquibancadas, alguns torcedores, muitos vestindo a camisa 11 de Young, entoaram cânticos de "Obrigado, Trae".

Planos do Washington Wizards

Os Wizards enxergam em Young um potencial ofensivo superior ao de qualquer atleta atual no elenco, mirando maior competitividade na próxima temporada. A chegada de um armador titular de qualidade é vista como crucial para esse objetivo.

No entanto, o jornalista Josh Robbins, do The Athletic, aponta que Trae Young deve ter pouca ou nenhuma participação em quadra pelo Washington nesta temporada. Além do cuidado necessário com lesões no joelho e na coxa, a franquia planeja um desempenho baixo, buscando prioridade na escolha do draft para a temporada seguinte.

Do ponto de vista financeiro, o salário de US$49 milhões (cerca de R$262 milhões) de Young não representa um obstáculo. Pelo contrário, auxilia os Wizards a atingir o piso salarial na próxima offseason. A contratação de "Ice Trae" é uma peça fundamental na reconstrução da equipe, que manteve suas escolhas de draft para fortalecer o elenco ao redor do novo armador estrela. Espera-se que Young assuma imediatamente o papel de principal jogador e líder da franquia.

Trae Young para o media day do Washington Wizards (Foto: Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Situação do Atlanta Hawks

A troca limita as opções dos Hawks em futuras negociações, especialmente na busca por Anthony Davis, do Dallas Mavericks, que recebe US$54 milhões. Atlanta não poderá reagrupar os salários de CJ McCollum e Corey Kispert para uma eventual transação por Davis. Para atender aos requisitos salariais da liga, os Hawks teriam que enviar Kristaps Porziņģis, Zaccharie Risacher e o contrato expirante de Luke Kennard aos Mavericks.Os Hawks, que ocupam a décima posição na Conferência Leste, iniciam uma viagem de quatro jogos pelo Oeste. A equipe não tem incentivos para perder jogos deliberadamente, pois deve uma troca de escolha de draft ao San Antonio Spurs. A expectativa é que McCollum e Kispert ajudem a melhorar o desempenho ofensivo vindo do banco de reservas.

Como foi a troca?

Rumores sobre a saída de Trae Young circulavam desde o início da semana, com o jogador e o Atlanta Hawks trabalhando em conjunto para definir seu novo destino. Para assegurar o talento de Young, os Washington Wizards enviaram Corey Kispert e CJ McCollum para Atlanta.

Os sinais da negociação eram evidentes antes do anúncio oficial: Kispert chegou a participar do aquecimento para o duelo contra o Philadelphia 76ers, mas foi retirado da lista de relacionados minutos antes do início da partida, prenunciando o desfecho das conversas.

A saída de Trae Young marca o fim de um ciclo de oito temporadas nos Hawks, iniciado em 2018 com a célebre troca do draft que envolveu o esloveno Luka Doncic. O desgaste na relação entre o armador e a diretoria de Atlanta se intensificou quando a equipe optou por não oferecer uma extensão antecipada de seu contrato.