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NBA espera decisão de LeBron James para definir calendário

Impasse do 'King' afeta diretamente novo contrato de transmissão da liga, avaliado em 76 bilhões de dólares

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/07/2026 11:25
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

A indefinição sobre o futuro de LeBron James está travando a definição do cronograma da NBA, de acordo com o próprio comissário da liga, Adam Silver. O jogador de 41 anos é um agente livre desde 30 de junho, quando optou por não renovar o contrato com o Los Angeles Lakers, e ainda não anunciou onde jogará sua 24ª temporada.

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    • Adam Silver admitiu publicamente sua impaciência durante um evento em Nova Iorque: "Precisamos finalizar o calendário, e os jogos do LeBron têm impacto direto nisso. Influencia a semana de abertura e as partidas de Natal. Preciso que ele faça o anúncio."

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    O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)
    O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 (Foto: Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Em xeque está o novo contrato de direitos de transmissão da NBA, um vínculo de 11 anos avaliado em 76 bilhões de dólares com gigantes como Disney, NBC e Amazon. As emissoras dependem da escolha do atleta para fechar a grade de exibição.

    A equipe que contratar LeBron receberá automaticamente a cota máxima de 25 jogos com transmissão nacional e exclusividade em datas nobres, como a rodada de Natal, evento em que o ala detém o recorde histórico de 20 participações. Mesmo sem disputar as Finais da NBA desde 2020, o apelo de que cada temporada de LeBron pode ser a última garante arenas lotadas e recordes de audiência por onde quer que ele passe.

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    • Enquanto metade das franquias sonha com o astro (embora apenas quatro ou cinco tenham chances reais), a resposta oficial da NBA para o mercado continua sendo apenas uma: "Estamos à espera de LeBron". O cenário evidencia a influência de LeBron James na NBA e contrasta com outras ligas, como a NFL (futebol americano), que organiza o seu calendário em função dos times, e não de um único jogador.

    De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James. LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

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    Jogadores da NBA tentaram recrutar LeBron James

    De acordo com informações de Dave McMenamin, da ESPN americana, as estrelas do Philadelphia 76ersTyrese Maxey e Joel Embiid, junto com o recém-chegado Jaylen Brown, estão em contato direto e ativo com o astro de 41 anos para tentar levá-lo à Filadélfia. Segundo fontes da liga, Maxey, que compartilha o mesmo empresário de LeBron (Rich Paul, da Klutch Sports), é quem tem liderado ativamente a linha de frente das conversas.

    Brown também aproveitou a Copa do Mundo para reforçar o seu pedido. Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final do torneio, Jaylen Brown usou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para a franquia.

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    Além dos jogadores, a diretoria do 76ers tem feito coro público ao desejo de seus astros. Bob Myers, executivo da empresa que administra o Sixers, mandou um recado a LeBron durante participação em um podcast comandado por Rich Paul: "Acredito honestamente que esta é a sua melhor chance de vencer. Se o foco for vencer, vamos conversar sobre este time. Você pode vencer aqui na Filadélfia."

    Trocando de franquia, Stephen Curry, do Golden State Warriorscomentou sobre a possibilidade de jogar com LeBron James na franquia. "É claro que adoraríamos jogar juntos. Espero que isso aconteça. Mas ele merece ter o tempo necessário para tomar sua decisão", afirmou.

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    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
    Stephen Curry, do Golden State Warriors, cumprimenta LeBron James, do Los Angeles Lakers, após jogo no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

    Draymond Green também revelou que, durante as férias, tentou negociar uma possível ida de LeBron James ao Golden State. "Seria loucura passarmos vários dias juntos e eu não dizer: 'Ei, precisamos conversar. O que vamos fazer?'. Claro que eu fiz isso. Algumas das coisas que compartilhei certamente vão fazer ele pensar."

    Para completar as propostas da franquia de San Francisco, um vídeo da última quarta-feira (15) mostrou o técnico Steve Kerr respondendo a um torcedor sobre o futuro de LeBron James. No registro, o torcedor se aproxima da janela do treinador e faz um apelo direto: "Precisamos do LeBron, cara". Sem hesitar, Kerr responde com um sorriso: "Ah, nós o 'pegamos'. Coloque isso no Twitter."

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    Luke Kornet, do San Antonio Spurs, publicou sua mensagem de voz ao "King" James. O atleta também utilizou o bom-humor para a tentativa: "Você pode jogar ao lado de um jogador geracional… e Victor Wembanyama também."

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