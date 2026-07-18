Djokovic joga com Vozinha e divide palco com finalistas da Copa do Mundo O tenista fez perguntas aos capitães Messi e Rodri, além de goleiro e técnicos de Espanha e Argentina

O clima de decisão da Copa do Mundo de 2026 invadiu de vez a cidade de Nova York. Às vésperas da grande final, o icônico Rockefeller Center transformou-se em uma arena festiva para sediar a FIFA Legends Cup, um torneio que reuniu grandes nomes da história do futebol mundial e convidados ilustres. A presença do astro do tênis Novak Djokovic roubou os holofotes, criando um crossover entre os esportes.

Ao lado de lendas consagradas do futebol, como Cafu, Kaká e Del Piero, o tenista sérvio desfrutou do evento festivo, tentando superar defensores como Zanetti, Puyol e John Terry, e fazer gols em goleiros históricos como Casillas e Higuita, ou até mesmo em nomes como Vozinha, destaque do Mundial, e Mascherano, improvisado na posição. Outros jogadores conhecidos, como Cambiasso, Suker, Gignac e Trezeguet, também estavam participando dos jogos.

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Djokovic jogando torneio de lendas da Copa do Mundo (Foto: Kena BETANCUR / AFP)

O minitorneio serviu como o aquecimento perfeito para os torcedores locais e celebridades globais, conectando a nostalgia dos grandes craques do passado com a ansiedade que antecede a decisão oficial deste domingo (19), entre Espanha e Argentina. A final acontecerá no MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, às 16h (horário de Brasília).

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Djokovic com os finalistas da Copa do Mundo

Além da partida de futebol, Novak Djokovic também participou de um evento com os dois finalistas do Mundial. O tenista foi anfitrião da dinâmica que colocou os capitães Messi e Rodri frente a frente, dividindo o palco com o troféu original da Copa do Mundo, com os técnicos Lionel Scaloni e Luis de La Fuente e com o goleiro Dibu Martínez.

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Além do sérvio, o encontro contou com astros de esportes americanos: o jogador de basquete Kevin Durant e o ex-atleta de futebol americano Tom Brady, que também fizeram perguntas aos craques do futebol. Em meio à aclamação da torcida, Messi deu uma declaração reflexiva, destacando que a Argentina joga sempre com paixão e sem pensar na pressão.

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Djokovic cumprimenta Lionel Messi em evento da Fifa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Depois das interações no palco principal no "Fan Festival", o centro de convenções também sediou as coletivas de imprensa oficiais. Na ocasião, Rodri e De La Fuente falaram em nome da seleção espanhola, enquanto Dibu Martínez e Scaloni responderam aos jornalistas pelo lado argentino.

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