Atleta do Golden State Warriors revela proposta para LeBron James Próximo de renovar com o Warriors, Green aproveitou as férias para conversar com LeBron

Segundo a imprensa internacional, Draymond Green está próximo de renovar com o Golden State Warriors. Mesmo sem ainda ter assinado a renovação, o jogador pretende se aposentar na franquia, como afirma a ESPN americana. Contudo, Green revelou que, além do próprio contrato, tentou negociar uma possível ida de LeBron James ao Golden State.

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De acordo com as informações mais recentes do repórter da ESPN americana Shams Charania, Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers são considerados os três grandes favoritos para garantir os serviços do "King" James. Contudo, Green afirmou que "seria negligente" se não aproveitasse a oportunidade para tentar convencer o amigo.

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O atleta do Warriors encontrou LeBron para jogar golfe nas férias e comentou: "Seria loucura passarmos vários dias juntos e eu não dizer: 'Ei, precisamos conversar. O que está acontecendo? O que vamos fazer?'. Claro que eu fiz isso. E claro que a proposta foi louca. Algumas das coisas que compartilhei certamente vão fazer ele pensar, mas nosso encontro não aconteceu só por causa dessa proposta."

LeBron encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers após oito temporadas. O camisa 23 conduziu a equipe ao título da NBA em 2020 e consolidou ainda mais seu legado ao se tornar o maior pontuador da história da liga vestindo a camisa da franquia californiana.

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Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

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Outros jogadores também tentaram recrutar LeBron James

Além de Green, Stephen Curry foi outro atleta do Golden State Warriors que comentou sobre a possibilidade de jogar com LeBron James na franquia. "É claro que adoraríamos jogar juntos. Espero que isso aconteça. Mas ele merece ter o tempo necessário para tomar sua decisão", afirmou.

Outro jogador que aproveitou o momento de incerteza do camisa 23 foi Jaylen Brown, trocado recentemente para o Philadelphia 76ers. Durante França e Marrocos, jogo das quartas de final da Copa do Mundo, o jogador usou a companhia do influenciador e streamer IShowSpeed durante a partida para mandar um recado direto ao mercado da liga: um apelo para ajudar no recrutamento de LeBron James para a franquia.

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"LeBron, vem pra Filadélfia. Pensa nisso, você, Jaylen Brown, PG13 (Paul George)", afirmou o influenciador. De forma bem-humorada, o ex-jogador do Celtics avisou Speed que o último atleta mencionado por ele não estava mais no elenco. Paul George foi envolvido justamente na troca que levou Brown ao 76ers, além de duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada para Boston.

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